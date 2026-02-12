Sunt „vasele de sânge” ale fructului

Dr. Manuel Viso subliniază că acele „ațe” albe pe care mulți le aruncă sunt, de fapt, foarte bogate în fibre și nutrienți. Ele sunt „vasele de sânge” ale fructului (transportă apa și mineralele) și este o greșeală să le eliminăm dacă vrem să beneficiem la maximum de proprietățile fructului.

Dacă Boticaria García, doctor în farmacie și expertă în nutriție, pune accent pe beneficiile consumului de kiwi cu tot cu coajă datorită aportului ridicat de fibre și altor proprietăți valoroase, medicul Manuel Viso ne avertizează asupra unei alte manii pe care o avem atunci când mâncăm fructe.

În acest sens, trebuie reamintit faptul că Fundația Spaniolă a Inimii recomandă, pe cât posibil, consumul fructelor „cu coajă și bine spălate, deoarece astfel se păstrează vitaminele, fibrele și mineralele”.

Mine de aur pentru sănătate

Totuși, nu este întotdeauna ușor să identificăm pe care le putem mânca așa și pe care este mai bine să le decojim.

De exemplu, merele, perele, caisele, roșiile, piersicile sau fructele de kiwi au o coajă comestibilă care, dacă nu este îndepărtată, ne aduce beneficii.

Există altele pe care nu are sens să le consumăm, cum ar fi coaja de banană sau cea de mandarină. În ceea ce privește aceste fructe, este obișnuit să ne debarasăm de anumite părți care ni se par puțin atractive, cum ar fi firele care rămân lipite de fruct sau partea albă de sub coaja citricelor.

Există persoane care se feresc de ele din cauza aspectului neplăcut, iar altele pur și simplu din motive de confort. Totuși, aceasta este o greșeală.

Doctorul Manuel Viso și alți nutriționiști explică faptul că acele părți „estetic neplăcute” sunt mine de aur pentru sănătate. Firele bananei (Fasciculele de floem) sunt „autostrăzile” prin care nutrienții circulă în interiorul fructului. Sunt extrem de bogate în fibre și potasiu.

Partea albă a citricelor (Albedo), deși are un gust ușor amărui, conține cea mai mare concentrație de flavonoide (antioxidanți puternici) și pectină, o fibră care ajută la reglarea colesterolului.

Conțin mai multe fibre decât pulpa

Deși mulți oameni le elimină din cauza texturii lor fibroase, aceste fire conțin o concentrație mai mare de fibre dietetice în comparație cu pulpa, ceea ce favorizează digestia și contribuie la o mai bună sănătate intestinală.

Cunoscute sub numele de fascicule de floem, aceste structuri funcționează ca un sistem de livrare a nutrienților pentru banană în timpul creșterii sale.

Fibrele solubile și insolubile ajută la reglarea tranzitului intestinal. Fiind „conductele” fructului, ele rețin concentrații ridicate de potasiu, vitamina B6 și vitamina C. Fibrele din aceste firișoare hrănesc bacteriile benefice din microbiomul intestinal.

Sursă importantă de minerale

Dacă textura te deranjează atunci când mănânci fructul ca atare, o soluție excelentă este să pui banana întreagă (cu tot cu aceste fire) într-un smoothie; blenderul le va mărunți complet, iar tu vei beneficia de toți nutrienții fără a le simți prezența.

În plus, studiile indică faptul că fasciculele de floem reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de minerale precum potasiul și magneziul, esențiale pentru funcția musculară și reglarea tensiunii arteriale, precum și de vitamina C, fundamentală pentru sistemul imunitar.

Așadar, data viitoare când cureți o banană, gândește-te la acele firișoare ca la un „supliment natural” inclus gratuit în fruct.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
FRF spune că nu stă în Mircea Lucescu, care va pleca în Belgia „la unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Elle.ro
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Rezultatele loto din 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 21:37
Rezultatele loto din 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 28 de lei
Știri România 21:29
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 28 de lei
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Fanatik.ro
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Stiri Mondene 18:00
Jojo, studentă la 44 de ani. Ce cursuri a ales actrița să urmeze. „Este primul meu an și sunt foarte încântată”
Chefi la cuțite 2026 începe pe 2 martie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul culinar de la Antena 1
Stiri Mondene 17:15
Chefi la cuțite 2026 începe pe 2 martie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul culinar de la Antena 1
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
ObservatorNews.ro
Frații Pavăl, anunț despre numele "Carrefour", după ce au cumpărat toate magazinele din România
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Mediafax.ro
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte
KanalD.ro
Când și unde vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Familia a ales o zi cu o semnificație aparte

Politic

Ciprian Ciucu are acum o pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină
Politică 19:19
Ciprian Ciucu are acum o pisică și la Primăria București: a fost găsită abandonată și lovită de mașină
Un deputat AUR a protestat cu o capră care purta sigla PSD, în faţa sediului Primăriei Baia Mare
Politică 17:41
Un deputat AUR a protestat cu o capră care purta sigla PSD, în faţa sediului Primăriei Baia Mare
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
Fanatik.ro
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată