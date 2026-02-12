Legislația rutieră prevede că această situație constituie contravenție, iar amenzile aplicabile sunt cuprinse între 405 și 607,5 lei, potrivit clasei I de sancțiuni.

Plăcuțele de înmatriculare, parbrizul și luneta, perfect curate

Astfel, șoferii români trebuie să se asigure că plăcuțele de înmatriculare sunt vizibile în permanență în timpul mersului, conform normelor legale.

„Șoferii au obligația să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii”, se arată în Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Totodată, sancțiuni similare se aplică și în cazul utilizării foliilor sau dispozitivelor care împiedică citirea numerelor de înmatriculare sau dacă plăcuțele nu respectă standardele legale în vigoare. Aceste măsuri sunt menite să asigure identificarea corectă a autoturismelor în trafic, contribuind la siguranța rutieră.

De asemenea, Codul rutier stipulează că încărcătura vehiculului trebuie poziționată și fixată astfel încât să nu obstrucționeze vizibilitatea plăcuțelor, a dispozitivelor de semnalizare sau a catadioptrilor.

Șoferii români pot primi acasă plăcuțele de înmatriculare

Anul trecut, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat o serie de modificări în ce privește obținerea plăcuțelor de înmatriculare, astfel că șoferii români vor putea primi numerele de la mașină direct acasă, printr-un serviciu de curierat, contra cost.

Astfel, șoferii români vor putea cere livrarea plăcuțelor de înmatriculare la orice adresă din țară, contra cost.

Comenzile se vor face prin platforma informatică a DGPCI (Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări), fără să mai fie nevoie ca oamenii să meargă la ghișee.

Acest lucru se aplică pentru numerele permanente, cele de probă, temporare sau provizorii.

