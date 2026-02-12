Președintele Nicușor Dan a prezentat joi seară principalele concluzii ale reuniunii informale a Consiliului European. Printre temele centrale s-au numărat consolidarea competitivității europene pe piața globală, implementarea unui sistem unic de înregistrare a companiilor în spațiul comunitar și măsurile economice menite să stopeze practicile anticoncurențiale.

„Azi s-au stabilit nişte termene pentru întâlniri viitoare. Va fi un Consiliu în 18-19 martie şi acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea preţului energiei, una din priorităţi fiind coborârea preţului energiei(…)

Europa face un pas decisiv spre simplificarea administrativă. Președintele Nicușor Dan a evidențiat, la finalul summitului de la Bruxelles, planul pentru un sistem unic de înregistrare a companiilor, menit să elimine barierele birocratice dintre statele membre. Totodată, liderii europeni pregătesc mecanisme stricte pentru a proteja piața internă de presiunile economice externe neloiale.

Potrivit acestuia, în iunie acest an vor exista reglementări privind emiterea certificatelor pentru gazele cu efect de seră.

Totodată, preşedintele a anunţat că s-a discutat şi despre competitivitatea statelor europene.

„Pe partea de competitivitate externă a existat un acord al tuturor participanţilor în sensul că nu dorim o piaţă protecţionistă în Europa, în schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurenţiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a proteja anumite sectoare economice, cum s-a întâmplat şi reacţia Europei nu a fost totdeauna cea mai rapidă”, a afirmat preşedintele.

Dan a spus că România îşi doreşte companii care să investească, însă a subliniat că este nevoie de digitalizare a infrastructurii pentru ca țaraa noastră să devină atractivă.

„S-a vorbit de piaţa unică (…) s-a vorbit de obiectivul ambiţios de termina în sfârşit această piaţă unică. În momentul acesta suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată piaţă unică a băncii şi a capitalurilor, nu există o piaţă unică pe zona de telecomunicaţii şi nu există o piaţă unică pe zona de tehnologie, acolo unde suntem direct interesaţi”, a spus preşedintele.