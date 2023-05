Horia-Roman Patapievici, 66 de ani, s-a retras de mai bine de un deceniu din viața publică. Scriitor, fizician, filosof și eseist, a publicat ultima carte în 2019, „Anii urii”, al 12-lea volum semnat.

Invitat în cadrul podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar, Patapievici a mărturisit că a avut multe momente în care a fost dezgustat de modul cum a fost tratat în țara natală, dar că niciodată nu a luat în calcul să părăsească România.

„Există ceva în mine de țăran”

„De ce m-am retras? Când intri în hazna, apoi trebuie să te speli bine, să te duci la o apă limpede. Eram complet ars. Așa cum spunea Corneliu Baba, în 1990, după a treia venire a minerilor la București: «Nu cred că există popor care să-și urască mai mult elitele decât poporul meu». Eram tentat să subscriu total la vorbele lui Țuțea, care, după votul electoral de la 20 mai 1990, a afirmat: «Și când te gândești că am făcut 13 ani de pușcărie pentru un popor de idioți». Mi se păreau diagnostice teribile, dar exacte”, a spus Patapievici, care în perioada 2005-2012 a fost director al Institutului Cultural Român.

Am avut oferte de a pleca în străinătate. Atunci, în comunism, a fost o propunere. Mulți prieteni de-ai mei au plecat, era o modă „plecatul”. Cred că a fost o eroare că au plecat atât de mulți ani, dar n-am vrut să plec, pentru că există ceva în mine de țăran. Ceva de om foarte atașat de sol, de pământ, de „glasul pământului”, să-i zicem așa. Horia-Roman Patapievici:

„Nu-mi mai pot organiza timpul fără telefon”

Scriitorul s-a amuzat pe seama faptului că a ajuns să fie și el dependent de gadgeturi.

„Nu mai pipăim lumea cu degetul, ci cu ecranul. Prin intermediul influencerilor. Am și eu telefon mobil și laptop, nu-mi mai pot organiza timpul pe care-l am fără agenda telefonului. Citesc cărți pe acest telefon. Pot exploata timpul liber de jumătate de oră pe care-l am la dispoziție, nu-l pierd. Plus internetul. O binefacere. Opere la care nu ai acces în orice bibliotecă. Am zeci de volume pe care mi le-am organizat pe teme, pe subteme. Mi-am exportat o parte din minte în acest depozit. Este paradisul! În același timp, mă deprimă cum, în restaurante, oamenii stau față în față și se uită doar în telefonul mobil”, a explicat Patapievici.

