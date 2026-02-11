Mai face și Roman de la Alba greva foamei între prânz și cină – e drăguț la români.

Se mai inflamează vag când atentează Bolo-Ciomu la bunul mers al punții bugetărești între Sfântul Ion și Sfântul Vasile (visul românesc – puntea de un an!).

Și nici măcar circul nu mai e cum era el. N-a mai mers PSD-ul cu capra, l-au uitat pe Marcel de la Buzău la Buzău.

N-a mai mers PNL-ul cu ursul, l-au uitat pe generalul Ciucă într-un colț pe etajeră și nici măcar lucrarea sa de căpătâi nu mai poate fi găsită pe internet, deși deja ați plătit-o.

Noroc de Simion și Șoșoacă, și Gavrilă, și guru Georgescu, că ei au mai păstrat tradiția și au plecat cu sorcova, ca la Moscova.

Dar să nu deznădăjduim. În fond, țara românească l-a emanat pe Grindeanu. Iar Grindeanu, discutând despre competență, are ceva din farmecul devastator și discret al lui Marcel de la Buzău (fără diplomă de bac găsită) vorbind despre studii superioare.

Cât despre USR, românii se întreabă da când o să fie mai bine?! Și maxim ce au putut oferi useriștii a fost Darău la Economie.

Tot e cât de cât, PSD le-a dat, în mod tradițional, Cuc la Transporturi.

Serios, România e o caricatură și dumneavoastră vă comportați ca și cum ar fi o țară.

Este Nicușor șeful forțelor armate române, bine că nu suntem în conflict cu bulgarii, că le tremurau castraveciorii în farfurie, le plângeau murăturile în borcane de spaimă…

Dacă ar exista o minimă onestitate, poate că n-ar fi târziu să se schimbe numele țării (mă rog) în Valahía de Nordis și să se ungă reciproc regi Grindeanu și Ciolacu, cu binecuvântarea lui madam Ciorbă-Vicol, căreia, în mod firesc, ar trebui să-i parvină Justiția cu savonela.

Firește, la Interne poate să rămână acum și pururi, și în veacul veacului, amin, Predoiu, singurul pământean care îți stârnește dorul după tov. gen. dr. analf. plag. Oprea-Izmană.

Altfel, cu dreptatea, cu nevoile, cu neamul, cu astea, toate-s vechi: au justițiarii români vorba lor: și pensionați, și cu banii luați.

Dar poporul nu se supără, e OK, chiar dacă nu mai e pâine, mereu va primi Cuc. La o adică, poate să-l cheme și altfel, dar tot Cuc va fi.

S-a obișnuit poporul, că a mai primit. Recte, vai de dânsul, de patru decenii doar Cuc peste Cuc primește…

