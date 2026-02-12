Capri este insula din Italia care a interzis plasticul

Planificați o vacanță în Italia? Atunci trebuie să fiți atenți la regulile locale. Portalul de știri Express.com atrage atenția asupra unei legi mai puțin cunoscute pe insula Capri, unde utilizarea plasticului de unică folosință este interzisă.

Măsura vizează turiștii care ajung cu sticle de apă din plastic, riscând amenzi semnificative. Începând din 2019, autoritățile din Capri au introdus o interdicție asupra plasticului de unică folosință. Aceasta include pungi, sticle, paie, tacâmuri și chiar amestecătoare de cafea.

Ce amenzi riscă turiștii prinși cu sticle de plastic de unică folosință sau alte obiecte

Conform legii, oricine este prins folosind o sticlă de plastic riscă o amendă de până la 500 de euro (aproximativ 2.435 de lei).

„Poate părea o măsură excesivă, dar această interdicție are o intenție bună”, atrag atenția experții. Cu aproximativ 2,7 milioane de turiști anual, insula încearcă să reducă impactul negativ al turismului asupra mediului.

Turiștii trebuie să fie atenți la obiectele pe care le aduc pe insulă

Interdicția este aplicată în principal în baruri și restaurante, dar turiștii care vin cu feribotul din Napoli sunt mai predispuși să fie sancționați. Majoritatea aduc sticle de apă din plastic, fără a cunoaște regulile.

Capri nu este recunoscută istoric pentru inițiativele de mediu. Insula, asociată cu vedete și influenceri, a fost nevoită să se adapteze la creșterea masivă a turismului, precizează sursa citată mai sus.

Cele mai importante recomandări pentru turiștii care vin în Napoli

Experții în turism atrag atenția asupra faptului că regula i-ar putea surprinde pe mulți. Pentru turiștii care vin să viziteze insula într-o singură zi, șansele să aducă cu ei o sticlă din plastic de unică folosință sunt mai mari.

Aceștia sunt sfătuiți să se gândească de două ori dacă vor să riște pentru că autoritățile nu fac excepții, iar sancțiunile sunt cât se poate de mari. Pentru a evita problemele, turiștii sunt sfătuiți să utilizeze recipiente biodegradabile sau reutilizabile.

O altă insulă mică din Italia a aplicat o regulă mai puțin obișnuită pentru turiști. Aici mașinile sunt complet interzise, iar turiștii trebuie să se deplaseze pe jos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE