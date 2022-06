De asemenea, berea este și cea mai veche băutură din lume. Ea are o istorie ce datează încă de pe vremea sumerienilor, akkadienilor, babilonienilor și a altor civilizații care au trăit în Mesopotamia Antică.

În ciuda vechimii sale, berea a reușit să treacă testul timpului și să se păstreze de-a lungul anilor printre preferințele oamenilor de pe toate meridianele lumii, indiferent că vorbim despre bărbați ori despre femei.

Tocmai datorită popularității de care se bucură la nivel mondial, în ultimii ani au apărut tot mai multe tipuri de bere, ceea ce pentru mulți dintre consumatorii acestei minunate băuturi poate fi de-a dreptul copleșitor.

Textura, culoarea și aroma berii diferă în funcție de fermentație

Clasificarea în funcție de tip denotă caracterul și uneori originea acestei băuturi, ingredientele și tehnica de fabricare, oferind totodată indicii clare în ceea ce privește aspectul, culoarea, mirosul și gustul berii.

Există păreri împărțite atunci când vine vorba despre tipurile de bere. În acest articol îți vom prezenta o listă cu tipurile de bere care există la ora actuală.

Câte tipuri de bere există?

Textura, culoarea și aroma berii diferă în funcție de fermentație, care poate să fie de joasă ori de înaltă frecvență.

Din acest punct de vedere se poate spune că există două mari tipuri de bere. Este vorba despre berea Lager (obținută prin fermentație joasă) și berea Ale (obținută prin fermentație înaltă). Fiecare dintre acestea oferă mai multe sortimente.

Recomandări EXCLUSIV Legiștii cer intervenția ministrului Rafila după protestul de la INML: Expertizele, întârziate din cauza conducerii „nedemocratice și autoritare”

Berile lager şi ale

De asemenea, există și alte clasificări stabilite în funcție de ingredientele de producție sau în funcție de unele caracteristici particulare ale procesului. Acesta este cazul berilor hibride.

Sortimentele de bere diferă în funcție de rețeta berarului, ceea ce face ca numărul total al tipurilor de bere să depășească în acest moment 50, fiecare având o aromă și un gust diferit.

Care sunt tipurile de bere?

Iată care sunt cele mai cunoscute tipuri de bere existente la ora actuală:

Berea Lager

Berea Lager este o bere blondă, obținută prin fermentație joasă, care are circa 4-5% alcool. Compoziția și spuma sunt mai ușoare comparativ cu alte beri. Se recomandă să se consume la o temperatură de 5 grade Celsius.

Ea este obținută prin fermentarea drojdiei la o temperatură cuprinsă între 5 și 13 grade Celsius în prima săptămână. Aceasta va scădea treptat până la o temperatură de 0-2 grade Celsius. Berea Lager se împarte în patru categorii.

Pilsner Lager/Extra Lager – este cel mai cunoscut tip de bere și reprezintă două treimi din producția mondială de bere. Berea Lager are un gust puțin amar și o aromă discretă cu note de hamei, în timp ce berea Extra Lager are o aromă mai puternică, așa cum sugerează și numele. Este o bere „blondă”, cu reflexe aurii care sunt date de malțul deschis la culoare.

Special Lager – concentrația alcoolică este în acest caz de circa 5 %, în timp ce culoarea este aurie cu accente de chihlimbar. Gustul este bogat, de malț și hamei nobil.

Extra Lager – conținutul de alcool variază între 6 și 7%. Are o aromă intensă, iar culoarea aurie cu accente de cupru se datorează malțului prăjit. Gustul este intens și puțin amărui, în timp ce aroma persistă în gură după servire, iar spuma este cremoasă.

Bock și Black – aceste beri sunt brune și au o concentrație de alcool de 5-6%. Ca și în cazul Extra Lager, spuma este cremoasă, în timp ce aroma este puternică și amăruie. Ele au un gust mai intens atunci când sunt consumate la o temperatură mai ridicată.

Recomandări Când România își redescoperă forța și zâmbetul: David Popovici. Camelia Potec: „În România, vorbim numai despre lucruri care nu aduc valoare țării”

Berea Ale

În cazul berii Ale fermentația se face la frecvență înaltă. Procesul are loc la o temperatură cuprinsă între 14 și 25 de grade Celsius și durează între 3 și 6 zile. Aceste beri au un gust mai intens, bogat și complex. Berea Ale are câteva sortimente celebre, printre care:

Recomandări „Când SRI-ul tandemului Măgureanu-Iliescu ajunge să fie mai transparent decât cel al lui Hellvig-Iohannis e semn că democrația o ia la vale”

India Pale Ale – această bere are o cromatică deschisă în nuanțe de arămiu și chihlimbar. Concentrația de alcool este cuprinsă între 5 și 7%, în timp ce gustul este amar, având o puternică aromă de hamei.

Abey – concentrația alcoolică este de 6,5 %, culoarea este ușor brună, iar gustul intens aduce a fructe precum sunt banana sau mărul. Se servește la o temperatură de 6 grade.

Stout – această bere este brună și are un gust intens și o aromă ce te duce cu gândul la gustul cafelei. Se consumă la o temperatură ridicată, de 8-10 grade Celsius, iar cea mai populară bere stout din lume este berea irlandeză Guinness.

Ce alte tipuri de bere mai există?

În afară de tipurile de bere prezentate anterior mai există și alte tipuri, și anume:

Berea din grâu

Această bere blondă are o concentrație de alcool ce pornește de la 6 %. De cele mai multe ori are un aspect tulbure deoarece se găsește cel mai mult în varianta nefiltrată. Are o puternică aromă de cereale și se servește la o temperatură de 6 grade.

Berea de fermentație spontană

Spre deosebire de fermentația la frecvență înaltă și joasă, acest tip de fermentație nu necesită adaos de drojdie deoarece mustul este doar expus la aer. Berea are puțin acid și mai puțină spumă.

Berea fără alcool

Este o bere de fermentație joasă și se obține prin două metode. Prima dintre acestea constă în oprirea fermentației, iar cea de-a doua în îndepărtatea alcoolului. Are o nuanță aurie și se servește la o temperatură de 5 grade Celsius.

Vezi şi cum asortezi vinul cu mâncarea!

GSP.RO Super Mama Popovici! Gest extraordinar pentru a-i apăra cariera lui David

Playtech.ro BREAKING! Vedetă, de urgență la Matei Balș din Capitală. E în stare gravă cu covid-19

Observatornews.ro Minunea ascunsă din Muntii Apuseni: Locuri unicat de unde s-a născut povestea Fefeleagăi. David, strănepotul femeii, încearcă să-i păstreze vie amintirea

HOROSCOP Horoscop 23 iunie 2022. Scorpionii trebuie să-și domolească impulsurile războinice și să protejeze relațiile cu cei dragi

Știrileprotv.ro Știrea care a făcut înconjurul lumii. Miss Brazilia a murit la 27 de ani după o operație de scoatere a amigdalelor. Ce s-a întâmplat după intervenție

Orangesport.ro Un livrator de mâncare a primit o comandă de la palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat mai departe l-a şocat

PUBLICITATE Anunț MedLife, care implică dezvoltarea calității serviciilor medicale la nivelul județului Timiș

PUBLICITATE Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro