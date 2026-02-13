Operațiunea a fost realizată prin Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, care controlează și Dedeman. Această achiziție marchează intrarea grupului în domeniul retailului alimentar.

Carrefour România operează 478 de magazine la nivel național, incluzând hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate, generând vânzări brute de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024. „Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Mulţumim echipelor KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”, a scris Karina Pavăl, care este și vicepreședintele Pavăl Holding.

Tranzacția a fost sprijinită de KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG Tax și Advisory din România. Achiziția reflectă strategia de extindere a Pavăl Holding, care include deja achiziții notabile precum rețeaua Practiker.

Karina Pavăl a studiat la Queen Mary University of London și University of Cambridge, unde a obținut un master în finanțe și real estate. După finalizarea studiilor, s-a întors în țară pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor familiei. Ea este moștenitoarea imperiului construit de frații Dragoș și Adrian Pavăl, incluzând Dedeman, dar și 30% din grupul Tei, care cuprinde Farmacia Tei și Bebe Tei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE