Nicușor Dan, despre implicarea lui George Simion în scoaterea României din Visa Waiver: „A mulțumit SUA că ne-au scos”

Nicuşor Dan afirmă că nu are informaţii privind implicarea lui George Simion

Acesta a afirmat că nu are informaţii privind implicarea liderului AUR, George Simion, anterior deciziei luate de administraţia de la Washington de a scoate România din programul Visa Waiver, relatează News.ro.

„Nu am mai multe informaţii decât aveţi dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, este că acelaşi om politic român a mulţumit, în urmă cu 8-9 luni, a mulţumit Statelor Unite că ne-au scos din acest program şi, de asemenea, că acelaşi om politic, cu o numeroasă delegaţie, nu a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăştia o au pe plan internaţional”, a răspuns Nicuşor Dan.

Afaceristul Dragoș Sprînceană, care susține că este apropiat de președintele american Donald Trump, a pretins vineri, 6 februarie, că președintele AUR, George Simion, a făcut lobby ca România să fie eliminată din programul Visa Waiver în primăvara lui 2025, după ce administrația Biden dăduse undă verde eliminării vizelor de SUA pentru români.

Nicuşor Dan, despre numirea şefilor serviciilor de informaţii

De asemenea, Nicușor Dan a anunțat că discuțiile la nivel înalt în interiorul statului român privind numirea şefilor serviciilor de informaţii „se suspendă în mod deliberat” atunci când alte subiecte şi „tensiuni” sunt pe agenda publică.

„În mod deliberat aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Acum, haideţi să se termine concursul pentru procurori, bugetul şi să o să revenim la ele”, a spus Nicuşor Dan, joi seară, despre numirea şefilor serviciilor de informaţii.

Mai mult, a explicat că este vorba despre „o analiză de oportunitate” cu privire la acest subiect şi a refuzat să spună un termen privind numirea şefilor serviciilor de informaţii, explicând că nu face acest lucru pentru a nu fi acuzat că „nu se ţine” de el.