Am văzut câteva figuri cunoscute de la televizor, pentru că la un spectacol de teatru n-am mai fost de trei ani, prețurile biletelor fiind prea mari pentru portofelul meu și nici nu sunt un demnitar care să primească invitații moca. N-am putut să-mi amintesc numele actorilor, pentru că atenția mi-a fost distrasă de reporterii și cameramanii televiziunilor care mișunau printre protestatari.

Cineva a început să strige „Demisia! Demisia!”, semn că András Demeter, ministrul Culturii, apăruse printre colegii săi de breaslă. Am început să strig același lucru, „Demisia! Demisia!”, fără să dezvălui cuiva din preajmă de ce strigam atât de înverșunat și pătimaș.

M-am oprit din strigat după vreo zece minute, când am constatat că eram singurul care vocifera. Nimeni nu m-a băgat în seamă, nici actorii, nici reporterii și cameramanii care îl înconjuraseră pe ministru. El venise în costum, săracul, fără să-și fi luat paltonul – erau minus trei grade – și dialoga cu niște colegi de-ai săi, pe care nu i-am recunoscut. Nu m-am apropiat ca să trag cu urechea, ignorând astfel de discuții purtate sub „ochii presei”. Actorii se mușcă de fund în particular, dar în public își declară iubirea pentru confrați, mare iubire! Pe actorul András Demeter nu-l iubea niciun actor ieșit la protest.

Am așteptat ca protestatarii să-și epuizeze reproșurile și nemulțumirile transmise direct colegului de breaslă ajuns ministru și ca reporterii să-și termine întrebările. Când am văzut că protestul începea să băltească, mi-am scos de sub palton megafonul portabil, cu microfon, cumpărat special pentru acest protest, și am ținut următorul discurs din mijlocul actorilor, pe care-l reproduc aici fără să modific o virgulă:

– Dragi colegi! Iertați-mă că folosesc apelativul „colegi”, deși nu mă cunoașteți, pentru că nu apar pe scenă sau la televizor! Eu sunt dramaturg și protestez apăsat împotriva nepăsării și indolenței voastre față de piesele mele. În cariera mea de dramaturg ignorat de lumea voastră arogantă, am trimis numeroase piese pe care le-am scris la o mulțime de regizori și actori. Le-am trimis pe e-mail sau prin Poșta Română, dar n-am primit niciun răspuns. Nici măcar un cuvânt de confirmare a primirii. Așa știți dumneavoastră să comunicați, că doar faceți o mare artă a comunicării: teatrul? Protestez! Uite la dumneata, domnule actor – că nu-mi vine numele dumneavoastră în minte – v-am trimis pe e-mail vreo trei monodrame de-ale mele, cu rugămintea să mi le citiți; poate una v-ar fi plăcut și ați fi jucat-o. Nu neapărat la Teatrul Național, dar măcar la un teatru mai micuț, fără prea mari cheltuieli… De ce îmi întoarceți spatele, domnule actor? Doar nu vă pun să faceți pontajul și nici nu vă oblig să redactați un raport de activitate. Poate un raport despre nepăsarea pe care ați manifestat-o ani de-a rândul față de creațiile mele.

Iată-l și pe marele regizor! Vă faceți că nu mă cunoașteți, maestre? Nu vă amintiți de mine? V-am sunat de fiecare dată după ce v-am trimis o piesă, ca să vă întreb dacă ați primit-o, dacă ați citit-o, dar nu mi-ați răspuns niciodată. Și SMS-uri v-am trimis! Erați în repetiții, nu-i așa? Iertați-mă, maestre! Nu se cade să vă fac pontajul la repetiții! Măcar să-mi fi spus că piesele mele sunt proaste, că nu merită atenție și n-au nicio valoare, dar nu ați făcut un efort minim, de bună-cuviință, să-mi spuneți ceva, de bine sau de rău.

Indolenților! Nu vă pasă de dramaturgia contemporană românească; alergați și montați numai autori străini, vă montați pe pile și simpatii, nu vă interesează creațiile vii ale acestor ani, autentice și românești! Cosmopoliților! Vânduților! Numai Cehov, Shakespeare și Brecht aveți în cap!…

În acest moment, tot urlând la megafon, am observat cu coada ochiului că se îndreptau spre mine doi agenți de pază, niște hăndrălăi. Amenințarea nu m-a descurajat; dimpotrivă, am strigat cât am putut:

– Ați trimis bodyguarzii ca să mă evacueze? V-am stricat protestul? V-am rănit orgoliile? V-am spart gașca? Vai, ce suflete delicate sunteți voi, actorii! Dar fără dramaturgi voi nu existați! Fără noi, care scriem cu sânge fiecare replică pentru care culegeți aplauze, ați fi fost niște lucrători în supermarket, cu pontaje și rapoarte de activitate! Am să lupt cu bodyguarzii pe care i-ați trimis, sunt pregătit… Încă un cuvânt să vă mai spun și plec… 

Eu am îndurat umilința, indiferența și nesimțirea voastră. Am îndurat și am luptat pentru că am crezut. Nu mi-am pierdut credința nici când acest actor, actualul ministru al Culturii, singurul care mi-a răspuns și a acceptat să joace într-o monodramă de-a mea, m-a părăsit în urmă cu șapte luni și s-a dus în guvernul Bolojan. Spectacolul după piesa mea abia se năștea: aveam totul, în vara anului trecut – un teatru, unul micuț; o finanțare, una micuță; o regizoare adorabilă – totul! Dar guvernul mi l-a răpit pe actor și-l ține prizonier, departe de piesa mea. De șapte luni îl tot aștept să se întoarcă la piesa mea! 

De aceea am venit aici: să fac un apel către voi, dragi colegi din teatru, să luați cu asalt Ministerul Culturii, așa cum bolșevicii au luat cu asalt Palatul de Iarnă în octombrie 1917 – aiurea, n-a fost niciun asalt; asta-i o minciună a istoriografiei comuniste – să-l răpiți pe András Demeter din guvernul Bolojan și să-l readuceți în lumea teatrală, așa cum este ea, strălucitoare, fascinantă, magică, dar plină de bârfe, orgolii și sforării; să fie din nou actor și să revină la piesa mea, că altfel mor de dorul său…

În acest moment, în care aș fi vrut să mai spun că voi face o plângere la Curtea Europeană de Justiție pentru că guvernul Bolojan mi-a răpit actorul, am leșinat. 

M-am trezit în patul meu, cu televizorul deschis. Ministrul Culturii avea un interviu la o televiziune de știri; n-am reținut ce spunea, dar am observat, ca prin vis, pe masa din studio, lângă microfonul său, un megafon…

***

Acest text nu este un pamflet, ci o ficțiune care îndeamnă la proteste în favoarea reformelor.     

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții” 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Unica.ro
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Attila Henry, copilul adoptat dintr-un orfelinat din Mureș, șofer de ambulanță ziua, virtuoz al acordeonului noaptea, în Franța
Știri România 14:57
Attila Henry, copilul adoptat dintr-un orfelinat din Mureș, șofer de ambulanță ziua, virtuoz al acordeonului noaptea, în Franța
Românii vor putea suna la 112 prin apel video, în premieră în Europa: STS lansează Next Generation 112
Știri România 13:51
Românii vor putea suna la 112 prin apel video, în premieră în Europa: STS lansează Next Generation 112
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

„Power Couple”, 11 februarie 2026. Proba de cuplu îi va purta pe concurenți în al șaptelea cer
Stiri Mondene 14:24
„Power Couple”, 11 februarie 2026. Proba de cuplu îi va purta pe concurenți în al șaptelea cer
Cel mai ieftin preparat recomandat de Saveta Bogdan. Ce poți găti cu doar 10 lei. „După vârstă de 80 de ani, carnea este de evitat”
Stiri Mondene 13:44
Cel mai ieftin preparat recomandat de Saveta Bogdan. Ce poți găti cu doar 10 lei. „După vârstă de 80 de ani, carnea este de evitat”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax.ro
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
KanalD.ro
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant

Politic

Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 13:55
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
Politică 12:38
De ce a amânat CCR a cincea oară verdictul la pensiile speciale ale magistraților. Are legătură cu Lia Savonea
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe