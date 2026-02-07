Care este diferenţa dintre prosciutto şi jamon

Ce este prosciutto

Prosciutto este un tip de șuncă crud-uscată, de origine italiană, considerată una dintre cele mai reprezentative delicatese ale gastronomiei italiene. Numele „prosciutto” vine din limba latină, de la perexsuctus, care înseamnă „bine uscat”, ceea ce descrie perfect metoda tradițională de preparare.

Prosciutto se obține din pulpă de porc, mai exact din piciorul posterior al animalului. Spre deosebire de șunca fiartă, prosciutto nu este gătit deloc termic, ci este conservat printr-un proces natural de sărare și maturare îndelungată.

Ce este prosciutto

Sarea joacă un rol crucial în producția de prosciutto, nu doar pentru conservare, ci și ca potențiator de aromă. După ce pulpele de porc sunt atent selectate și curățate, acestea sunt frecate din abundență cu sare de mare, care ajută la extragerea umidității și la concentrarea aromelor. Pulpele sărate sunt apoi lăsate să se odihnească într-un mediu răcoros și controlat timp de câteva săptămâni.

În acest timp, sarea pătrunde încet în carne și începe procesul de maturare. Abilitatea maeștrilor care produc prosciutto constă în a ști exact când să oprească procesul de sărare, asigurându-se că produsul final are echilibrul potrivit între aromă și textură.

Urmează etapa de maturare propriu-zisă, care poate dura între 9 și 36 de luni, în funcție de tipul de prosciutto. În acest timp, enzimele naturale din carne descompun proteinele și grăsimile, dezvoltând aromele și textura specifică fragedă, ușor elastică.

Există mai multe tipuri de prosciutto, dar cele mai cunoscute sunt Prosciutto di Parma și Prosciutto di San Daniele, ambele protejate prin denumire de origine controlată – DOP.

Descoperă și Care este diferenţa între denumirile de origine DOC, DOCG şi DOP

Textură, gust, nutrienți

Prosciutto di Parma provine din regiunea Emilia-Romagna și este recunoscut pentru gustul său delicat, ușor dulceag și pentru faptul că nu conține decât carne de porc și sare. Prosciutto di San Daniele, din regiunea Friuli-Venezia Giulia, are o aromă ceva mai intensă și o textură puțin mai fermă.

În bucătărie, prosciutto este extrem de versatil. Cel mai adesea se consumă crud, simplu, ca antipasto, alături de brânzeturi, măsline, pâine sau fructe precum pepenele galben sau smochinele. De asemenea, este folosit în salate, paste, pizza, risotto sau învelit în jurul legumelor, în jurul grisini și cărnii.

Descoperă și Cum să-ţi faci grisine acasă – reţete

Din punct de vedere nutrițional, prosciutto este bogat în proteine și conține vitamine din complexul B, fier și zinc. Totuși, fiind un produs sărat și relativ gras, se recomandă consumul moderat, mai ales pentru persoanele cu hipertensiune sau probleme cardiovasculare.

Ce este jamon

Jamonul este și el un tip de șuncă crud-uscată, dar de origine spaniolă, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate produse ale gastronomiei iberice. Cuvântul „jamon” înseamnă pur și simplu „șuncă” în limba spaniolă, însă se referă aproape întotdeauna la șunca maturată tradițional, obținută printr-un proces lung și atent controlat.

Ce este jamon

Jamonul se produce din pulpa posterioară a porcului, la fel ca și prosciutto, însă specificul său constă în rasa animalului, alimentația acestuia și climatul în care are loc maturarea. Spania are o tradiție de secole în creșterea porcilor special destinați pentru jamon, iar calitatea finală a produsului este strâns legată de aceste condiții.

Există două mari categorii de jamon. Prima este Jamon Serrano, obținut din porci albi, crescuți în ferme, și maturat de obicei între 7 și 15 luni. Este cel mai răspândit și accesibil tip de jamon, cu un gust plăcut, ușor sărat și o textură fermă, dar fragedă.

Jamon Iberico

A doua categorie este Jamon Iberico, considerat o delicatesă, realizat din porci de rasă iberică, o rasă autohtonă din Peninsula Iberică.

Jamon Iberico se împarte la rândul său în mai multe subcategorii, în funcție de alimentația porcului. Cea mai prestigioasă variantă este Jamon Iberico de Bellota, provenit de la porci crescuți în libertate și hrăniți în principal cu ghinde, dar și cu alte ierburi aromatice. Această dietă specială influențează gustul cărnii, care devine mai aromată, mai dulce și bogată în grăsimi sănătoase.

Procesul de producție este unul natural și foarte îndelungat. După sacrificare, pulpa este acoperită cu sare pentru câteva zile sau săptămâni, în funcție de greutate.

În final etapa de maturare propriu-zisă, care poate dura între 12 și chiar 48 de luni. În această perioadă, jamon este păstrat în camere bine aerisite, unde temperatura și umiditatea variază natural, permițând dezvoltarea lentă a aromelor.

Textură, gust, nutrienți

Textura jamonului este unică, carnea este densă, dar se topește în gură, iar grăsimea infiltrată în fibre oferă o senzație de suculență și finețe. Aroma este complexă, cu note de nucă, unt, uneori ușor dulci sau chiar ușor afumate, în special la variantele iberice. Culoarea variază de la roșu intens la roz închis, iar grăsimea are o tentă aproape sidefată.

Jamon se consumă aproape exclusiv crud, tăiat în felii extrem de subțiri, cu ajutorul unui cuțit special lung și flexibil. În Spania, tăierea jamonului este considerată o adevărată artă, existând chiar profesioniști dedicați acestui lucru, numiți cortadores. Felierea corectă este esențială pentru a evidenția textura și aroma produsului.

În gastronomie, jamon este servit cel mai adesea simplu, ca tapas sau aperitiv, alături de pâine, roșii, ulei de măsline și uneori vin roșu sau sherry. Poate fi folosit și în preparate calde, în omlete, paste sau risotto, însă variantele de cea mai bună calitate sunt considerate prea valoroase pentru a fi gătite.

Din punct de vedere nutrițional, jamon este bogat în proteine de calitate, vitamine din complexul B și minerale precum fierul și zincul. Grăsimea din jamon iberico, în special, este bogată în acid oleic, ceea ce îl face mai sănătos decât alte tipuri de carne procesată, deși rămâne un aliment care trebuie consumat cu moderație.

Care este diferența dintre prosciutto și jamon

Chiar dacă vorbim, în ambele cazuri, despre același tip de produs, o șuncă crud-uscată obținută din pulpă de porc, diferența dintre prosciutto și jamon ține în principal de origine și rasa de porc.

Originea geografică

Prima și cea mai evidentă diferență este originea geografică. Prosciutto este un produs italian, legat de regiunile din nordul și centrul Italiei, în special Parma și Friuli. Jamon este produsul emblematic al Spaniei. Fiecare țară a dezvoltat propria tradiție, propriul climat și propriile reguli stricte de producție.

O diferență importantă este rasa porcului. Pentru prosciutto se folosesc porci albi europeni, selecționați pentru carne fragedă și echilibrată din punct de vedere al raportului de grăsime. În schimb, pentru jamon, mai ales pentru varianta de calitate superioară, se folosesc porcii iberici, o rasă specială, cu o capacitate naturală de a infiltra grăsimea în mușchi.

Alimentația animalelor

A treia diferență importantă este alimentația animalelor. La prosciutto, porcii sunt hrăniți în mod controlat cu cereale, zer de lapte și furaje. La jamon iberic de calitate superioară, porcii sunt crescuți în libertate și hrăniți cu ghinde, iarbă și plante naturale. Această dietă influențează direct aroma și compoziția grăsimii, care la jamon devine mai bogată în acizi grași considerați sănătoși.

Maturarea și gustul

Diferențele pot fi și la procesul de maturare. Prosciutto se maturează, în general, între 9 și 24 de luni, uneori până la 36. Jamon, mai ales cel iberic, poate ajunge frecvent la 36 de luni. În plus, maturarea prosciutto-ului se face într-un climat mai stabil și mai umed, specific nordului Italiei, în timp ce jamonul se maturează într-un climat mai uscat și mai cald, cu variații naturale de temperatură.

Toate aceste elemente duc la diferențe de gust și textură. Prosciutto are un gust delicat, fin, ușor dulceag, cu o sare echilibrată și o aromă curată. Este mai elegant, subtil și rafinat. Jamonul are un gust mai intens, cu note de nucă, mai ales la variantele iberice. Textura jamonului este mai densă, iar grăsimea este mai pronunțată și mai aromată.

Și aspectul vizual diferă. Prosciutto este mai deschis la culoare, roz pal spre roșu deschis, cu grăsime albă. Jamonul este mai închis, de la roșu intens la vișiniu, iar grăsimea are adesea o tentă gălbuie sau sidefată.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE