Unde se află Cortina dAmpezzo

Cortina dAmpezzo sau, mai simplu, Cortina, este un oraș din inima Alpilor sudici (Munții Dolomiți – patrimoniu UNESCO), în provincia Belluno, regiunea Veneto, din nordul Italiei. Renumita stațiune montană se află la o altitudine de 1.224 m, pe râul Boite, într-un amfiteatru natural alpin străjuit de mai multe vârfuri, precum Tofane, Cristallo, Sorapis sau Faloria. Exclusivista stațiune italiană este renumită nu doar pentru domeniul schiabil, ci și pentru scena „après-ski” frecventată de elita internațională. În Cortina dAmpezzo se poate ajunge din orașe importante precum Veneția, Verona sau Innsbruck, printr-o rețea de drumuri montane bine întreținute.

Etimologia numelui Cortina dAmpezzo

Numele Cortina dAmpezzo reflectă o îmbinare de mai multe culturi. Astfel, în ladină – o veche limbă romanică – numele orașului este Anpezo, în timp ce denumirea istorică în germana vorbită în Austria este Hayden, care se traduce prin „valea fânului”.

Diferite teorii privind etimologia numelui d’Ampezzo se contrazic și se completează reciproc. Prima susține o proveniență din latinescul „amplitium”, care înseamnă „loc larg”, sau din „ad piceum”, cu sensul de „lângă pin”. O a doua teorie sugerează o derivare din termenul atiscan „ampomola” ori „ampoma/ampomes”, care înseamnă „zmeură”.

În schimb, cuvântul Cortina face trimitere atât la delimitarea unui spațiu, care în acest caz este valea alpină înconjurată de „coroana” Dolomiților, cât și la o porțiune a unei moșii feudale, provenind din diminutivul „curtis”. Cea mai veche atestare documentară a folosirii celor două nume împreună datează din anul 1317 și figurează în arhivele Regola Alta di Lareto sub forma Curtina Ampitii, potrivit Cortinadampezzo.it.

Chiar și rădăcinile numelui Cortina dAmpezzo vorbesc despre amestecul de influențe nordice și sudice care au modelat de-a lungul timpului „Regina Dolomiților”. Actuala denumire datează după Primul Război Mondial, Cortina d’Ampezzo fiind pe atunci numele unuia dintre cele șase sate care alcătuiau teritoriul orașului Ampezzo, situat în mijlocul văii cu același nume.

Scurt istoric al orașului Cortina dAmpezzo

În Evul Mediu, Ampezzo s-a aflat sub jurisdicția Patriarhatului de Aquileia și a Sfântului Imperiu Roman. În anul 1420 a fost cucerită de Republica Veneția. Începând din 1508, localitatea a petrecut o mare parte a istoriei sale sub dominația Habsburgilor, trecând pentru scurt timp prin unele modificări teritoriale în perioada lui Napoleon, înainte de a reveni în cadrul Imperiului Austriac (ulterior Austro-Ungar), care a stăpânit-o până în 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, când zona a fost anexată Italiei.

Din secolul al XIX-lea, Cortina dAmpezzo a devenit un important centru regional al meșteșugurilor. Produsele artizanale locale erau apreciate de primii turiști britanici și germani, odată cu apariția turismului la sfârșitul secolului al XIX-lea, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia. Printre specializările orașului se numărau prelucrarea lemnului pentru mobilier, fabricarea sobelor de teracotă, precum și producția de obiecte din fier, cupru și sticlă.

Câți kilometri de pârtii sunt la Cortina dAmpezzo

Cortina dAmpezzo face parte din celebrul circuit de schi Dolomiti Superski, unde un singur skipass oferă acces la nu mai puțin de 12 arii schiabile distincte. Acestea însumează în total în jur de 1.200 de km de pârtii, ceea ce reprezintă cel mai vast domeniu schiabil din lume. Printre cele mai importante zone de schi din regiunea Cortina se numără Faloria, Cristallo, Pocol-Tofana și Cinque Torri. În faimoasa stațiune italiană există aproximativ 120 km de pârtii, care pornesc de la 2.742 m altitudine, de la cele mai ușoare, dedicate schiorilor începători, până la cele de nivel olimpic. Astfel, sunt 38 de pârtii albastre, 32 roșii și 13 negre.

Capitala schiului mondial

Astăzi, economia locală se bazează în principal pe turism, mai ales în sezonul de iarnă, atunci când populația orașului crește brusc de la aproximativ 7.000 de locuitori, la circa 40.000 de persoane. Deși nu a putut organiza Jocurile Olimpice de Iarnă programate pentru 1944, din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, Cortina dAmpezzo și-a luat revanșa și a găzduit ulterior ediția din 1956 a „olimpiadei albe” și numeroase competiții de schi, campionate mondiale și întreceri din Cupa Mondială.

Cortina găzduiește JO de Iarnă pentru a doua oară în istorie, la fix 70 de ani de la prima ediție, în calitate de co-gazdă a jocurilor din acest an, alături de Milano. Orașul este sediul echipei profesioniste de hochei pe gheață SG Cortina, care evoluează în prima ligă a Italiei, iar Cortina dAmpezzo reprezintă totodată punctul de start și de sosire al cursei anuale Dolomites Gold Cup Race.

30 de lucruri de știut despre Cortina dAmpezzo

Deși denumirea de Jocuri Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 poate sugera că cele două locații sunt apropiate, în realitate ele se află la circa 410 km distanță una de cealaltă, adică aproape cinci ore de mers cu mașina. De altfel, actuala ediție este cea mai extinsă din punct de vedere geografic dintre toate olimpiadele de până acum.

Cortina este supranumită „Regina Dolomiților” și „Perla Dolomiților”. Dincolo de faptul că a mai găzduit Jocurile Olimpice de iarnă acum șapte decenii, de-a lungul timpului, Cortina a devenit și un important platou de filmare. Aici au fost turnate producții celebre precum „007 – For Your Eyes Only” și „The Pink Panther”.

În cadrul jocurilor, la Cortina vor avea loc întrecerile olimpice de schi alpin, biatlon, bob, curling și sanie. Alte competiții se vor desfășura în localitățile Valtellina și Val di Fiemme din nordul Italiei, iar ceremonia de închidere va avea loc la Verona.

Cortina oferă o mulțime de activități. În afară de sporturile de iarnă care au consacrat-o, turiștii pot practica aici și câteva sporturi de vară, precum golf, ciclism montan, echitație sau caiac-canoe. Pentru cei mai puțin dornici de aventură, există peste 250 de magazine ce pot fi explorate în voie.

Munții Dolomiți („Dolomiti” în italiană) fac parte din Alpii italieni. La fel ca Alpii elvețieni, și cei italieni sunt faimoși în întreaga lume pentru domeniul schiabil, care include regiuni precum Dolomiții, Valea Aosta, Tirolul de Sud (o zonă în care se vorbește predominant limba germană) și Piemontul. Lanțul Alpilor traversează și alte țări, și anume Austria, Germania, Franța, Liechtenstein, Monaco și Slovenia.

Dolomiții sunt incluși în patrimoniul mondial UNESCO datorită impresionantelor „catedrale de piatră” și frumuseții lor naturale deosebite. Localnicii spun că, atunci când ajungi pe vârful unui munte din Munții Dolomiți, privești lumea dintr-o perspectivă complet nouă.

Această regiune este animată pe tot parcursul anului. O simplă documentare online arată că perioada iunie-august este recomandată pentru drumeții și pentru peisaje spectaculoase. Totuși, acesta este și sezonul de vârf, când numărul turiștilor atinge maximul, iar prețurile sunt cele mai ridicate, potrivit Italy-dreams.com. Iarna rămâne perioada ideală pentru pasionații de schi și celelalte sporturi de sezon. Pentru cei care doresc să se bucure de priveliștile superbe când nu este aglomerație, primăvara sau toamna sunt perioadele ideale pentru o vizită la Cortina.

Bucătăria locală nu înseamnă doar paste, ci multe preparate tradiționale care poartă influențe germane. Este vorba despre knödel (găluște din pâine cu ierburi), Schlutzkrapfen (un tip de ravioli) și Spinatspatzlen mit Schinken-Käsesauce (spaetzle cu spanac, șuncă și sos de brânză). Un alt preparat popular este Spaghetti Bolognese mit Speck, adică spaghete bolognese cu un tip de șuncă locală. De asemenea, sunt recomandate și turtres, un aluat prăjit și umplut cu spanac și ricotta. Bineînțeles, nu trebuie ratate celebrele brânzeturi italienești.

Locuitorii regiunii sunt poligloți. În Dolomiți nu se vorbește doar italiana, ci și germana (granița cu Austria este la vreo 40 km distanță de Cortina), alături de ladină, o veche limbă romanică. Cu toate acestea, în zonele turistice, vizitatorii care vorbesc engleza nu vor avea dificultăți în a comunica.

Prima școală de schi din Italia a fost fondată la Cortina. „Scuola Sci Cortina” a luat ființă în 1933 și a devenit prima școală de schi din țară. Aceasta este singura instituție autorizată să folosească cercurile olimpice în siglă, deoarece a fost înregistrată înainte de introducerea interdicției legale.

În afară de ediția din 1956 a Olimpiadei de iarnă, care au fost primele transmise la televizor în Europa, Cortina dAmpezzo a mai organizat și Campionatele Mondiale de Schi din 1932, 1941 și 2021.

Stațiunea italiană este strâns legată și de universul cinematografic. În 1981, aici a fost turnat filmul „For Your Eyes Only” din seria James Bond, cu Roger Moore în rolul agentului 007. Printre locațiile folosite la filmări s-au numărat Stadionul Olimpic de Gheață, pârtia Olympia delle Tofane, Trampolino Olimpico Italia pentru săriturile cu schiurile și pista de bob Monti Bob, toate putând fi vizitate și astăzi.

Dolomiții au fost folosiți ca decor pentru filmul „Cliffhanger” din 1993, cu Sylvester Stallone în rol principal. O mare parte a filmărilor s-a realizat la Cortina, inclusiv la Rifugio Lagazuoi și la așa-numitul „Cliffhanger Lodge” de pe Muntele Faloria.

Cupa Mondială de schi feminin a revenit la Cortina în ianuarie 2022, după o pauză de doi ani, cauzată de organizarea Campionatelor Mondiale din 2021. Aici au avut loc probele de coborâre și de Super-G, ambele desfășurate pe pârtiile care vor fi utilizate și la actualele Jocuri Olimpice de iarnă.

În sezonul de iarnă 2021/2022 a fost inaugurată o nouă telegondolă. Aceasta leagă Son dei Prade (1.642 m) de Bai de Dones (1.884 m) și conectează pentru prima dată domeniile schiabile Tofane și Cinque Torri, pe o distanță de 4,5 km, cu cabine cu 10 locuri, potrivit Chaletline.co.uk. Zona Cinque Torri oferă acces către Alta Badia și Sella Ronda, astfel că noua instalație pe cablu conectează mult mai direct Cortina cu restul pârtiilor din domeniul Dolomiti Superski. Se estimează că telegondola va reduce semnificativ traficul rutier dintre cele două zone, având o capacitate de transport de 1.100 de schiori pe oră.

Tot în Cortina dAmpezzo a fost pus în funcțiune cel mai înalt telescaun din stațiune, situat în zona de schi Ra Valles. Acesta dispune de patru locuri și va înlocui cele două vechi instalații (un telescaun dublu și unul triplu). Noul telescaun va reduce considerabil timpul de urcare, de la 15 la doar 7 minute, până la vârful pârtiei Bus de Tofana, care este cel mai înalt punct schiabil din Cortina, situat la 2.743 m altitudine.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE