Oamenii consumă „licoarea galbenă” cu precădere în zilele caniculare de vară fie pe o plajă însorită, fie la o terasă, însă sunt destui cei care o beau și în celelalte anotimpuri.

Există voci care spun că, atunci când simți că pasiunea ta pentru bere a ajuns la un anumit nivel, următorul pas este să ajungi pe scena celor mai cunoscute festivaluri de bere din lume.

Sunt acele evenimente pline de culoare și de distracție, bune prilejuri de bucurie atât pentru cunoscătorii în domeniu, cât și pentru cei care nu analizează conținutul fiecărui pahar, evenimente care îi apropie pe oameni indiferent de naționalitate, culoare, convingeri ori religie.

Dacă te numeri printre cei care iubesc berea și vor să ajungă la un astfel de festival ți-am pregătit un top al celor mai cunoscute 5 festivaluri de bere din lume.

Care sunt cele mai cunoscute festivaluri de bere din lume?

1. Oktoberfest

Este cunoscut ca fiind cea mai mare sărbătoare populară a berii din lume. Cu o istorie care datează încă din anul 1810, Oktoberfest este organizat în fiecare an la München, în perioada septembrie-octombrie. Povestea a început la sugestia unui subofiter din garda națională bavareză. Acesta a venit cu ideea de a se organiza o cursă de cai cu ocazia festivităților legate de căsătoria prințului moștenitor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Therese von Hildburghausen, cursă pe care mireasa a denumit-o „Oktoberfest”. Cu timpul, sărbătoarea a devenit un simbol al berii și al unui stil de viață. „Die Wiesn”, așa cum îi spun localnicii, a impus un adevărat trend comportamental și o nouă cultură a berii, astfel că mai multe țări, între care și România, s-au inspirat din evenimentul bavarez și au ajuns să oprganizeze astfel de manifestări. În fiecare an se adună în capitala Bavariei peste șase milioane de turiști din toată lumea.

2. Marele Festival Britanic al Berii

„Great British Beer Festival” este cunoscut ca fiind cel mai mare pub din lume, fiind organizat în luna august a fiecărui an, la Londra. Festivalul a fost creat special pentru iubitorii berii englezești, care pot găsi aici peste 450 de tipuri de bere britanică, precum și aproape 200 de tipuri de bere din țări precum Belgia, Germania, Cehia sau SUA. Aproximativ 1.000 de voluntari se implică în organizarea acestui festival, la care participă în fiecare an peste 60.000 de oameni de pe toate meridianele globului.

3. Weekend-ul Berii Belgiene la Bruxelles

Belgienii sunt renumiți pentru berea pe care o produc și vor ca toată lumea să știe acest lucru. Astfel, din respect pentru băutura ce-i aduce împreună, s-a născut ideea unui festival belgian al berii care, an de an, la început de septembrie, transformă „Grand Place” din Bruxelles loc unde pasionații de bere se distrează și beau băutura favorită. Aici sunt prezentate peste 450 de tipuri de bere care, indiferent de tip sau de aromă, se servește în pahare special alese, în semn de apreciere pentru adevărații cunoscători. Participanții poartă costume populare, în timp ce maeștri berari, uniți sub semnul cavaleriei „Ghilda Berarilor Belgieni”, servesc miile de viitatori.

4. Festivalul Berii de la Praga

Cei care iau parte la Festivalul berii de la Praga se bucură de peste 80 de sortimente de bere locală. În cei 14 ani de când este organizat, festivalul este organizat fără excepție, timp de 17 zile, în luna mai. Peste 200 de localnici îmbrăcați în portul lor popular te invită să te bucuri de preparatele din bucătăria celor mai cunoscuți bucătari, măcelari și patiseri cehi. Cei care au fost măcar o dată la sărbătoarea berii din capitala Cehiei au spus că vor reveni.

5. Festivalul Berii de la Belgrad

Belgrad Beer Fest are loc timp de 5 zile pe an, fiind în prezent unul dintre mai cunoscute festivaluri de mai ales în Europa de Sud-Est. Prima ediție a avut loc în anul 2003 și a devenit foarte popular în rândurile iubitorilor de bere de pretutindeni. Cu peste 50 de tipuri de bere, festivalul oferă intrare liberă, program de muzică live și o serie de campanii sociale, ceea ce i-a atras numeroase premii și distincții internaționale. Ziarul britanic „The Independent” a inclus festivalul sârbesc între cele mai importante 20 de evenimente mondiale pe care nu trebuie să le ratezi.

