Ce sunt mucenicii

Mucenicii ocupă un loc aparte în tradiția creștină. Ei sunt prăznuiți în fiecare an pe 9 martie, în ziua dedicată celor 40 de Mucenici din Sevastia, o sărbătoare din calendarul creștin ortodox care amintește de martiriul a patruzeci de soldați creștini din cetatea Sevastia, în secolul al IV-lea. Acești militari, refuzând să renunțe la credința lor, au fost condamnați să îndure frigul unei nopți petrecute pe un lac înghețat și au murit pentru credința lor, devenind simboluri ale statorniciei și jertfei creștine.

De 9 martie, una dintre cele mai cunoscute tradiții respectate de gospodine este pregătirea mucenicilor din aluat, în forma cifrei 8 . Forma lor este simbolică. Cifra opt este interpretată fie ca reprezentare a trupului uman, fie ca semn al infinitului și al vieții veșnice.

În funcție de regiune, există două mari variante de rețete de mucenici. În Muntenia și Dobrogea, mucenicii sunt mici colăcei din aluat, fierți în apă cu zahăr și aromatizați cu scorțișoară, nucă măcinată și coajă de lămâie sau portocală.

În Moldova, mucenicii sunt copți, asemănători unor colaci în formă de opt, unși cu miere și presărați din belșug cu nucă.

Odată pregătiți, mucenicii se împart vecinilor, rudelor sau oamenilor săraci, pentru pomenirea celor ce nu mai sunt, dar și pentru belșugul recoltelor din anul respectiv.

În ziua de Mucenici se fac praznice și se împart alimente, în memoria persoanelor decedate, iar pe lângă clasicii Mucenici, se obișnuiește să se împartă și fasole, nuci, poame și alune.

Descoperă și Când se fac mucenici și de ce. Tradiții și obiceiuri de Sf. 40 de Mucenici

Rețete de mucenici

Rețetele clasice de mucenici diferă în funcție de regiune, dar păstrează aceeași formă specifică de „8”.

În Muntenia și Dobrogea, mucenicii sunt fierți. Este o rețetă mai simplă, dar foarte aromată. În Moldova predomină mucenicii copți. Aluatul este unul dospit, frământat cu lapte, ouă, zahăr și unt sau ulei, lăsat să crească până devine pufos și elastic. După modelare și coacere, mucenicii sunt unși cu miere și presărați generos cu nucă măcinată.

Pe lângă aceste rețete tradiționale, au apărut în timp și adaptări moderne. Una dintre ele este varianta de mucenici copți, însiropați și tăvăliți prin nucă de cocos.

Mucenici moldovenești

Mucenici moldovenești
Mucenici moldovenești

Ingrediente

  • 1 kg făină;
  • 450 ml lapte;
  • 50 g drojdie proaspătă sau două pliculețe drojdie uscată;
  • 125 g zahăr;
  • 3 ouă;
  • 75 g unt;
  • o esență de vanilie;
  • coaja de la o lămâie.
  • Ingrediente pentru sirop
  • 200 g miere;
  • 200 g nucă măcinată.
  • Ingrediente pentru ornat
  • 250 ml apă;
  • 150 g zahăr;
  • coaja de la o portocală sau o lămâie;
  • o linguriță esență de rom.

Mod de preparare

Pentru început, se face maiaua. Se înmoaie drojdia în puțin lapte, apoi se adaugă o linguriță de zahăr și două linguri de făină. Se amestecă totul și se lasă deoparte pentru 15 minute. După ce a crescut, peste maia se adaugă restul de făină, zahărul, ouăle și laptele treptat, timp în care se frământă aluatul până se obține o consistență omogenă.

Se adaugă și untul peste și se continuă frământarea. Când este totul gata, aluatul se lasă la dospit pentru o oră sau până când își dublează volumul.

Între timp se pregătește siropul. Se pune apa la fiert împreună cu zahărul și se lasă să fiarbă pentru câteva minute.

Când este gata, se ia de pe foc și se adaugă coaja de portocală și esența de rom. Când aluatul a crescut, se întinde pe blatul de lucru și se formează bile mai mici, care se întind sub formă de batoane din care se formează cifra 8.

Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se adaugă mucenicii și se lasă deoparte pentru 20 de minute. Se ung cu ou și se pun la cuptor la 170 – 180 de grade Celsius timp de aproximativ 30 de minute sau până când capătă o culoare aurie.

Când sunt gata, mucenicii moldovenești se scot din cuptor și se lasă să se răcească. Se adaugă siropul peste, în mod uniform, se lasă timp de 10 minute ca să absoarbă siropul, după care se ung cu miere și deasupra se presară nucă măcinată.

Mucenici muntenești fierți cu nucă

Mucenici muntenești fierți cu nucă - Foto Shutterstock.com
Mucenici muntenești fierți cu nucă

Ingrediente

  • 1 l apă;
  • 100 g mucenici din comerț pentru fiert;
  • 100 g zahăr;
  • 100 g nucă;
  • Un plic zahăr vanilat sau o linguriță extract de vanilie;
  • Un vârf de cuțit de scorțișoară;
  • Coaja de la o portocală;
  • Un praf de sare.

Mod de preparare

Într-un vas se amestecă zahărul, coaja de portocală, zahărul vanilat ori extractul de vanilie, scorțișoara și sarea. Se adaugă apa peste și se pune totul la fiert. Dacă îți plac mucenicii cu mai multă zeamă, atunci mai poți adăuga 500 ml de apă. Se lasă totul la foc până când siropul începe să fiarbă în clocote.

Între timp, nuca se prăjește puțin în tigaie, după care se mărunțește în bucățele mici. Când siropul fierbe, se adaugă mucenicii muntenești și se lasă la fiert potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj. Când este totul gata, vasul se ia de pe foc, se acoperă cu un capac și se lasă deoparte pentru 20-30 de minute, cât să se umfle bine mucenicii și să absoarbă siropul aromat. Se adaugă nuca mărunțită și se consumă calzi.

Mucenici însiropați cu nucă de cocos

Mucenici însiropați cu nucă de cocos - Foto Shutterstock.com
Mucenici însiropați cu nucă de cocos

Mucenicii din aluat însiropați și tăvăliți prin nucă de cocos sunt o variantă modernă, inspirată din rețeta tradițională de mucenici moldovenești.

Ingrediente

Pentru aluat:

  • 1 kg făină albă
  • 500 ml lapte călduț
  • 3 ouă
  • 150 g zahăr
  • 80 ml ulei
  • 25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)
  • 1 linguriță sare
  • coaja rasă de la o lămâie
  • 1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

Pentru sirop:

  • 500 ml apă
  • 200 g zahăr
  • coaja de la 1/2lămâie sau portocală
  • 1 linguriță esență de rom
  • puțină scorțișoară măcinată

Pentru ornare:

  • 200-250 g nucă de cocos

Mod de preparare

Primul pas este activarea drojdiei, pe care o pui într-un bol cu câteva linguri de lapte călduț. Lași amestecul 10-15 minute într-un loc cald, până începe să facă spumă.

Într-un vas mare cerne făina, apoi adaugă sarea. Separat, amestecă ouăle cu zahărul până devin ușor spumoase, apoi încorporează laptele călduț, coaja rasă de lămâie și vanilia.

Toarnă amestecul lichid peste făină, adaugă drojdia activată și începe să frămânți. După ce ingredientele s-au legat, încorporează treptat uleiul, frământând energic cel puțin 10-15 minute. Aluatul trebuie să devină elastic, neted și ușor nelipicios.

Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

După ce aluatul a crescut, răstoarnă-l pe masa ușor unsă cu ulei. Rupe bucăți egale . Rulează fiecare bucată în șnururi de 15-20 cm și formează cifra „8”, lipind bine capetele.

Așază mucenicii în tavă, pe hârtie de copt, lăsând spațiu între ei. Acoperă-i și mai lasă-i la crescut 20-30 de minute.

Opțional, îi poți unge ușor cu ou bătut pentru o culoare frumoasă la copt.

Coace mucenicii în cuptorul preîncălzit la 180 C, timp de 20-25 de minute, până devin aurii. Este important să nu îi rumenești excesiv, deoarece trebuie să rămână suficient de fragezi pentru a absorbi siropul.

În timp ce mucenicii sunt la cuptor, pregătește siropul. Pune apa și zahărul într-o cratiță, adaugă coaja de citrice și scorțișoara și lasă să fiarbă 5-7 minute, până când zahărul se dizolvă complet și lichidul capătă aromă. Oprește focul și adaugă esența de rom, dacă folosești.

Siropul trebuie să fie fierbinte, iar mucenicii calzi când îi însiropezi.

Trece fiecare mucenic prin sirop, fie scufundându-l rapid, fie turnând sirop peste el cu un polonic. Nu îi ține prea mult în lichid, pentru a nu deveni excesiv de moi. Scopul este să se îmbibe ușor, nu să se destrame.

Imediat după însiropare, tăvălește mucenicii prin nucă de cocos din abundență, astfel încât să fie acoperiți uniform.

Așază-i pe un platou și lasă-i să se odihnească cel puțin 1-2 ore înainte de servire, pentru ca siropul să fie bine absorbit.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, 5 martie 2026. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
Viva.ro
Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile controversate din parcare: „Nu sunt un om perfect”
Tvmania.ro
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile controversate din parcare: „Nu sunt un om perfect”

Alte știri

Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local
Știri România 13:13
Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local
Turism record în UE, cu 3,7 miliarde de nopți de cazare, mai puțin în România unde numărul acestora a scăzut cu 5%
Știri România 13:10
Turism record în UE, cu 3,7 miliarde de nopți de cazare, mai puțin în România unde numărul acestora a scăzut cu 5%
Parteneri
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Adevarul.ro
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Stiri Mondene 12:47
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii”
Stiri Mondene 11:40
De ce Cristina Cioran nu vrea să-l viziteze pe Alex Dobrescu în închisoare: „El și-ar dori să vadă fetița, copiii”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată
ObservatorNews.ro
Imagini virale cu sirieni care analizează o rachetă balistică iraniană rămasă neexplodată
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax.ro
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Wowbiz.ro
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O femeie a fost strivită pe o trecere de pietoni din București, după ce s-ar fi împiedicat și căzut în timp ce traversa. Șoferul nu a observat-o
KanalD.ro
O femeie a fost strivită pe o trecere de pietoni din București, după ce s-ar fi împiedicat și căzut în timp ce traversa. Șoferul nu a observat-o

Politic

Președintele Nicușor Dan, vizită cheie în Polonia: Se decid pașii pentru includerea României sub scutul nuclear francez
Politică 11:36
Președintele Nicușor Dan, vizită cheie în Polonia: Se decid pașii pentru includerea României sub scutul nuclear francez
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
Politică 04 mart.
Bolojan vorbește despre scumpirea carburanților. Mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul Energiei și-a schimbat declarațiile despre prețul benzinei la 10 lei
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului