L-am întâlnit pe doctorul Gheorghe Cerin într-un context elegant, dedicat cărților și ideilor care schimbă mentalități, un cadru potrivit pentru o conversație despre prevenție, educație și responsabilitate față de propria sănătate. Prezent la Gala Premiilor Literare Bookzone, ediția a III-a, medicul ne-a vorbit despre greșelile pe care le facem când vine vorba despre alimentație.

Ce să mâncăm la micul-dejun și la cină

Libertatea: Este o legătură esențială între alimentație și sănătate. Unde greșim cel mai des în stilul nostru de viață?

Doctorul Gheorghe Cerin: Greșim, de exemplu, că mâncăm mâncare gătită tot timpul. Noi n-am gătit decât de aproximativ 20.000 de ani, în timp ce existența noastră ca specie se întinde pe milioane de ani. Din acest punct de vedere, conceptual, este o greșeală. Sigur, nu putem trăi ca ierbivorele, mâncând continuu. Dar ar fi bine să avem zilnic una sau două mese care includ alimente negătite. Nu mă refer la carne crudă sau sushi, ci la hrana vegetală consumată cât mai aproape de forma ei naturală.

Le recomand pacienților mei o salată mare, simplă, fără pâine, de obicei seara. În același timp, micul-dejun ar trebui să fie masa cea mai consistentă, cu nuci, migdale, alune, susan, semințe de dovleac, de in sau de cânepă, fistic, muguri de pin. O cantitate de 50-100 de grame oferă aproximativ 20 de grame de proteine, echivalentul unei porții de carne sau pește.

În schimb, mulți aleg croasante sau produse din făină de grâu. La 100 de grame de făină avem aproximativ 70 de grame de amidon, adică zahăr. Cantitatea de insulină eliberată devine foarte mare, iar după câteva ore apare hipoglicemia, senzația de foame.

De aici poate să vină și starea de oboseală sau lipsa de energie?

-Este un fenomen multifactorial, dar cu siguranță nu te ajută să fii „zen”. Există chiar un termen medical, Dumping Syndrome, care apare după consumul de alimente sau băuturi dulci. Când această hrană hiperconcentrată ajunge în duoden, poate provoca transpirații, slăbiciune și o stare accentuată de oboseală. Alimentația noastră s-a schimbat profund și, când vorbim despre diete, rareori ne întoarcem la întrebarea esențială: ce am mâncat noi, istoric, ca specie?

Doctorul Gheorghe Cerin la Gala Premiilor Literare 2026, eveniment de la Opera Națională București

Cât de mult rău ne pot face dietele stricte sau înfometarea?

-Termenul „înfometare” nu este potrivit. Vorbim, de fapt, despre fasting. Problema apare atunci când alimentația devine „monocoloră”, bazată pe un singur tip de aliment. În astfel de situații, flora intestinală se adaptează și începe să „ceară” exact acele produse, ceea ce duce la disbioză, un dezechilibru bacterian care poate genera dependență.

Cea mai frecventă dependență a ființei umane nu este de alcool, țigări sau cafea. Este dependența de hrană. Și, paradoxal, este mult mai greu de tratat.

Cum ar trebui, atunci, să arate pauzele alimentare?

-Noi am evoluat într-un ritm dictat de lumină. Metabolismul nostru a fost reglat milioane de ani de ciclul circadian. Nu mâncam noaptea, nu existau lumină electrică și nici frigider. De aceea ar fi corect să mâncăm seara cât mai devreme și să lăsăm organismului o pauză alimentară peste noapte.

Ficatul este un organ regenerativ și face, în timpul nopții, o adevărată „revizie”. Dacă mâncăm târziu, acest proces se amână. Astăzi, masa principală ajunge adesea să fie cina, iar asta este, din punct de vedere medical, anticamera de boală.

„Alimentația joacă un rol esențial”, spune doctorul Gheorghe Cerin

Ați lansat recent și o carte, „Revoluția alimentară și sănătatea inimii”. Credeți că educația despre nutriție ar trebui predată diferit în școli?

-Fenomenul alimentației este complex și uneori complicat de diverse interese. Dacă am colesterol sau hipertensiune, soluțiile nu ar trebui să fie doar medicamentoase. Alimentația joacă un rol esențial. Nu pretind că am descoperit ceva revoluționar, dar cred că informarea corectă ne poate ajuta să ne îmbolnăvim mai puțin. Timp de doi ani am încercat să transform lucruri complicate în explicații simple. Dacă am reușit, se va vedea în timp.

Cum rezistă sportivii la ger la Jocurile Olimpice de Iarnă. Medicul Carmina Mușat explică mecanismele din spatele performanței
Exclusiv
Știri România 15:12
Cum rezistă sportivii la ger la Jocurile Olimpice de Iarnă. Medicul Carmina Mușat explică mecanismele din spatele performanței
Plajele din Constanța au ajuns cimitir pentru păsări. Zeci de leșuri putrezesc pe nisip, ignorate de autorități
Știri România 14:53
Plajele din Constanța au ajuns cimitir pentru păsări. Zeci de leșuri putrezesc pe nisip, ignorate de autorități
Reacția Bellei Santiago la certurile în care e implicat soțul ei, Nicu Grigore, la Survivor România: „El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om"
Stiri Mondene 16:02
Reacția Bellei Santiago la certurile în care e implicat soțul ei, Nicu Grigore, la Survivor România: „El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om”
Cum se simte Dorian Popa după operația suferită la nas. „Dacă sunteți în context, nu vă speriați"
Stiri Mondene 15:34
Cum se simte Dorian Popa după operația suferită la nas. „Dacă sunteți în context, nu vă speriați”
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
