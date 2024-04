Fie că îți dorești un loc unde să poți împărtăși experiența, să spui povești convingătoare ori să construiești o comunitate în jurul unui anumit topic, podcasting-ul oferă o platformă unică pentru a te conecta cu un public global. În cele ce urmează îți prezentăm un ghid util pentru a afla ce se ascunde în spatele unui astfel de show audio-video.

Ce este podcastul

Termenul de podcast se referă la o categorie populară de divertisment. Mai exact este vorba despre un format digital audio sau video, care poate fi creat de una sau de mai multe persoane. Subiectele tratate într-un podcast pot să varieze de la știință și tehnologie până la artă, muzică și film, cu alte cuvinte aproape orice te interesează, aflăm de pe site-ul Ranktracker.

Acesta este distribuit sub formă de episoade preînregistrate pe care cei care ascultătorii le pot accesa prin intermediul unor directoare de podcasturi populare precum Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts și altele. Apoi, ei le pot descărca și le pot asculta și vedea oricând și oriunde direct pe smartphone, pe tabletă ori pe laptop.

Cuvântul podcast provine din asocierea termenilor iPod și broadcast

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

În plus, utilizatorii se pot abona la podcasturile lor preferate pentru a fi notificați de fiecare dată când se lansează un nou episod. În același timp, trebuie să știi că nu există un anumit format, un stil, un nivel de producție predeterminat, o anumită durată sau orice altceva într-un podcast. Podcasturile pot fi împărțite în „sezoane” întocmai ca o emisiune TV sau ca un film serial și pot avea mai multe episoade. În plus, nu există un anumit standard pentru durata unui podcast. Unele episoade pot dura 10-15 minute, altele pot ajunge și la 4-5 ore, însă durata medie este de o oră și jumătate.

Scurt istoric al podcastului

Podcasting-ul nu este un concept nou, ci a apărut încă din anii ʼ80. În acea perioadă, termenul care descria acest concept era blogging audio. Oamenii înregistrau diverse materiale, iar ulterior distribuiau conținutul audio pe internet. Cuvântul podcast provine din asocierea termenilor iPod (n.n. – portable on demand) și broadcast (n.n. – transmisiune). Acesta a fost folosit pentru prima dată de către jurnalistul britanic Ben Hammersley în urmă cu două decenii, într-un articol pe care l-a semnat în cotidianul The Guardian. Acesta scria despre potențialul unui boom al radioamatorilor, argumentând că „ingredientele” erau toate acolo: blogurile erau populare, software-urile de producție erau ieftine, iar playere-le MP3 erau la modă.

Recomandări O masă de aer rece ajunge în România. Șefa ANM anunță când se schimbă vremea: temperaturile scad accentuat

Tot el se întreba atunci cum să numească acest concept: „audioblogging”, „podcasting”, „guerilla media”. Acum știm cu toții la care dintre acești termeni s-a oprit, relatează OneFinePlay. Podcast-urile au luat amploare la mijlocul anilor 2000 pe măsură ce utilizarea în bandă largă și a internetului a luat loc. În 2004, Adam Curry, fost prezentator la MTV, și Dave Winer, dezvoltator de software, au codat un program cunoscut sub numele de iPodder (astăzi Juice), o aplicație care le permite utilizatorilor să descarce emisiuni radio de pe internet pe propriile iPod-uri. Curry găzduiește în prezent The Daily Source Code, unul dintre cele mai populare podcasturi de pe internet.

Recorduri ale podcastului

În 2005, marile companii au început să recunoască această oportunitate. Gigantul american Apple deschidea drumul podcastului de astăzi cu iTunes 4.9, care era prima actualizare cu suport nativ pentru podcasturi. În același an, fostul președinte american George W. Bush a devenit primul șef de stat al SUA al cărui discurs săptămânal a fost transmis sub formă de podcast. De asemenea, 2005 este și anul în care „podcast” a fost declarat cuvântul anului de către New Oxford American Dictionary.

Recomandări Reporterul francez de război care s-a mutat în România povestește ororile trăite în prizonieratul rusesc: „Mi-am pierdut conştienţa. Cred că atunci au început să mă drogheze”

Nu în ultimul rând, în 2007, cunoscutul actor englez Ricky Gervais a stabilit un record mondial pentru cele mai multe podcasturi descărcate, cu o medie de 250.000 de descărcări pe episod în prima lună. Patru ani mai târziu, podcastul americanului Andrew Carolla, relizator de televiziune, stabilea un record mondial pentru cel mai descărcat podcast de până atunci, cu 59.574.843 de descărcări unice.

În 2013, Apple avea să atingă pragul de un miliard de abonați la podcastul propriu, mai precizează OneFinePlay.

Cum începi un podcast

Pentru a-ți face un podcast trebuie să ai în vedere trei aspecte fără de care acest concept nu poate exista. În primul rând, trebuie să stabilești un anumit topic, iar pentru asta poți să abordezi orice temă pentru simplul fapt că formatul unui astfel de show audio sau video îți permite să explorezi o gamă extinsă de subiecte precum sport, nutriție, muzică, filme, jocuri, tehnologie, știință și altele. Mergând mai departe, atunci când vrei să începi un podcast, trebuie să te hotărăști asupra unui anumit format pe care acesta îl va avea.

Acultătorii pot descărca podcasturile și le pot asculta și vedea oricând și oriunde

De asemenea, este important să stabilești și o anumită durată a podcastului, dar și ce tip de podcast va fi cel pe care îl vei modera, monolog sau dialog cu diverși invitați. Indiferent de formatul pe care îl vei alege, va trebui să fii consecvent deoarece consecvența atrage întotdeauna interes din partea auditoriului, iar un interes crescut pentru podcastul tău îți va aduce o mulțime de beneficii, inclusiv financiare. În același timp, îți recomandăm să lucrezi la detalii și să-ți perfecționezi în permanență podcastul, ținând cont și de sugestiile primite din partea publicului.

Odată ce ai stabilit aceste aspecte va trebui să alegi și un nume pentru podcastul tău, care trebuie să fie scurt, catchy și, în mod evident, să te reprezinte. După ce ai găsit și un nume potrivit, ia în calcul și alegerea unei identități vizuale sau, cu alte cuvinte, a unui logo.

Pași de urmat ca să începi un podcast

Dacă ai ceva de zis, dacă ești original și te pasionează podcasting-ul poți să începi un astfel de show la tine acasă. Pentru asta îți trebuie echipamente specifice, adică microfoane, camere de filmat (dacă vrei să fie și video), un software de înregistrare și de editare, invitați interesanți și, nu în ultimul rând, subiecte originale și de interes.

Cercetează piața de podcasting

Înainte de a începe propriul podcast, ascultă alte podcasturi, indifernt de gen, precum și emisiuni radio, atât vechi, cât și noi pentru că, nu-i așa, acestea sunt, practic, „strămoșii” podcastului modern. De asemenea, notează dacă auzi sau vezi ceva care îți place, cum ar fi un anumit format sau o tehnică de interviu, și implementează aceste elemente în podcastul tău.

Construiește-ți propriul public

În cazul în care ești deja o prezență importantă în social media este posibil să ai deja un public-țintă la care vei ajunge folosind și noul tău podcast. Dacă, însă, pornești de la zero, va trebui să-ți identifici publicul căruia dorești să i te adresezi și asigură-te că este unul la care poți ajunge prin podcasting. Prin construirea unui public, printr-o conexiune mai strânsă cu ascultătorii vei putea să ai și un trafic organic mai mare pentru conținutul pe care îl promovezi, se precizează pe site-ul RankTracker.com.

Achiziționează echipamentul specific

Pentru un podcast vei avea de nevoie de cel puțin un microfon decent, o cameră care să filmeze cel puțin 4K și de un software de înregistrare și de editare audio și video. Poți folosi și microfonul PC-ului tău, însă un microfon extern va ridica nivelul calitativ al vocii tale și nu vei avea zgomot de fundal. De asemenea, este important să alegi un loc liniștit pentru a înregistra emisiunea. Încăperea, fie că este vorba despre un home studio sau de un spațiu profesional, poate avea un impact semnificativ asupra calității episoadelor tale podcast.

Dovedește-ți expertiza

Prin podcasting îți poți dovedi expertiza într-o anumită industrie sau nișă. Podcasturile de perspectivă pe subiecte pe care te simți confortabil să le discuți cu invitații tăi pot fi extrem de influente în construirea unei reputații pozitive pentru tine sau pentru afacerea ta. În timp ce alte tipuri de conținut sunt însoțite de multe ori de scenarii și schițe, un podcast este locul unde gândurile pot curge mai liber. Asta nu înseamnă că podcastingul nu utilizează scenarii, însă conținutul general este în principal o conversație naturală cu publicul sau cu un co-prezentator.

Alege un format de podcast

Următorul pas este să alegi un format pentru podcastul tău, care va stabili structura și durata episoadelor. Cunoașterea formatului înainte de a înregistra podcastul te va ajuta să îți planifici mai eficient episoadele și să te asiguri că satisfaci nevoile celor care ascultă emisiunea. Cele mai populare formate de podcast sunt podcasturile solo, în care tu ești singura gazdă care discută subiecte sau împărtășește povești, podcasturile de tip interviu, în care gazda îi intervievează pe invitați, podcasturile de tip panou, care implică mai multe gazde sau invitați care discută un anumit subiect, podcasturile educaționale, care are ca scop educarea ascultătorului pe o anumită temă (poate fi solo sau de tip interviu) sau podcasturile hibrid, adică cele de dezvoltare personală, care includ interviuri cu invitații, potrivit Hostinger.

Întocmește calendarul de conținut

După ce ai stabilit publicul și formatul va trebui să-ți planifici episoadele podcastului tău și cât de des vei posta episoade noi. Organizează-ți invitații și subiectele, creează schițe și hotărăște durata episodului. Un calendar de conținut, care să includă suficient timp pentru înregistrare, editare și promovare, te va ajuta.

Alege numele podcastului

Definirea clară a publicului-țintă te va ajuta să găsești un nume potrivit pentru podcastul tău. Este important ca show-ul să aibă un nume unic deoarece oamenii au tendința de a ține minte numele rare și mai puțin obișnuite. Totuși, asigură-te că numele este unul specific și adaugă alte cuvinte astfel încât numele final să te reprezinte și să „spună” ce oferă podcastul tău.

Alege o gazdă de încredere pentru podcast

Găzduirea podcasturilor se referă la un serviciu special de stocare și distribuire a fișierelor audio ale podcastului. Acest serviciu nu trebuie confundat cu web hosting-ul, care presupune stocarea fișierelor de pe un website pentru a le face accesibile online. Selectarea unui serviciu de găzduire de podcast de încredere este esențială în experiența de podcasting, iar o caracteristică esențială este generarea ușoară a feed-urilor RSS pentru podcasturi. Aceasta este esențială pentru a-ți putea distribui podcastul pe diverse platforme precum Apple Podcasts și Spotify.

Vezi şi cum să îţi faci un canal de YouTube!

Urmărește-ne pe Google News