Rezultatele loto din 12 februarie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 22,31 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 12 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 34.100 de lei.

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

În data de 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Valoarea acestuia a fost de de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

