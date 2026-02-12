„Bună ziua, înainte de orice, aș vrea să mulțumesc tuturor, tuturor, nu puțini, și chiar m-a impresionat chestiunea asta, m-a ajutat enorm în această perioadă complicată, și anume toate mesajele frumoase tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă chiar complicată.

Pentru că am avut o perioadă grea, nu vă doresc, nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar viața ne mai duce uneori și prin zone complicate. Dumnezeu știe ce vrea să facă cu noi. Și, iată că justiția funcționează, încă o dată, recunoștință maximă justiției din România”, a transmis Robert Negoiță.

De asemenea, Robert Negoiță susține faptul că a crezut permanent în nevinovăția lui și știe exact ce a făcut.

„Am crezut permanent în nevinovăția mea, permanent, știu exact ce am făcut, asta nu pentru că sunt un om perfect, dar nu, nici într-un caz nu mă fac vinovat de astfel de fapte, așa cum era acolo. De aceea, iată-mă înapoi în biroul primăriei.

Din acest moment sunt la treabă, așa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână, începând de astăzi, cu sesizări, cu activitate, cu treabă, astfel încât să ne aducem la îndeplinire menirea pentru care existăm aici, și anume să rezolvăm problemele comunității Sector 3. Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru tot și rămânem alături. Facem treabă”, a spus Robert Negoiță pe pagina sa de Facebook.

Judecătorul de drepturi si libertăți de la Tribunalul Bucureşti a revocat joi, 12 februarie, controlul judiciar pe cauțiune, măsură preventivă impusă de DNA față de primarului Sectorului 3, Robert Negoiță.

