Cei mai importanți oameni de imagine din Europa și SUA, la Festivalul Vama sub Lumini de Oscar

Oferta de cursuri practice este generoasă: workshopuri de fotografie de acțiune, de produs, de street photography, fotojurnalism sau fotografie de scenă și teatru vor avea loc zilnic, în mai multe locuri din Vama Veche.



Fotograful american Chris Suspect se întoarce pentru al treilea an consecutiv la Vama Veche, îndrăgostit de litoralul românesc și de Festivalul VSLO. El va susține un workshop intitulat „Making Sens out of Chaos”, dar și un seminar „Project-minded”.

Fotograful Chris Suspect, pentru a treia oară în România Foto: vslo.ro

Vlad Eftenie va vorbi la VSLO despre „Obținerea imaginilor cu impact vizual, memorabile – despre modul în care imaginile spun povești vizuale”. Cornel Lazia va împărtăși cursanților „Poveștile Orizontului”, în timp ce Vali Bărbulescu va ataca o temă pe cât de controversată la prima vedere – pe atât de intersantă în profunzimea ei: „Cum să NU devii fotograf”.

Adrenalină, mașini, mișcare și fotografii în rafale, toate se reunesc în workshopul lui Andrei Ciobică, în care fotografia de acțiune va scoate la lumină cele mai bune imagini de gen.

Vali Bărbulescu, între munca de DJ și cea de fotograf Foto: vslo.ro

Celor cu poftă de mâncare, dar și de fotografie de produs, Cătălin Săvulescu le propune anul acesta la VSLO un curs despre „Accentul în fotografia culinară/produs”, stropit cu bere artizanală. Celebrul Marek Czarnecki, un foarte important fotograf polonez, distins cu șapte premii British OSKAR ale MPA, va avea anul acesta două momente în cadrul VSLO: un curs despre fotografia macro și un seminar extrem de interesant, despre panoramele verticale realizate cu ajutorul dronelor.

Marek Czarnecki, un foarte cunoscut fotograf polonez, cu șapte premii British Oskar la activ

Un gen aparte al fotografiei, cel dedicat scenei și în special teatrului, va fi abordat de Florin Ghioca, fotograful oficial al Teatrului Național din București. Introducerea în lumea fotografiei de teatru va fi făcută și cu ajutorul unui curs practic, realizat în cadrul unui spectacol care va avea loc cu acest prilej la VSLO.

Florin Ghioca îi va învăța pe cursanți despre fotografia de teatru Foto: vslo.ro

Olav Urdahl revine și el în Vama Veche cu un curs de fotojurnalism. Cu peste 40 de ani de experiență, a predat fotografie la Oslo and Akershus University College of applied sciences, dar și la Școala Norvegiană de Fotojurnalism. De la Spyros Papaspyropoulos, participanții la VSLO vor putea afla cum se fotografiază pe stradă, folosind în toate felurile posibile un flash extern. Ca de obicei, Marian Sterea introduce fotografii în lumea fastuoasă a nunților, folosind de asemenea lumina și sufletul.

Olav Urdahl, un fotojurnalist cu peste 40 de ani de experiență Foto: vslo.ro

Cunoscuta fotografă suedeză Jeanette Hägglund va împărtăși la VSLO pasiunea sa pentru fotografia de arhitectură în cadrul unui seminar realizat cu sprijinul Ambasadei Suediei la București. Tot în cadrul unui seminar, Dragoș Cristea și Andrei Apostol vor discuta despre fotografia analogică, din ce în ce mai rar întâlnită într-o eră aproape exclusiv digitală.

Un curs deosebit de apreciat a fost cel de pictură. Un artist care nu mai are nevoie de nicio prezentare și al cărui talent a fost unanim apreciat nu numai în România, ci și peste hotare, este Daniel Prapone. Cursul său se adresează oricărui iubitor de artă, cu sau fără experiență în pictură. Același principiu se aplică și în cazul cursului de sculptură. Aici, cursanții vor învăța de la artistul Mircea Tocaci să sculpteze în pietre de mare, creațiile anilor precedent făcând obiectul unei expoziții.