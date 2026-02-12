Program derulat fără întrerupere din 2014

Începând cu anul 2014 și până în 2026, prin acest program au ajuns în România aproape 14 miliarde de euro. Banii au fost cheltuiți pentru proiecte destinate susținerii agriculturii, respectiv plăți directe către fermieri, modernizarea fermelor, achiziția de utilaje performante, înființarea de livezi sau sere, sisteme de irigații, bunăstarea animalelor, unități de procesare, agricultură ecologică, pensiuni agroturistice, ateliere meșteșugărești, facilitarea instalării tinerilor fermieri, dar și pentru modernizarea infrastructurii rurale: drumuri comunale, rețele de apă și canalizare, grădinițe.

Instituția responsabilă cu implementarea FEADR în România este AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale). Această instituție lansează sesiunile de depunere a proiectelor și verifică dacă banii sunt cheltuiți corect. Programul funcționează, la fel ca și în cazul celorlalte surse de finanțare europene, pe principiul cofinanțării. 

Asta înseamnă că Uniunea Europeană pune o parte din bani (de obicei cea mai mare), iar statul român contribuie și el cu o cotă de la bugetul național. De asemenea, în cazul proiectelor private, și beneficiarul (fermierul sau antreprenorul) trebuie să vină cu o parte din investiție. De exemplu, PNDR a avut o confinanțare de la bugetul de stat în valoare de aproximativ două miliarde de euro. 

12,7 miliarde de euro, prin PNDR

Potrivit situației comunicate de AFIR, la solicitarea Libertatea, până la 29 ianuarie 2026, au fost realizate plăți din FEADR în valoare totală de 13,84 miliarde de euro. Cea mai mare parte a sumei a fost decontată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021- 2022. 

„Programul este încheiat, iar implementarea se reflectă în faptul că au fost încheiate 118.438 de contracte/proiecte, cu o valoare totală contractată de 7,66 miliarde de euro, plățile efectuate către beneficiari ridicându-se la 12,76 miliarde de euro”, a transmis AFIR. 

Programul a fost finalizat în anul 2025, când au fost efectuate ultimele plăți, iar rata de absorbție a fost de 97%. „Pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 (componenta FEADR), situația indică 5.070 de contracte/decizii la nivelul intervențiilor gestionate de AFIR, cu o valoare totală contractată de 1,78 miliarde de euro, în timp ce plățile efectuate sunt în valoare de 1,08 miliarde de euro”, se precizează în comunicarea instituției. 

Prin PNDR, cele mai importante sume ale acestui program au fost cheltuite pentru investiții în exploatații agricole – peste două miliarde de euro, infrastructură agricolă și silvică – circa 700 de milioane de euro, modernizarea rețelelor rurale de apă/apă uzată, drumuri locale și infrastructură educațională/socială – peste un miliard de euro, plăți către fermieri prin intermediul măsurii „agro-mediu și climă” – circa 1,3 miliarde de euro, susținerea fermierilor din zona montană – 2,2 miliarde de euro, sprijinirea crescătorilor de animale pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere – un miliard de euro, implementare strategii de dezvoltare locală prin intermediul grupurilor de acțiune locală (GAL) – 600 de milioane de euro, instalarea tinerilor fermieri – 570 de milioane de euro, infrastructură agricolă și silvică – 700 de milioane de euro.

Mii de kilometri de drumuri și rețele de apă și canalizare

Pentru investițiile de utilitate publică, AFIR a primit, până în 2022, solicitări pentru circa 4.000 de proiecte de investiții în valoare de aproape 3 miliarde de euro. În urma procesului de evaluare și de selecție, AFIR a încheiat 2.428 de contracte de finanțare pentru proiecte de utilitate publică în valoare totală de 1,64 miliarde de euro. 

Cu finanțarea disponibilă prin AFIR au fost modernizate 3.458 de kilometri de drumuri comunale (o distanță echivalentă cu drumul între București și Madrid) și s-au înființat sau modernizat 1.257 de kilometri de drumuri agricole. De asemenea, s-au realizat 1.735 de kilometri de rețea de alimentare cu apă și 2.967 de kilometri de rețea de canalizare. 

Astfel, ca urmare a acestor investiții, peste 4 milioane de locuitori beneficiază de proiectele de infrastructură de bază și de acces din mediul rural. Totodată, cu fonduri europene din PNDR s-au înființat și modernizat 255 de grădinițe, 40 de creșe și centre de tip after-school și 22 de instituții de învățământ secundar superior, filiera tehnologică a școlilor profesionale. Fondurile derulate prin AFIR au contribuit la reabilitarea a 610 cămine culturale și 55 de monumente din patrimoniul cultural de interes local.

De asemenea, din totalul investițiilor de utilitate publică finanțate prin AFIR, în zona montană s-au realizat 880 de kilometri de drumuri comunale, 222 de kilometri de drumuri agricole, aproximativ 1.300 de kilometri de rețea de apă și apă uzată. Cu fonduri din FEADR s-au înființat și modernizat 72 de grădinițe, 7 creșe și after-school-uri și 4 instituții de învățământ secundar superior. AFIR a mai finanțat în zona montană și restaurarea a 185 de cămine culturale și 18 monumente din patrimoniul cultural de interes local.

Aproape 16 miliarde de euro, prin PAC 2023-2027

Planul Strategic (PS) PAC 2023-2027 al României, adoptat în decembrie 2022, prevede alocații totale de 15,83 miliarde de euro pentru fermierii români și agricultura românească. 

Spre deosebire de perioadele de programare anterioare, acesta cuprinde instrumente de sprijin finanțate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (politica de dezvoltare rurală). PS PAC prevede 89 de tipuri de intervenții, incluzând 51 de intervenții prin FEGA și 38 de intervenții prin FEADR, urmărindu-se mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță, pentru a atinge obiectivele europene și naționale. 

Totodată, prin PS PAC a fost introdus un instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități. În privința noului program, cele mai importante plăți au fost efectuate, până la data de 29 ianuarie 2026, pe capitolele bunăstarea animalelor – 257 de milioane de euro, susținerea fermierilor din zona montană – 200 de milioane de euro, instalarea tinerilor fermieri – 183 de milioane de euro, modernizarea infrastructurii de irigații – 53 de milioane de euro.

Interes uriaș pentru investiții în sectorul de legume

Una dintre cele mai tentante măsuri ale noului program este cea referitoare la investiții în sectorul de legume și/sau cartofi. Astfel, în intervalul 19 ianuarie – 2 februarie 2026, prin intervenția DR-16 s-au depus online 251 de proiecte în valoare totală de 358 de milioane de euro. Alocarea financiară totală pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul acestei sesiuni a intervenției este de 151,3 milioane de euro.

Pentru componenta „Legume-ferme individuale”, cu o alocare de 70,3 milioane de euro, au fost depuse 132 de cereri de finanțare, în valoare totală de 209,4 milioane de euro. Pentru componenta „Cartof”, cu o alocare de 51 de milioane de euro, au fost depuse 94 de cereri de finanțare, însumând 103,5 milioane de euro. Totodată, pentru componenta „Forme asociative – legume” din cadrul intervenției DR-16 s-au depus 25 de cereri de finanțare, în valoare de 45,4 milioane de euro, alocarea fiind de 30 de milioane de euro.

Tarabă rustică colorată cu fructe și legume într-un sat tradițional românesc. Magazinul din lemn este decorat cu coșuri de produse proaspete, inclusiv mere, roșii, banane
Tarabă rustică colorată cu fructe și legume într-un sat tradițional românesc. Foto ilustrativ: Shutterstock

„Exceptând sumele care au fost accesate de către autoritățile locale pentru infrastructura agricolă, banii alocați prin FEADR au ajuns în activitatea productivă din sectorul agroalimentar românesc. Am închis anul 2025 cu rezultate solide: plăți de peste 7,7 miliarde de lei, echivalentul a peste 1,5 miliarde de euro, închiderea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, accelerarea intervențiilor din Planul Strategic PAC 2023-2027 și o prezență activă la dezbaterile europene privind viitoarea Politică Agricolă Comună. 

Fiecare euro plătit – în ferme, în procesare, în irigații, în infrastructura rurală – este o investiție care se vede în teren, în producția fermierilor, în modernizarea satelor și în siguranța alimentară a României. Ne-am asumat simplificarea procedurilor, digitalizarea și accelerarea plăților și în 2026, vom duce aceste obiective și mai departe. Agricultura românească are potențial real, iar fondurile europene sunt instrumentul prin care putem ajunge într-un timp scurt la un nivel ridicat de competitivitate, modernizare și stabilitate”, spune Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

