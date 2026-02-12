Incidentul s-a petrecut după ce acesta ar fi fost surprins de polițiști nerespectând prioritatea de trecere. Potrivit legislației rutiere, neacordarea priorității pietonilor se sancționează cu suspendarea permisului pentru 30 de zile. Însă, conform GSP, permisul oficialului FCSB ar fi fost reținut pentru o perioadă de 60 de zile, ceea ce, conform Codului Rutier, ar putea indica implicarea într-un incident minor de tamponare.

Nu este prima oară când Mihai Stoica se confruntă cu o astfel de situație. În 2013, el a rămas fără permis timp de 30 de zile după ce nu a respectat semnalul unui agent de poliție, refuzând să oprească.

Incidentul are loc în contextul în care echipa FCSB este cantonată la Craiova pentru două meciuri importante împotriva Universității Craiova pe stadionul „Ion Oblemenco”. Primul meci s-a disputat pe 12 februarie, în Cupa României, și a fost pierdut de FCSB, iar al doilea este programat duminică, 15 februarie, de la ora 20.00, în etapa a 27-a din Superliga.

Universitatea Craiova și FCSB au remizat, scor 2-2, într-un duel spectaculos disputat joi seara în Grupa B a Cupei României. Rezultatul a fost suficient pentru olteni, care merg în sferturile de finală alături de marea surpriză a competiției, Gloria Bistrița, în timp ce bucureștenii părăsesc competiția.

FCSB va reveni la București după meciul de campionat cu Craiova pentru duelul cu Metaloglobus, iar sezonul regular se va încheia cu o deplasare la Arad și o întâlnire cu U Cluj pe Arena Națională.