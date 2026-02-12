Localnicii vor fi chemați la urne

Soarta comunelor Beltiug și Socond va fi decisă de localnici la urne. După ce consiliile locale vor aproba proiectele de unificare în ședințele de săptămâna viitoare, cetățenii vor fi chemați la un referendum pentru a valida marea comasare administrativă.

Cozma a subliniat că, după ani de discuții sterile la nivel central despre reforma administrativă, a venit momentul unor acțiuni concrete. Acesta i-a lăudat pe cei doi primari liberali din Satu Mare, numindu-i „realiști” pentru decizia de a demara fuziunea localităților.

Conform liderului PNL, această inițiativă este un răspuns direct la nevoia urgentă de a reduce cheltuielile publice, transformând discursurile politice în fapte de la nivel local.

„E clar că nu putem funcționa în continuare să rostogolim datorii. Nu vrem să ajungem în situația în care, de exemplu, comuna Socond, care este o comună care nu are venituri proprii, să nu-și poată plăti iluminatul public sau serviciile medicale din comună. De aceea e nevoie de această comasare. Săptămâna viitoare, concret, se vor pune proiectele de hotărâri în Consiliul Local pentru unificare”, a precizat Adrian Cozma.

„Informăm Guvernul și mergem direct către urne”, a adăugat Cozma. Potrivit acestuia, după notificarea Executivului, consilierii locali vor vota actele administrative care vor permite cetățenilor să decidă viitorul comunelor prin referendum.

Ce avantaje aduce unificarea

Unificarea celor două comune va aduce o simplificare majoră: un singur primar și un singur consiliu local pentru ambele comunități. Adrian Cozma a precizat că acest demers curajos al edililor sătmăreni este un exemplu de „pragmatism ardelenesc” și o lecție de administrație modernă, menită să reducă risipa de bani publici.

„Nu am discutat cine va fi primar, nu contează asta. Ideea este că dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar, un administrator public, deci comuna va avea de câștigat și oamenii vor avea de câștigat din toate punctele de vedere”, a încheiat Adrian Cozma.

Este vorba despre 2 comune de mărime mijlocie. Comuna Socond are 3.800 de locuitori, iar Beltiug – 3.348 de locuitori.

În urma acestei unificări va rezulta a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare, după comuna Turț, o comună cu aproximativ 6.500 de locuitori. 

Confruntare Grindeanu-Bolojan la adunarea primarilor

Premierul Ilie Bolojan a anunțat modificări importante privind sistemul de taxare locală în România, la o dezbatere organizată marți de Asociaţia Comunelor din România, anunță agenția de presă News.ro.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și premierul PNL, Ilie Bolojan, au participat marți, 10 februarie, la dezbaterea „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor la Parlament, unde au fost prezenți sute de primari de comune.

Aflat la prezidiu, la un scaun distanță de Bolojan, Grindeanu i-a transmis câteva mesaje subtile premierului. De exemplu, șeful PSD a spus că este de acord cu propunerea lui Kelemen Hunor, de reducere a taxelor și impozitelor locale, după ce Guvernul Bolojan a instaurat această măsură la începutul anului.

„Rezonez cu mare parte din propunerile venite dinspre UDMR pe care le-am văzut cu toţii. Tocmai de aceea aş vrea azi, aici, dacă vom putea, să facem un exerciţiu de sinceritate, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere”, a spus Grindeanu.

FRF spune că nu stă în Mircea Lucescu, care va pleca în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume"

