Cu o astfel de situație s-a confruntat și Mirela, în vârstă de 50 de ani, care era cunoscută cu trombofilie ereditară minoră, dar nu urma tratament anticoagulant. Totul a început cu o durere persistentă în zona pelvină, pe care a confundat-o inițial cu o infecție urinară. A urmat câteva zile un tratament simptomatic, însă starea ei s-a agravat. Durerea a migrat spre coapsa stângă, iar piciorul a început să își schimbe culoarea, devenind vânăt și umflat. În scurt timp, întreg membrul inferior stâng și-a modificat aspectul, fapt care a alertat-o pe Mirela și a determinat-o să meargă de urgență la medic.

Investigațiile efectuate au arătat că pacienta dezvoltase o tromboză venoasă profundă extinsă. Întrucât această afecțiune necesita tratament de specialitate, Mirela a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, în urma unei recomandări, unde a fost preluată de Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională. După examinarea clinică și anamneză, i s-a recomandat efectuarea unei investigații Angio-CT la nivel abdominal și pelvin, cu substanță de contrast, pentru stabilirea precisă a nivelului de obstrucție venoasă. Rezultatul a confirmat tromboza venoasă profundă stângă iliofemurală.

Ce afecțiune poate ascunde durerea intensă în picior?
Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, Spitalul Clinic SANADOR.

Pentru restabilirea circulației s-a efectuat o procedură de cardiologie intervențională minim invazivă, prin dezobstrucție de venă iliofemurală cu procedura AngioJet. Această tehnică de tromboaspirație permite dizolvarea și aspirarea cheagului de sânge, refăcând fluxul venos normal, dar care poate fi aplicată doar dacă pacientul se prezintă la medic în maximum două săptămâni de la debutul simptomelor. În cazul Mirelei, tratamentul a fost efectuat cu succes, însă la injectarea de control cu substanță de contrast s-a descoperit și cauza care a favorizat tromboza: o stenoză de venă iliacă comună stângă la intrarea în vena cavă inferioară, manifestare caracteristică sindromului May-Thurner.

Această boală rară apare atunci când artera iliacă dreaptă presează pe vena iliacă stângă, perturbând circulația sângelui de la picior către inimă. Pentru corectarea problemei, Dr. Rodica Niculescu a realizat o angioplastie venoasă periferică cu balon, urmată de implantarea a două stenturi venoase, care au păstrat lumenul venos și au eliminat stenoza. Ambele proceduri au fost realizate în siguranță în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, singurul din România care dispune de două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7.

Ce afecțiune poate ascunde durerea intensă în picior?
Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog și șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, Spitalul Clinic SANADOR.

Recuperarea a fost rapidă, fără complicații, iar Mirela urmează în prezent tratament anticoagulant și efectuează periodic controale medicale.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare beneficiază de diagnostic avansat și tratament minim invaziv, în funcție de fiecare caz. Procedurile de cardiologie intervențională, precum tromboaspirația cu AngioJet sau angioplastia periferică, aduc numeroase avantaje: recuperare rapidă, spitalizare redusă, risc scăzut de infecții și complicații. Experiența medicilor, susținută de tehnologia de top de la Spitalul Clinic SANADOR, contribuie semnificativ la desfășurarea unui act medical de calitate, în deplină siguranță și cu rezultate foarte bune pe termen lung.

Foto: SANADOR

