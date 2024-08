Economii mari, cu pași mici: descoperă avantajele programului Carrefour de reducere a prețurilor, Minus la Sută

Partea cea mai bună e că nu sunteți singuri în acest proces. Carrefour își continuă programul național unic de reduceri, pentru a vă ajuta să faceți și mai multe economii la cumpărături, în contextul creșterii prețurilor. După trei luni de la lansare, programul „Minus la Sută” oferă clienților care trec pragul magazinelor Carrefour în format Hiper și Market din întreaga țară reduceri la peste 1700 de produse din zeci de categorii, potrivite oricărei nevoi, fiind adăugate recent 500 de noi produse în program.

Reduceri Atractive pentru Produse Esențiale

Programul „Minus la Sută” include reduceri de până la 20% la o gamă largă de peste 1700 de produse esențiale din 45 de categorii diferite: de la produse alimentare (mezeluri, lactate, brânzeturi, alimente congelate), precum și produse de bază și de băcănie, până la produse de igienă personală și pentru întreținerea casei. Printre acestea, se regăsesc atât sortimente extrem de apreciate din portofoliul de mărci proprii ale Carrefour, cât și produse de brand internațional și național.

Clienții Carrefour pot savura delicioase paste Carbonara la prețuri avantajoase datorită programului de reduceri Minus la Sută. Ingredientele necesare pentru rețetă, cum ar fi baconul afumat, spaghetele integrale și brânza, sunt cu până la 15% mai ieftine. Ouăle proaspete, esențiale pentru sosul cremos al pastelor Carbonara, sunt și ele mai accesibile. Astfel, prin Minus la Sută, clienții Carrefour pot găti un fel de mâncare autentic italian pentru întreaga familie la doar 43 de lei. Buon appetito!

Calitate și Economii Garantate

Fie că preferați mărcile proprii Carrefour sau brandurile de renume, produsele incluse în program sunt foarte ușor de identificat în magazine, datorită mesajului afișat la raft în dreptul acestora – „Produs cu preț redus”. Proiectul își propune să producă un impact pe termen mediu spre lung, întrucât reducerile vor fi aplicate în mod constant, nu doar pe o perioadă limitată. Astfel, planurile voastre de economii se vor putea întinde pe o perioadă mai generoasă de timp, fără grija coșului de cumpărături săptămânal.

Universul de Cumpărături Carrefour, Direct din Confortul Casei

Dacă nu aveți timp să ajungeți în magazin sau preferați să vă petreceți timpul necesar unei sesiuni de cumpărături în compania celor dragi, Carrefour include aceleași beneficii și la comenzile online – programul de reduceri este disponibil și în platformele digitale de e-commerce partenere. Puteți consulta lista de produse reduse și plasa comenzi online prin platformele proprii ale retailerului, precum programul Act for Good din aplicația Carrefour sau site-ul carrefour.ro, precum și prin aplicațiile partenere, BRINGO, Glovo și Tazz, care vor livra produsele la adresa indicată în cel mai scurt timp posibil.

Pași Mici pentru Economii Mari

Pentru că o veste bună nu vine niciodată neînsoțită, Carrefour oferă soluții multiple pentru a vă ajuta să umpleți coșul de cumpărături cu toate cele necesare, fără grija prețurilor. Pe lângă programul „Minus la sută”, la Carrefour aveți parte de o întreagă experiență de cumpărături la prețuri avantajoase, prin inițiative precum:

– Top 100 Produse HIT, campania cu frecvență săptămânală prin care sunt selectate cde larg consum și puse în vânzare la cele mai mici prețuri din piață, la o gamă variată de categorii, precum lactate, măcelărie, băcănie, îngrijirea casei și multe altele;

– Bonul de Weekend – la Carrefour, finalul de săptămână vine cu o mulțime de prețuri de neratat. Bonul de Weekend vă aduce reduceri de 20% la diverse categorii de produse, sub formă de voucher pe care îl puteți folosi la următoarea vizită în magazin;- Act for Good – zilnic, aveți parte de reduceri și promoții imbatabile în programul de loialitate Act for Good, dedicat clienților fideli și disponibil gratuit în aplicația Carrefour. Prin scanarea codului Act for Good la casa de marcat sau direct în aplicație, la plasarea comenzilor online, surprizele se țin lanț și iau forma ofertelor ca voi să vă bucurați de o experiență cât mai plăcută.

