Urmărește în perioada sărbătorilor pascale cele mai frumoase filme despre Iisus Hristos.

Filme despre Iisus Hristos

Jesus Christ Superstar (1973)

Controversat la data apariției, musicalul constituie o ecranizarea a unei piese de pe Broadway cu același nume. Filmul descrie ultimele șase zile din viața lui Iisus Hristos (Ted Neeley), până la răstignirea pe cruce, întâmplările fiind redate din perspectiva lui Iuda Iscarioteanul (Carl Anderson), măcinat de vinovăție după ce și-a trădat învățătorul.

Biblia – The Bible (2013)

Este o producție cinematografică unde vei putea urmări cele 10 părți, cu cele mai semnificative capitole, din Sfânta Scriptură. Descoperi călătoria lui Noe cu Arca, dar și nașterea, moartea și învierea lui Hristos, sau povestea lui Avram. Filmul redă teme fundamentale ale vieții.

Un copil pe nume Iisus – Un bambino di nome Gesu (1987)

Filmul redă o etapă importantă din viața lui Iisus, dar despre care nu se știu prea multe: copilăria. Pelicula susține că Iisus a simțit de mic partea sa divină și a avut viziuni despre ceea ce i-a fost destinat. În rolurile principale evoluează Matteo Bellina, Bekim Fehmiu, María del Carmen San Martin.

Viața lui Iisus – The Greatest Story Ever told

Filmul regizat în anul 1965, de către George Stevens, aduce în prim plan cele mai importante momente din viața lui Iisus Hristos. Este unul dintre cele mai urmărite filme în perioada sărbătorilor pascale, deoarece imaginile trasnspun atât de clar realitatea vremii și etapele pe care Mântuitorul le-a trecut de-a lungul vieții.

Ultima ispită a lui Iisus – The Last Temptation of Christ (1988)

O poveste neobișnuită, regizată de Martin Scorsese, în care tâmplarul Iisus (Willem Dafoe) din Nazareth încearcă să afle ce vrea Domnul de la el. Când căutările se apropie de sfârșit, bărbatul trebuie să înfrunte cea mai mare ispită: aceea de a duce o viață normală, în loc să moară pe cruce pentru păcatele omenirii.

Iisus din Nazareth – Jessus of Nazareth (1977)

Miniseria este poate cea mai cunoscută ercanizare TV despre viața și suferințele lui Iisus Hristos (interpretat de Robert Powell), de la naștere până la răstignire. Regizată de Franco Zeffirelli, producția durează șase ore. În alte roluri evoluează Laurence Olivier, Anthony Quinn, Christopher Plummer, Olivia Hussey, Claudia Cardinale și Anne Bancroft.

Maria, mama lui Iisus – Mary, Mother of Jessus (1999)

Filmul spune povestea tulburătoare a vieții Fecioarei Maria. După ce îl aduce pe lume pe Iisus, Maria trebuie să-l apere de soldații regelui Irod, care au primit poruncă să omoare toți pruncii de sex bărbătesc din Iudeea. Când ajunge la maturitate, Iisus e invinuit de blasfemie când susține că e Mesia, iar Maria își vede fiul răstignit. Un film cu Christian Bale, Pernilla August și Melinda Kinnaman în rolurile principale.

Patimile lui Hristos – The Passion of the Christ (2004)

Deși este considerat foarte violent din cauza scenelor care redau suferințele prin care a trecut Iisus în ultimele sale zile de viață, filmul regizat de Mel Gibson nu poate să lipsească din recomandările de Paște. Alături de Jim Caviezel, care îl interpretează pe Iisus, în film apare Maia Morgenstern, în rolul Fecioarei Maria.

Fiul lui Dumnezeu – Son of God (2014)

Filmul prezintă povestea vieții lui Iisus de la naștere până în perioada adultă, când a devenit cunoscut prin faptele și predicile ce au dus la crucificare și la înviere. În rolurile principale evoluează Diogo Morgado, Greg Hicks și Adrian Schiller.

Misterul Înălțării – Risen (2016)

Oare ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus în săptămânile de după crucificare? La această întrebare încearcă să răspundă tribunul roman Clavius (Joseph Fiennes) care trebuie să descopere adevărul din spatele zvonurilor învierii lui Iisus. Ancheta acestuia devine din ce în ce mai dificilă din clipa în care începe să aibă îndoieli legate de credința sa.

Făcătorul de minuni – The Miracle Maker (2000)

Făcătorul de minuni (The Miracle Maker). Chiar dacă nu este un film controversat, este o peliculă pe care trebuie să o vedeți cu cei mici. „Făcătorul de minuni, în regia lui Derek W. Hayes (2000), este o animaţie 3D, care rezumă toată povestea lui Iisus. Este un film pentru copii, cu efecte speciale deosebite, intenţia regizorului fiind mai degrabă educativă.

Mesia – The Messiah (2007)

Filmul mai este cunoscut și sub denumirea de Mesih sau Good tidings of the Savior, și aduce în prim plan o variantă islamică a lui Iisus Hristos, bazată atât pe Evangheșie, cât și pe Coran.

Cămașa lui Hristos – The Robe (1953)

Producția este o ecranizare a unui roman celebru și prezintă povestea unui tribun militar roman care comandă trupele ce l-au crucificat pe Iisus Hristos. Nu este o producție centrată în totalitate pe viața lui Hristos, însă este producția care a primit două Oscaruri, pentru “Cea mai bună scenografie” și “Cele mai bune costume”, dar și Globul de Aur pentru “Cel mai bun film”. Așadar, un film pe care merită să îl urmărești în perioada sărbătorilor pascale.

Film despre Viața lui Iisus – Jesus (1979)

Este un film regizat de Peter Sykes, John Krish, John Heyman, iar scenariul este preluat din Evanghelia după Luca. Producția descrie trei ani și jumătate din lucrarea publică a lui Iisus.

Regele Regilor – King of Kings (1061)

Povestea lui Iisus Hristos, de la naștere, până la crucificare, dar și momentul Învierii. Așa cum evenimentele sunt descrise în Noul Testament, aşa le vei putea urmări și în producția cinematografică. Vei putea urmări botezul făcut de Ioan Botezătorul, dar și miracole precum vindecarea orbului sau înmulțirea peștilor.

Sursă fot: 123rf.com

