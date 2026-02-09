Ce sunt Moșii – de unde vine denumirea

An de an, în fiecare anotimp, creștinii ortodocși organizează parastase pentru sufletele celor dragi care nu mai sunt printre noi. Pe lângă zilele de pomenire individuală a celor răposaţi, Biserica a rânduit şi zile de pomenire generală a morţilor.

Tradiția respectului față de părinți, bunici, față de strămoși este una ce datează din cele mai vechi timpuri. Cultul strămoșilor este, așadar, unul cu o însemnătate aparte în cultura românească, de aici și numele de moși.

Termenul arată că în această zi trebuie să ne amintim de toți înaintașii noștri, părinți, bunici, străbunici și cei dinaintea lor, pe care nimeni nu-i mai pomenește. Acest termen ne duce cu gândul la toți cei care au murit în Vechiul Testament, în speranța mântuirii prin Mesia, dar și la cei care au murit pe neașteptate sau nepregătiți prin spovedanie și împărtășanie, și care așteaptă de la noi rugăciuni, pentru iertarea lor.

Ziua aceasta se mai numește „Sâmbăta sufletelor” și are corespondent și în Biserica Catolică, pomenirea generala a morților fiind făcută înainte de Crăciun. În alte Biserici Ortodoxe, cum ar fi în cea rusă, de exemplu, pomenirea aceasta de obște se face în ziua Sfântului Dimitrie. Pomenirea morților, la Moși, semnifica faptul că întreagă Biserica nădăjduiește că Hristos, Cel Care vine că Judecător al celor vii și al celor morți, vă face judecata Sa cu bunătate și cu iubire de oameni,informează crestinortodox.ro.

Ziua săptămânală consacrată pomenirii moșilor este sâmbăta. Iar acest lucru are la bază credinţa că în ziua de sâmbătă, Mântuitorul a stat în mormânt cu trupul, iar cu sufletul s-a pogorât la iad pentru a-i scoate de acolo pe cei adormiţi înainte de venirea sa.

Cine nu poate fi pomenit de Sâmbăta morţilor

De Sâmbăta morţilor, pot fi pomeniţi toți cei care au murit nedespărțiți de Biserică. Nu pot fi pomeniți cei care au murit în dispreț cunoscut față de Dumnezeu. Orice slujbă a Bisericii se săvârșește numai pentru cei care sunt membri ai ei, adică au devenit prin Sfintele Taine, mădulare ale Trupului tainic al lui Hristos. De aceea nu pot fi pomeniți nici copiii morți nebotezati, pentru că ei nu sunt membri ai Bisericii.

Ce se împarte de Sâmbăta Morților

De Moșii de iarnă sau Sâmbăta Morților, creștinii fac parastase și dau de pomană pentru cei răposați.

Tradiția spune că se duc la biserică, pentru a fi slujite de preoți, colivă, colac, o sticlă cu vin, pomelnicul în care se trec numele celor plecaţi la Domnul şi lumânări. Pentru pomenirea morților se mai pot duce, în funcţie de posibilităţi, pachete cu plăcinte, brânzeturi, piftie, carne, sarmale, mere şi alte fructe.

Întotdeauna, când se dă un vas cu mâncare de pomană se aprinde lumânarea, lumina ei reprezentând sufletul celor adormiți care așteaptă pe lumea cealaltă, în lumina lui Dumnezeu.

În această zi, se aprind lumânări la mormintele rudelor trecute în neființă, pentru a încălzi sufletele celor decedați.

Ce se dă de pomană în Muntenia de Sâmbăta Morților

În Muntenia încă se mai păstrează obiceiul ca, lângă colivă, la pomeni să se pună și un bănuţ care să fie dat celui mai sărac om din sat, pentru a aduce spor atât celui ce a dat, cât și celui care a primit.

Ce se dă de pomană în Banat de Moșii de iarnă

În Banat, înainte de a pleca la biserică, femeile merg la cimitir pentru a tămâia mormintele. După slujba de Moșii de iarnă, femeile împart pomeni, printre care și vase cu cotoroage, un fel de mâncare făcut din afumătură de porc. Pe vremuri, se obișnuia pe la sate să se organizeze hore, iar la oraș, bâlciuri și baluri. De asemenea, se dă de pomană un preparat caracteristic zonei – grâu fiert cu brânză şi unt. În plus, în pachete se pune şi friptură de porc.

Ce se dă de pomană în Bucovina de Sâmbăta Morților

În Bucovina, pachetele pentru pomană conţin obligatoriu plăcinte cu brânză şi se împart familiilor necăjite, care au mulţi copii.

Ce se dă de pomană in Transilvania de Moșii de iarnă

În Transilvania se păstrează obiceiul ca pachetele duse la biserică să conţină, pe lângă vinul şi coliva obligatorii, bucatele preferate de cei pentru care se face pomană. Plus o prăjitură cu specific local, numită „pupi” (un chec cu mere).

De ce se dă de pomană de Moșii de iarnă

Numele de parastas sau pomană vine din limba greacă şi înseamnă a mijloci, a sta în locul cuiva. Potrivit tradiției creștine, numele vine de la faptul că noi, cei vii, mijlocim către Dumnezeu pentru cel mort.

Parastasul se face, așadar, în speranţa că Dumnezeu, pentru jertfa plină de iubire şi pentru rugăciunea făcută de cel care primeşte darul, va ierta păcatele pe care cel mort le-a făcut în decursul vieţii sale. Tot potrivit tradiției, când cineva primeşte ceva slujit la Biserică sau acasă, el spune, pentru cel mort: Dumnezeu să-l ierte sau Bogdaproste. Bogdaproste înseamnă slăvit să fie Domnul.

Când sunt Moșii de iarnă

Așadar, Moșii de iarnă reprezintă o tradiție a Bisericii Ortodoxe și se face cu scopul de a-i pomeni pe cei trecuți la cele veșnice. Este ziua cunoscută și ca Sâmbăta Morților, iar ritualul prevede ca în fiecare biserică să se oficieze Sfânta Liturghie și Slujba Parastasului.

Moşii de iarnă se ţin înainte de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și sub numele de Lăsatul Secului de Carne pentru intrarea în Postul Paștelui, serbată anul acesta pe 15 februarie 2026. Astfel, moșii de iarnă sunt trecuți în calendarul orotodox în data de 14 februarie.

Moşii de iarnă deschid seria celor şapte sâmbete ale morţilor, ce se va încheia cu Sâmbăta lui Lazăr – ziua dinainte de Duminica Floriilor.

Când mai sunt pomeniți moșii

Creștinii ortodocși respectă aproximativ 20 de zile de Moși. Cele mai importante sunt Moșii de primăvară, celebrați odată cu cei 40 de Mucenici, la 9 martie, Moșii de vară, în sâmbăta din Ajunul Rusaliilor, Moșii de Toamna, cinstiţi de obicei în prima sâmbătă din noiembrie, și Moșii de iarnă, înaintea Lăsatului de sec de carne pentru Postul Crăciunului.

Moşii de vară

Moșii de vară sau Sâmbăta Morților reprezintă o sărbătoare dedicată pomenirii morţilor, care pică înainte de Rusalii. Cu această ocazie, în toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuţi la cele veşnice. De Moșii de vară se împarte mâncare în vase de lut sau de porţelan, căni, străchini şi vase de lemn, împodobite cu flori şi umplute cu lapte, vin sau apă.

Moşii de toamnă

În prima sâmbătă din luna noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea morților. Pomenirea din această zi, este cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Ca și în ceilalți ani, tradiția spune că în această zi, se aprind lumânări la mormintele rudelor trecute în neființă, pentru a încălzi sufletele celor decedați. Potrivit ritualului și rânduielii bisericii, în această zi se oficiază Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Moșii de Florii sau Sâmbăta lui Lazăr

Moșii de Florii se pomenesc în ultima sâmbătă dinaintea Săptămânii Patimilor, adică cu o zi înainte de Florii. În tradiţia populară, Moşii de Florii se mai numesc şi Sâmbăta lui Lazăr sau Sâmbăta Morţilor.

Obiceiuri și tradiții de Sâmbăta Morților

Sâmbăta morților se cinstește prin parastasul de la biserică și pomană, dar și prin rugăciune și odihnă.

Conform tradiţiei creştin ortodoxe, odată cu Lăsatul secului de carne, cununiile religioase ar trebui să fie interzise. Noul sezon al nunţilor se va deschide după Duminica Tomii (a doua duminică după Paște).

Credincioşii care fac pomeniri de Moșii de iarnă trebuie să meargă la biserică de dimineaţă, ca să participe la Sfânta Liturghie. Abia după această slujbă se oficiază şi parastasul. Apoi, familia merge la cimitir, unde trebuie să aprindă cel puţin două lumânări – numărul minim necesar, potrivit credințelor populare, pentru a încălzi sufletele morţilor.

De Sâmbăta Morților nu se lucrează și nu se spală. Potrivit superstițiilor, femeile care încalcă tradiţia şi lucrează în această zi sunt pedepsite să tremure ca piftia şi „li se întoarce pomana” pe care au dat-o.

Moșii de iarnă se mai numesc și Moșii de piftii sau Sâmbăta Piftiilor. În această zi, se dau de pomană piftii. Din bătrâni se spune că dacă n-ai mâncat piftiile în această zi, a doua zi trebuie să le arunci, astfel vor veni friguri în timpul verii. De altfel, este și ultima zi din iarnă în care se mai mănâncă piftie. A doua zi, fiind Lăsata secului de carne, creștinii nu mai pot mânca nici piftie, nici alte preparate din carne. Pot mânca doar ouă și brânză sau lapte.

Nu se fac nunţi de Moșii de iarnă

Conform tradiţiei creştin ortodoxe, odată cu Lăsatul secului de carne, cununiile religioase ar trebui să fie interzise. Noul sezon al nunţilor se va deschide după Duminica Tomii (a doua duminică după Paște).

Moșii de iarnă – Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți

Pe lângă slujbele și rugăciunile care se fac la biserică, credincioșii care obișnuiesc să se roage pot spune și ei înșiși, cu ocazia pomenirii moșilor de iarnă, o rugăciune pentru mântuirea celor adormiți.

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

