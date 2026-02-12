Și, tot înaintea întâlnirii cu Trump, dar în cadru oficial, în prezența Secretarului de Stat, Marco Rubio, a semnat documentul de aderare a Israelului ca membru în Consiliul Păcii.

Cel dintâi care a oferit informații despre ceea ce poate fi un moment crucial în istoria Orientului Mijlociu, a fost chiar președintele Statelor Unite, pe Truth Social: „Tocmai am încheiat întâlnirea cu prim-ministrul Netanyahu al Israelului și cu diverși reprezentanți ai săi”. Acei „diverși reprezentanți” au fost doi: generalul Roman Gofman, principalul consilier al premierului pe probleme militare (nominalizat ca director al Mossad, începând din iunie, când actualul ocupant al funcției, David Barnea, își va încheia mandatul), și Gil Reich, șeful interimar al Consiliului Național de Securitate.

„A fost o întâlnire foarte bună, relația extraordinară dintre cele două țări continuă”, scrie Trump pe rețeaua sa socializare. „Nu s-a ajuns la nimic definitiv, în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue, pentru a vedea dacă se poate sau nu încheia un Acord. Dacă se poate, îl informez pe prim-ministru că aceasta va fi o preferință. Dacă nu se poate, va trebui să vedem care va fi rezultatul. Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord și a fost lovit cu „Ciocanul de la Miezul Nopții” – asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili. În plus, am discutat despre progresul extraordinar înregistrat în Gaza și în regiune în general. Există cu adevărat PACE în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”.

Cabinetul prim-ministrului Netanyahu a dat publicității un comunicat laconic, stil caracteristic super-spartanilor. Părțile “au abordat negocierile cu Iranul, Gaza și evoluțiile regionale”. Benjamin Netanyahu “a subliniat nevoile de securitate ale Israelului în contextul negocierilor, iar cei doi au convenit să mențină o coordonare strânsă și o comunicare continuă”.

Clar că nu a fost deloc o întrevedere destinsă și că nu s-a încheiat cu o concluzie fermă. Dar faptul că Donald J. Trump scrie “am insistat ca negocierile cu Iranul să continue”, și „îl informez pe prim-ministru” că prima opțiune e încheierea Acordului cu Iranul, înseamnă că decizia este la președinte care, ca să îl citez pe vicepreședintele JD Vance, va face finalmente “cum va simți”. Nici asta nu e o veste bună.

Presupun că premierul a argumentat în fața președintelui – cu patosul și inegalabila sa putere de convingere – poziția Israelului și “liniile sale roșii” referitoare la discuțiile americano-iraniene de la Oman. (Deși Trump anunțase o a doua rundă pentru începutul acestei săptămâni, a revenit la fel de decis, amânându-le pentru săptămâna viitoare).

Conform presei israeliene, Netanyahu era pregătit să îl avertizeze pe Trump (nimeni nu se îndoiește că a făcut-o) despre pericolul iminent reprezentat de Tehran, care – în doar câteva săptămâni, conform evaluărilor de la Ierusalim – ar putea deține 2.000 de rachete balistice. A omite de pe agenda negocierilor, potrivit condiției impuse de Iran, această problemă, precum și cea a proxy-urilor, ar însemna că, un eventual Acord americano-iranian, axat exclusiv pe problematica nucleară, ar îngrădi sever libertatea Israelului de a-și apăra securitatea, și a acționa, la nevoie militar, împotriva amenințării regimului ayatollahilor.

Ce se poate desprinde acum, la câteva ore, din întâlnirea Trump-Netanyahu este că situația în Orientul Mijlociu rămâne sub presiunea uriașă a nesiguranței. Dacă informațiile Wall Street Journal, publicate aseară, sunt corecte, Pentagonul a pregătit și va trimite un al doilea grup de atac, care se va alătura celui condus de portavionul Abraham Lincoln.

Ce “simte” Donald J. Trump nu va păstra pentru sine mai mult de câteva zeci de ore. Mi-e teamă că vom afla mai curând decât ne așteptăm.

