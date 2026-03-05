Ce sunt mucenicii

Mucenicii ocupă un loc aparte în tradiția creștină. Ei sunt prăznuiți în fiecare an pe 9 martie, în ziua dedicată celor 40 de Mucenici din Sevastia, o sărbătoare din calendarul creștin ortodox care amintește de martiriul a patruzeci de soldați creștini din cetatea Sevastia, în secolul al IV-lea. Acești militari, refuzând să renunțe la credința lor, au fost condamnați să îndure frigul unei nopți petrecute pe un lac înghețat și au murit pentru credința lor, devenind simboluri ale statorniciei și jertfei creștine.

De 9 martie, una dintre cele mai cunoscute tradiții respectate de gospodine este pregătirea mucenicilor din aluat, în forma cifrei 8 . Forma lor este simbolică. Cifra opt este interpretată fie ca reprezentare a trupului uman, fie ca semn al infinitului și al vieții veșnice.

În funcție de regiune, există două mari variante de rețete de mucenici. În Muntenia și Dobrogea, mucenicii sunt mici colăcei din aluat, fierți în apă cu zahăr și aromatizați cu scorțișoară, nucă măcinată și coajă de lămâie sau portocală.

În Moldova, mucenicii sunt copți, asemănători unor colaci în formă de opt, unși cu miere și presărați din belșug cu nucă.

Odată pregătiți, mucenicii se împart vecinilor, rudelor sau oamenilor săraci, pentru pomenirea celor ce nu mai sunt, dar și pentru belșugul recoltelor din anul respectiv.

În ziua de Mucenici se fac praznice și se împart alimente, în memoria persoanelor decedate, iar pe lângă clasicii Mucenici, se obișnuiește să se împartă și fasole, nuci, poame și alune.

Descoperă și Când se fac mucenici și de ce. Tradiții și obiceiuri de Sf. 40 de Mucenici

Rețete de mucenici

Rețetele clasice de mucenici diferă în funcție de regiune, dar păstrează aceeași formă specifică de „8”.

În Muntenia și Dobrogea, mucenicii sunt fierți. Este o rețetă mai simplă, dar foarte aromată. În Moldova predomină mucenicii copți. Aluatul este unul dospit, frământat cu lapte, ouă, zahăr și unt sau ulei, lăsat să crească până devine pufos și elastic. După modelare și coacere, mucenicii sunt unși cu miere și presărați generos cu nucă măcinată.

Pe lângă aceste rețete tradiționale, au apărut în timp și adaptări moderne. Una dintre ele este varianta de mucenici copți, însiropați și tăvăliți prin nucă de cocos.

Mucenici moldovenești

Mucenici moldovenești

Ingrediente

1 kg făină;

450 ml lapte;

50 g drojdie proaspătă sau două pliculețe drojdie uscată;

125 g zahăr;

3 ouă;

75 g unt;

o esență de vanilie;

coaja de la o lămâie.



Ingrediente pentru sirop

200 g miere;

200 g nucă măcinată.



Ingrediente pentru ornat

250 ml apă;

150 g zahăr;

coaja de la o portocală sau o lămâie;

o linguriță esență de rom.

Mod de preparare

Pentru început, se face maiaua. Se înmoaie drojdia în puțin lapte, apoi se adaugă o linguriță de zahăr și două linguri de făină. Se amestecă totul și se lasă deoparte pentru 15 minute. După ce a crescut, peste maia se adaugă restul de făină, zahărul, ouăle și laptele treptat, timp în care se frământă aluatul până se obține o consistență omogenă.

Se adaugă și untul peste și se continuă frământarea. Când este totul gata, aluatul se lasă la dospit pentru o oră sau până când își dublează volumul.

Între timp se pregătește siropul. Se pune apa la fiert împreună cu zahărul și se lasă să fiarbă pentru câteva minute.

Când este gata, se ia de pe foc și se adaugă coaja de portocală și esența de rom. Când aluatul a crescut, se întinde pe blatul de lucru și se formează bile mai mici, care se întind sub formă de batoane din care se formează cifra 8.

Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt se adaugă mucenicii și se lasă deoparte pentru 20 de minute. Se ung cu ou și se pun la cuptor la 170 – 180 de grade Celsius timp de aproximativ 30 de minute sau până când capătă o culoare aurie.

Când sunt gata, mucenicii moldovenești se scot din cuptor și se lasă să se răcească. Se adaugă siropul peste, în mod uniform, se lasă timp de 10 minute ca să absoarbă siropul, după care se ung cu miere și deasupra se presară nucă măcinată.

Mucenici muntenești fierți cu nucă

Mucenici muntenești fierți cu nucă

Ingrediente

1 l apă;

100 g mucenici din comerț pentru fiert;

100 g zahăr;

100 g nucă;

Un plic zahăr vanilat sau o linguriță extract de vanilie;

Un vârf de cuțit de scorțișoară;

Coaja de la o portocală;

Un praf de sare.

Mod de preparare

Într-un vas se amestecă zahărul, coaja de portocală, zahărul vanilat ori extractul de vanilie, scorțișoara și sarea. Se adaugă apa peste și se pune totul la fiert. Dacă îți plac mucenicii cu mai multă zeamă, atunci mai poți adăuga 500 ml de apă. Se lasă totul la foc până când siropul începe să fiarbă în clocote.

Între timp, nuca se prăjește puțin în tigaie, după care se mărunțește în bucățele mici. Când siropul fierbe, se adaugă mucenicii muntenești și se lasă la fiert potrivit instrucțiunilor de pe ambalaj. Când este totul gata, vasul se ia de pe foc, se acoperă cu un capac și se lasă deoparte pentru 20-30 de minute, cât să se umfle bine mucenicii și să absoarbă siropul aromat. Se adaugă nuca mărunțită și se consumă calzi.

Mucenici însiropați cu nucă de cocos

Mucenici însiropați cu nucă de cocos

Mucenicii din aluat însiropați și tăvăliți prin nucă de cocos sunt o variantă modernă, inspirată din rețeta tradițională de mucenici moldovenești.

Ingrediente

Pentru aluat:

1 kg făină albă

500 ml lapte călduț

3 ouă

150 g zahăr

80 ml ulei

25 g drojdie proaspătă (sau 7 g drojdie uscată)

1 linguriță sare

coaja rasă de la o lămâie

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

Pentru sirop:

500 ml apă

200 g zahăr

coaja de la 1/2lămâie sau portocală

1 linguriță esență de rom

puțină scorțișoară măcinată

Pentru ornare:

200-250 g nucă de cocos

Mod de preparare

Primul pas este activarea drojdiei, pe care o pui într-un bol cu câteva linguri de lapte călduț. Lași amestecul 10-15 minute într-un loc cald, până începe să facă spumă.

Într-un vas mare cerne făina, apoi adaugă sarea. Separat, amestecă ouăle cu zahărul până devin ușor spumoase, apoi încorporează laptele călduț, coaja rasă de lămâie și vanilia.

Toarnă amestecul lichid peste făină, adaugă drojdia activată și începe să frămânți. După ce ingredientele s-au legat, încorporează treptat uleiul, frământând energic cel puțin 10-15 minute. Aluatul trebuie să devină elastic, neted și ușor nelipicios.

Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

După ce aluatul a crescut, răstoarnă-l pe masa ușor unsă cu ulei. Rupe bucăți egale . Rulează fiecare bucată în șnururi de 15-20 cm și formează cifra „8”, lipind bine capetele.

Așază mucenicii în tavă, pe hârtie de copt, lăsând spațiu între ei. Acoperă-i și mai lasă-i la crescut 20-30 de minute.

Opțional, îi poți unge ușor cu ou bătut pentru o culoare frumoasă la copt.

Coace mucenicii în cuptorul preîncălzit la 180 C, timp de 20-25 de minute, până devin aurii. Este important să nu îi rumenești excesiv, deoarece trebuie să rămână suficient de fragezi pentru a absorbi siropul.

În timp ce mucenicii sunt la cuptor, pregătește siropul. Pune apa și zahărul într-o cratiță, adaugă coaja de citrice și scorțișoara și lasă să fiarbă 5-7 minute, până când zahărul se dizolvă complet și lichidul capătă aromă. Oprește focul și adaugă esența de rom, dacă folosești.

Siropul trebuie să fie fierbinte, iar mucenicii calzi când îi însiropezi.

Trece fiecare mucenic prin sirop, fie scufundându-l rapid, fie turnând sirop peste el cu un polonic. Nu îi ține prea mult în lichid, pentru a nu deveni excesiv de moi. Scopul este să se îmbibe ușor, nu să se destrame.

Imediat după însiropare, tăvălește mucenicii prin nucă de cocos din abundență, astfel încât să fie acoperiți uniform.

Așază-i pe un platou și lasă-i să se odihnească cel puțin 1-2 ore înainte de servire, pentru ca siropul să fie bine absorbit.

Sursă foto – Shutterstock.com