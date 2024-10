Câte zile se vântură varza ca să nu facă floare

Ce beneficii are varza murată

Varza murată este un aliment tradițional foarte apreciat, în special în sezonul rece, datorită gustului său, dar și pentru beneficiile pe care le aduce sănătății. Acest aliment este bogat în nutrienți esențiali și are o serie de proprietăți care contribuie la menținerea sănătății generale.

Sursă excelentă de probiotice

Varza murată este fermentată, ceea ce înseamnă că în timpul procesului de fermentație se dezvoltă bacterii benefice pentru sănătatea tractului digestiv. Aceste bacterii probiotice, precum Lactobacillus, contribuie la echilibrul florei intestinale și la îmbunătățirea digestiei. Probioticele ajută și la prevenirea infecțiilor, susțin imunitatea și contribuie la absorbția mai bună a nutrienților din alimente.

Îmbunătățirea digestiei

Datorită enzimelor produse în timpul fermentației, varza murată poate facilita procesul digestiv. Aceste enzime ajută la descompunerea alimentelor, făcând nutrienții mai accesibili pentru absorbție. Totodată, bacteriile probiotice susțin motilitatea intestinală, prevenind constipația și alte probleme digestive.

Susține sănătatea sistemului imunitar

Varza murată este bogată în vitamina C, un antioxidant puternic care ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ și la întărirea sistemului imunitar. Vitamina C stimulează producția de celule albe din sânge, care sunt esențiale în lupta împotriva infecțiilor. În plus, probioticele din varza murată contribuie la imunitatea intestinală, care este esențială pentru apărarea generală a organismului.

Sursă de vitamine și minerale

Pe lângă vitamina C, varza murată este o sursă bună de alte vitamine și minerale esențiale, precum:

Vitamina K – importantă pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor.

Vitamina B6 – implicată în metabolismul proteinelor și în producerea neurotransmițătorilor.

Folat (B9) – esențial pentru producerea de celule noi, în special în timpul sarcinii.

Fier și magneziu – minerale importante pentru sănătatea sângelui și funcționarea corectă a mușchilor.

Contribuie la sănătatea inimii

Consumul regulat de varză murată poate contribui la menținerea sănătății inimii. Probioticele din varză au fost asociate cu scăderea tensiunii arteriale și cu reducerea inflamației, doi factori care contribuie la sănătatea cardiovasculară. În plus, conținutul de fibre al verzei murate poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol din sânge.

Conține antioxidanți

Varza murată conține compuși antioxidanți care ajută la neutralizarea radicalilor liberi din organism, reducând astfel riscul de afecțiuni cronice precum bolile de inimă și cancerul. Pe lângă vitamina C, varza conține și compuși sulforafați, cunoscuți pentru proprietățile lor anticancerigene.

Ajută la controlul greutății

Datorită conținutului său scăzut de calorii și bogat în fibre, varza murată poate fi un aliat în gestionarea greutății. Fibrele ajută la crearea senzației de sațietate, prevenind consumul excesiv de calorii. De asemenea, probioticele din varza murată pot influența pozitiv metabolismul și gestionarea grăsimilor corporale.

Îmbunătățește sănătatea mintală

Există tot mai multe dovezi care sugerează legătura dintre sănătatea intestinului și sănătatea mintală, un concept cunoscut sub numele de „axa intestin-creier”. Probioticele din varza murată pot avea un efect benefic asupra stării de spirit și pot ajuta la reducerea simptomelor de anxietate și depresie. Acest lucru se datorează influenței pe care bacteriile intestinale o au asupra producției de neurotransmițători, cum ar fi serotonina, care este esențială pentru reglarea dispoziției.

Descoperă și când se pune varza la murat.

Cum se pune varza la murat

A pune varză la murat este o tradiție veche, care nu doar conservă varza pentru iarnă, dar și îmbogățește gustul și valorile nutriționale ale acesteia datorită procesului de fermentație. Procesul este relativ simplu, dar necesită timp și atenție pentru a obține o varză murată gustoasă și sănătoasă. De asemenea, un lucru important atunci când punem varza murată este bine să știm câte zile vântură ca să nu facă floare și să-și păstreze calitățile nutritive.

Ingrediente necesare:

Verze (în funcție de capacitatea butoiului sau recipientului)

Sare grunjoasă neiodată (aproximativ 40-50 g de sare pentru fiecare litru de apă)

Apă (de preferință apă plată sau apă de izvor, nu apă de la robinet care poate conține clor)

Condimente și arome opționale:

Mărar uscat (tulpini și semințe)

Cimbru

Boabe de piper

Hrean (pentru a menține varza crocantă)

Foi de dafin

Câțiva căței de usturoi (opțional)

Porumb sau gutui (opțional)

Mod de preparare

Cel mai des se folosește un butoi de lemn sau un recipient de plastic alimentar. Butoaiele din lemn sunt cele mai tradiționale, dar și cele din plastic sau sticlă sunt acceptabile, atâta timp cât sunt curate și fără mirosuri anterioare.

Înainte de a pune varza la murat, recipientul trebuie spălat foarte bine și dezinfectat. În cazul butoaielor de lemn, acestea se pot clăti cu apă fierbinte și se pot lăsa să se usuce bine.

Alege verze compacte și sănătoase, fără pete sau frunze ofilite. Varza trebuie să fie fermă și grea pentru dimensiunea ei, semn că are un conținut ridicat de apă.

Curățarea: Îndepărtează primele câteva frunze exterioare, care sunt de obicei mai murdare sau deteriorate.

Pentru a facilita murarea, poți cresta cotorul fiecărui cap de varză în formă de cruce, adâncindu-l ușor.

Pune verzele întregi (sau jumătăți dacă sunt foarte mari) în recipient. Aranjează-le cât mai compact, pentru a folosi eficient spațiul. Între straturile de verze poți adăuga condimente: crenguțe de mărar, cimbru, foi de dafin, boabe de piper și bucăți de hrean. Hreanul ajută la păstrarea verzei crocante și previne înmuierea excesivă.

Prepararea saramurii

Se folosește sare grunjoasă neiodată (sarea de mare sau sarea de murături) pentru a face saramura. Proporția standard este de 40-50 g de sare la 1 litru de apă.

Dacă vrei o varză mai puțin sărată, poți folosi 35 g de sare/litru, dar sarea este esențială pentru a preveni alterarea verzei.

Fierbe apa pentru a dizolva sarea, apoi las-o să se răcească la temperatura camerei înainte de a o turna peste varză. Apa fierbinte nu este recomandată direct pe varză, deoarece poate începe să gătească ușor frunzele exterioare.

Toarnă saramura peste verze, asigurându-te că acestea sunt complet acoperite de lichid. Poți folosi o piatră de murături sau un capac special pentru a ține verzele sub saramură, prevenind contactul cu aerul, care ar putea duce la mucegai.

Acoperă butoiul sau recipientul cu un capac curat sau o bucată de material textil (ștergar curat) pentru a preveni intrarea impurităților.

Pune butoiul într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui, dar la o temperatură constantă de 15-20°C. Fermentația durează între 2 și 4 săptămâni, în funcție de temperatura mediului. La temperaturi mai mari, fermentația se va desfășura mai rapid, în timp ce la temperaturi mai joase procesul va fi mai lent.

Descoperă și Varză murată tocată la borcan – rețetă

Câte zile se vântură varza ca să nu facă floare

Pentru a preveni formarea „florii” (mucegaiului) pe varza murată, aceasta trebuie vânturată regulat în primele săptămâni de fermentație. Vânturarea este un proces esențial care ajută la eliminarea gazelor rezultate din fermentație, în special a dioxidului de carbon, și la asigurarea unei distribuții uniforme a saramurii, prevenind astfel alterarea verzei.

În general, varza se vântură la fiecare 3-4 zile în primele 2 săptămâni. Aceasta este perioada cea mai activă de fermentație, când se produc cele mai multe gaze.

După primele două săptămâni, poți reduce frecvența la o dată pe săptămână, mai ales dacă fermentația este aproape completă.

Procesul de vânturare poate fi necesar timp de 2-3 săptămâni, până când varza începe să se acrească suficient și procesul de fermentație încetinește. Dacă temperatura este mai scăzută, fermentația va dura mai mult și va trebui să vânturi varza mai mult timp.

Cum se vântură varza

Cel mai tradițional mod este să folosești un furtun subțire pe care îl introduci până la fundul butoiului și suflă aer pentru a agita saramura și a permite gazelor să iasă la suprafață.

O altă metodă este scoaterea saramurii din butoi cu ajutorul unui furtun sau alt recipient și turnarea ei din nou peste varză, asigurând circulația lichidului și aerarea saramurii.

Sursă foto – Shutterstock.com

