Jojo este actriță de teatru și film, având și propria companie de teatru alături de soțul ei Paul Ipate, este mămica a doi copii, Zora, în vârstă de 9 ani și Achim, în vârstă de 14 ani. Mai mult, Jojo este profesoară de actorie pentru zeci de micuți și de un an este studentă la Psihologie. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit cum merg lucrurile din punct de vedere profesional.

„Mâine, 12 februarie, lansăm al doilea proiect Maidan – piesa de teatru „6 inimi, 3 greșeli”, o altă comedie super faină. Sunt foarte încântată și mândră că am ajuns la această a doua premieră Maidan. Apoi, continuăm filmările la Tătuțu. Sezonul 3 l-am încheiat.

Urmează să fie difuzat de PRO TV și ne pregătim pentru sezonul 4 deja. Și mai am partea de cursuri de actorie care funcționează minunat, îi pregătesc pe copii pentru festival și de când nu ne-am mai văzut, da, am intrat la Psihologie și am fost în sesiune. Este primul meu an la Psihologie și sunt foarte încântată. Foarte!”, a spus Jojo pentru Click.

De asemenea, Jojo spune și de ce a ales să studieze psihologia. „(…) După ce voi termina facultatea, masterul, formările, da mi-aș dori foarte mult, mi-aș dori să lucrez cu copiii, mai ales că eu am cursurile de actorie deja de trei ani, intrăm în cel de-al patrulea an, și îmi place foarte tare să lucrez cu copiii de toate vârstele și acesta a fost motivul principal pentru care m-am îndreptat și către zona aceasta de terapie, de psihologie, dar pe partea de terapie cu copiii. Copiii îmi plac extraordinar de tare și simt că au nevoie”, a mai adăugat vedeta.

