Cel mai avansat tratament pentru infertilitate este procedura de fertilizare in vitro. Metoda constă într-un proces complex, în care ovocitele obținute în urma stimulării ovariene sunt fertilizate cu spermatozoizi în condiții speciale de laborator. În acest fel se obțin unul sau mai mulți embrioni, care ulterior sunt implantați în uter, în vederea obținerii sarcinii.

E bine de știut însă că nu toate cuplurile care se confruntă cu infertilitate au nevoie de această procedură pentru a deveni părinți. De aceea, indicația pentru FIV trebuie bine stabilită. Infertilitatea poate fi de cauză feminină, masculină, mixtă sau neidentificată. De aceea, depistarea cauzei sau a cauzelor exacte necesită atenția unor specialiști cu experiență. Din acest motiv, se recomandă ca persoanele afectate de infertilitate să se adreseze unui centru specializat, care dispune de echipamente pentru investigații avansate, dar și de toate tipurile de tratament existente pentru infertilitate. Medicul este cel care, în urma consultației de specialitate și a investigațiilor specifice, va indica cuplului soluția de tratament cu cele mai mari șanse de reușită.

Persoanele care își doresc să devină părinți, dar nu reușesc să conceapă, se pot adresa Centrului FIV SANADOR, care funcționează în cadrul Spitalului de zi SANADOR Floreasca. Aici, medici cu vastă experiență fac cele mai potrivite recomandări și recomandă soluții individualizate, adaptate nevoilor fiecărui caz în parte.

La Centrul de fertilizare in vitro SANADOR, cuplurile care se confruntă cu infertilitate au acces la tratamente moderne de reproducere umană asistată medical, care cresc șansele de obținere a sarcinii. Odată obținută sarcina, gravidele pot opta în continuare pentru serviciile SANADOR, pentru monitorizare și naștere în siguranță, la Maternitatea SANADOR, parte a Spitalului Clinic SANADOR.

Foto: SANADOR