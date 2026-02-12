Rahova e vizavi de Bechet; pe aici se trece cu bacul – 34 de euro, trei persoane plus o mașină. Dacă mai adăugăm și nouă euro taxa din România, rezultă la final un 43 de euro la ieșirea din țară, tarif similar și la întoarcere.

Intrarea și ieșirea din țară, deopotrivă în România și Bulgaria, arată oribil, pare că intri și ieși din niște silozuri & antrepozite dezafectate. 

Pe drumul spre Plevna ești martorul viu al subdezvoltării cronice, un pustiu economic fără margini: am trecut prin Rahova, Selanovtsi, Knezha, Iskar, Dolni Dabnik, Yasen, Plevna și apoi Grivița.

Plevna e totuși al șaptelea oraș al Bulgariei, cu ușor sub 100 de mii de locuitori. Dar senzația e de oraș părăsit, chiar în paragină. Obișnuitele supermarketuri străine, multe clădiri degradate, o stare de somnolență și plictiseală. În mall-ul din centrul orașului multe magazine închise, un mic împinge tava mai anima zona restaurantelor.

O cladire in paragină din orașul Plevna din BulgariaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Celelalte localități sunt de-a dreptul moarte, cvasi-abandonate. Vântul și cenușiul lunii februarie amplifică senzația, pari într-o zonă crepusculară, cu niște câini de pripas care umblă de colo colo. Cu nimic deosebit de peisajele din Stalker (Călăuza), cu deosebirea că aici „Zona”, nu mai e un loc misterios, periculos, ci doar niște banale sate pustiite economic, umedul și răcorosul acestui februarie tăios de rece dându-le o notă ftizică, de final de boală (economică) mortală. 

Aceeași stare de lucru și pe malul românesc, cu mențiunea că la noi casele sunt mai bine întreținute. 

Dar de la Turnu Măgurele, spre Corabia, Dăbuleni, trecând prin toate satele ce urmăresc firul Dunării până la Calafat, Zăval, Nedeia, Măceșu de Jos, Săpata, Bistreț, Rast, Ghidici, Poiana Mare, totul, dar absolut totul e un deșert economic plenar. 

(1) Agricultura de subzistență, (2) migrația temporară sau definitivă, în țară sau în țările vestului occidental și nelipsitul (3) clientelism pentru cei rămași să se bată pe micile joburi locale (cele de la stat, mai ales de la stat, dar și cele din privat), toate te asigură că aici ruina și degradarea sunt atât de bine înfipte în modelul de (sub)dezvoltare capitalist încât nimeni, dar absolut nimeni nu mai poate salva nimic. Premierul Bolojan le dă și el acum niște lovituri de grație – se vor comasa școli, localități, se va dilua totul și dezmembra totul. Modernitatea economică capitalistă distruge totul în cale aici, noul distruge vechiul. E un peisaj sumbru peste tot. 

Capitalul vagabond – vezi conceptul de vagabond capitalism (concept teoretizat de geografa Cindi Katz) ocolește aceste spații geografice; rezultă dezvoltare inegală. Politicul e neputincios, adică 0, iar aceste lumi dispar în negură cu fiecare zi, lună și an care trec.

„Capitalul vagabond” descrie natura globală și extrem de mobilă a capitalului modern. Acesta se deplasează dintr-un loc în altul pentru a-și maximiza profitul, neglijând în același timp „reproducerea socială” a comunităților pe care le părăsește. Aidoma unui „vagabond”, capitalul nu are o reședință fixă. Acesta migrează spre zone cu forță de muncă mai ieftină, reglementări mai permisive sau stimulente fiscale mai bune, punând în competiție bazinele de forță de muncă la nivel global. 

Dar România de sud și Bulgaria de nord sunt ocolite de „capitalul vagabond”, nu sunt spații interesante din punct de vedere economic. 

Spațiile vitale sunt locurile cu resursă umană supracalificată, de hub-urile universitare (București, Cluj-Napoca, Sofia etc.) și zonele cu resurse bogate de subsol etc. Din acest motiv chiria e mare la București și în orașul de pe Someșul Mic și mică la Corabia, Turnu Măgurele sau Oreahovo. Totul ține de dinamica acestui „capital vagabond”. 

Tot din acest motiv, din această fâșie la sud și nord de Dunăre, dar nu numai, vorbesc de aceste spații pentru că pe acestea le-am văzut și revăzut, se pleacă, se migrează. Dacă vine cineva aici pentru muncă, vine dinspre Asia. La Dăbuleni sunt deja peste douăzeci și ceva de asiatici care lucrează pe la micile afaceri locale. Migrația e tot timpul dinspre est mereu spre vest, mereu spre centrul capitalismului spre acel core capitalism corn al abundenței. Românii pleacă în Italia, Spania & co., iar la noi vin asiaticii care-și caută și ei locul sub cerul acestui capitalism contemporan. 

Iată de ce trebuie să luăm mai mult în seamă concepte precum „capitalism vagabond” sau „dezvoltare inegală”. Înainte de a acuza politicul, trebuie să înțelegi ce se poate face aici din punct de vedere economic. Sfinți și Iisuși Hristoși de-ar popula politica locală de aici, la Corabia, Turnu Măgurele, Dăbuleni, Oreahovo, Selanovtsi, Knezha, Iskar, Dolni Dabnik va fi tot sărăcie. Fluxurile de capital nu se mișcă pentru că primarul de la Gighera e corupt sau non-corupt. 

Iată de ce, pentru a înțelege dezvoltarea/subdezvoltarea economică contemporană nu ajunge să mesteci și să rumegi niște sloganuri politice. E nevoie de mai mult, de înțelegerea unor mecanisme ce țin de dinamica și geografia capitalismului contemporan. Iată nevoia înțelegerii geografiei economice, a economiei politice, la pachet cu mult mai multă empatie pentru toate aceste populații rămase în urmă, lăsate în bătaia vântului. 

Memoria istorică? Supraviețuiește la Grivița și Plevna prin perdeaua de tunuri și afeturi de tun, prin cimitirele eroilor – pe aici oamenii s-au bătut cândva pentru niște idealuri politice ale vremii lor.

Parcul Skobolev din Plevna, important mai ales pentru ruși și bulgari, aprigele lupte de la Plevna, Panorama, tot sus pe colină, lângă parcul Skobolev, și cimitirul româno-rus din Grivița, toate vorbesc de războiul ce a fost prin aceste spații, 1877-1878.

În rest, degradare economică peste tot, la nord și la sud de Dunăre!

Muzeul Panorama din PlevnaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13
Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Parteneri
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul.ro
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
Fanatik.ro
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Financiarul.ro
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Stiri Mondene 11 feb.
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Stiri Mondene 11 feb.
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
ObservatorNews.ro
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Mediafax.ro
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare
KanalD.ro
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Traian Băsescu mai deschide un proces cu statul, după ce și-a luat casa și banii înapoi. Ce se află în spatele noului litigiu
Fanatik.ro
Traian Băsescu mai deschide un proces cu statul, după ce și-a luat casa și banii înapoi. Ce se află în spatele noului litigiu
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe