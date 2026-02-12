Sunt „vasele de sânge” ale fructului

Dr. Manuel Viso subliniază că acele „ațe” albe pe care mulți le aruncă sunt, de fapt, foarte bogate în fibre și nutrienți. Ele sunt „vasele de sânge” ale fructului (transportă apa și mineralele) și este o greșeală să le eliminăm dacă vrem să beneficiem la maximum de proprietățile fructului.

Dacă Boticaria García, doctor în farmacie și expertă în nutriție, pune accent pe beneficiile consumului de kiwi cu tot cu coajă datorită aportului ridicat de fibre și altor proprietăți valoroase, medicul Manuel Viso ne avertizează asupra unei alte manii pe care o avem atunci când mâncăm fructe.

În acest sens, trebuie reamintit faptul că Fundația Spaniolă a Inimii recomandă, pe cât posibil, consumul fructelor „cu coajă și bine spălate, deoarece astfel se păstrează vitaminele, fibrele și mineralele”.

Mine de aur pentru sănătate

Totuși, nu este întotdeauna ușor să identificăm pe care le putem mânca așa și pe care este mai bine să le decojim.

De exemplu, merele, perele, caisele, roșiile, piersicile sau fructele de kiwi au o coajă comestibilă care, dacă nu este îndepărtată, ne aduce beneficii.

Există altele pe care nu are sens să le consumăm, cum ar fi coaja de banană sau cea de mandarină. În ceea ce privește aceste fructe, este obișnuit să ne debarasăm de anumite părți care ni se par puțin atractive, cum ar fi firele care rămân lipite de fruct sau partea albă de sub coaja citricelor.

Există persoane care se feresc de ele din cauza aspectului neplăcut, iar altele pur și simplu din motive de confort. Totuși, aceasta este o greșeală.

Doctorul Manuel Viso și alți nutriționiști explică faptul că acele părți „estetic neplăcute” sunt mine de aur pentru sănătate. Firele bananei (Fasciculele de floem) sunt „autostrăzile” prin care nutrienții circulă în interiorul fructului. Sunt extrem de bogate în fibre și potasiu.

Partea albă a citricelor (Albedo), deși are un gust ușor amărui, conține cea mai mare concentrație de flavonoide (antioxidanți puternici) și pectină, o fibră care ajută la reglarea colesterolului.

Conțin mai multe fibre decât pulpa

Deși mulți oameni le elimină din cauza texturii lor fibroase, aceste fire conțin o concentrație mai mare de fibre dietetice în comparație cu pulpa, ceea ce favorizează digestia și contribuie la o mai bună sănătate intestinală.

Cunoscute sub numele de fascicule de floem, aceste structuri funcționează ca un sistem de livrare a nutrienților pentru banană în timpul creșterii sale.

Fibrele solubile și insolubile ajută la reglarea tranzitului intestinal. Fiind „conductele” fructului, ele rețin concentrații ridicate de potasiu, vitamina B6 și vitamina C. Fibrele din aceste firișoare hrănesc bacteriile benefice din microbiomul intestinal.

Sursă importantă de minerale

Dacă textura te deranjează atunci când mănânci fructul ca atare, o soluție excelentă este să pui banana întreagă (cu tot cu aceste fire) într-un smoothie; blenderul le va mărunți complet, iar tu vei beneficia de toți nutrienții fără a le simți prezența.

În plus, studiile indică faptul că fasciculele de floem reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de minerale precum potasiul și magneziul, esențiale pentru funcția musculară și reglarea tensiunii arteriale, precum și de vitamina C, fundamentală pentru sistemul imunitar.

Așadar, data viitoare când cureți o banană, gândește-te la acele firișoare ca la un „supliment natural” inclus gratuit în fruct.

