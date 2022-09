Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Istoria hanoracelor

Hanoracul datează din Europa medievală sau chiar mai devreme. Călugării purtau tunici cu glugă (cunoscute sub numele de „cowls”), iar muncitorii în aer liber purtau pelerine cu glugă (cunoscute sub numele de „chaperon”).

Se crede că pelerina scurtă (sau „capa”) a fost importată în Anglia în secolul al XII-lea, în timpul cuceririi normande, deoarece pelerina era deosebit de comună în Normandia.

Fondată în 1919, compania americană Champion se pare că a realizat primul hanorac cu glugă în anii 30. Compania s-a orientat către fabricarea de hanorace după ce a dezvoltat metode de cusut materiale mai groase.

Inițial, glugile au fost adăugate la hanorace pentru a le ține de cald muncitorilor în timpul iernilor aspre din nordul statului New York.

Filmul „Rocky”, o dramă sportivă de mare succes, a fost cel care a conferit cu adevărat hanoracului statutul de emblemă.

De la „Rocky” încoace, hanoracul gri a apărut în scene emblematice din alte filme, inclusiv în thrillerul clasic „Marathon Man”, precum și în seriale de televiziune, cum ar fi drama politică „House of Cards”.

Hanorace de femei

Hanoracul a devenit atât de util și versatil, fiind unisex, încât poate fi purtat de absolut oricine. Îl poți integra într-o ținută casual, dar și una elegantă, chiar dacă pare greu de crezut. Un hanorac cu o pereche de pantaloni scurți și niște cizme înalte îți oferă un look foarte cool, elegant și în tendințe.

Fie că îl porți atunci când mergi la cumpărături, prin casă sau la ieșirile în oraș, hanoracul joacă un rol important în orice garderobă.

Așadar, ți-am pregătit o selecție de hanorace de damă cool pe care le poți purta toamna și iarna asta.

Hanorace de damă cu fermoar

Dacă nu ai această piesă în garderobă, atunci ar trebuie să îți cumperi măcar două-trei. Pentru început, ai nevoie de un hanorac de damă cu fermoar. Ușor de purtat, acesta poate fi stilizat cu mare ușurință. Poartă-l cu un top scurt dedesubt sau cu un body. Poartă-l deschis sau pe jumătate închis și adaugă deasupra o geacă de piele. O adevărată împătimită a modei va avea mereu un hanorac în șifonier.

De exemplu, acest hanorac negru cu fermoar costă 109 lei și este extrem de versatil. Este negru, adică îl poți purta cu orice. Fie că vrei să alergi în parc sau că pui deasupra o vestă și mergi la o cafea, este piesa ideală pentru această toamnă.

Și acest hanorac maro de la Nike este perfect pentru toamnă. Cu un design foarte cool, îl poți purta atât în combinații elegante, dacă pui deasupra un trench beige și o pereche de cizme, cât și în combinații mai casual, cu o pereche de blugi și niște ghete sport.

Dacă nu îți plac culorile tomnatice, acest hanorac roz cu fermoar nu doar că este foarte confortabil, dar are o culoare superbă cu care vei ieși în evidență. Poartă-l cu o pereche de leggins evazați și un top scurt pentru un look perfect pentru o seară în oraș.

Hanorace de damă ieftine

Dacă bugetul nu îți permite un hanorac de la un brand cunoscut, poți obține același look cool cu ajutorul acestui hanorac roz scurt, extrem de la modă. Poartă-l cu o pereche de blugi cu talie înaltă și niște adidași albi. Nu vei da greș. În afara faptului că este foarte la modă, acest hanorac costă doar 33,99 de lei. Un chilipir.

Dacă look-ul tău preferat de toamnă constă în ghete cu talpa groasă, o pereche de colanți și un hanorac supradimensionat, acest hanorac verde larg este ideal pentru tine. Ia-ți o mărime mai mare, astfel încât să te simți extra-confortabil. Accesorizează-l cu o borsetă și ești gata de orice activitate în timpul zilei. Unde mai pui că arăți super cool?

O altă variantă este acest hanorac cu decupaj pe partea din spate, fabricat dintr-un material moale, cu glugă și un croi larg. Costă doar 41,99 de lei și este tot ce îți poți dori într-o zi de toamnă friguroasă. Pune deasupra o vestă, ia-ți o pereche de cizme lungi, niște colanți din imitație de piele și ești gata de o zi superbă la mall, savurând-ți cafeaua preferată.

Hanorace de damă lungi și largi

Și dacă tot vorbim de hanorace super lejere, acest hanorac lung și larg nu este doar un hanorac, ci are și o pelerină atașată, astfel încât să fii protejată de ploaie oricând. În plus, are o culoare superbă, un galben muștar ideal pentru zilele ploioase.

Și dacă nu ești adepta culorilor puternice, acest hanorac lung negru se potrivește oricărei ținute. Are glugă, așa că îți va ține de cald. Potrivește-l cu o pereche de bocanci și topul preferat, iar în partea de jos poți să îți iei ce vrei.

Acest hanorac albastru lung și larg este ideal pentru o plimbare. Nu doar că este comod, dar are glugă și e lung, așa că e perfect pentru a-ți ține de cald. În plus, costă doar 37,99 de lei, un preț extraordinar.

Hanorace de damă cu glugă

Dacă ești adepta hanoracelor cu glugă, acestea sunt cele mai cool. O piesă clasică în orice garderobă, acest hanorac negru cu glugă nu trebuie să îți lipsească în sezonul rece. Îl poți combina cu orice îți dorești și va arăta cool. În plus, fiind negru, poți să îl asortezi după bunul plac. Poartă un lanț masiv, ca să îl scoți din anonimat.

Scoate-ți orice ținută din zona plictisitoare și mergi pe acest hanorac scurt beige. Are glugă, așa că tot ce trebuie să faci este să îți pui o fustă sau pantaloni cu talie înaltă. Accesorizează totul cu bijuterii aurii și o jachetă maro, pentru un plus de stil.

Acest hanorac alb simplu cu glugă este o piesă statement cu care nu poți da greș. Va fi piesa centrală în orice ținută. Hanoracul cu glugă de la Levis nu doar că e super practic și comod, dar calitatea lui te asigură că îl vei avea în garderoba ta pentru mulți ani de acum înainte.

De altfel, poți merge pe bluze de trening sau hanorace fără glugă. Orice stil ai adopta, există hanorace cool de damă care se pot integra ușor în ținutele tale de zi cu zi și îți vor ține de cald, dar în același timp vei fi în tendințe. Alege-ți piesele favorite pentru sezonul rece și bucură-te de ele în orice combinații!

