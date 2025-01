În mod tradițional, sezonul rece vine cu temperaturi scăzute, care adesea coboară sub pragul înghețului, și cu ninsori consistente în multe regiuni ale țării. Aceste fenomene meteo sunt mai frecvente și mai intense în zonele de deal și de munte, acolo unde stratul de zăpadă poate atinge valori semnificative. Cu toate acestea, în București, lucrurile stau diferit în acest început de an. Deși ne aflăm la mijlocul lunii ianuarie, Capitala nu a avut parte încă de prima ninsoare din acest sezon. Până când iarna își va face cu adevărat simțită prezența și aici este bine să știm cine are obligația de a curăța străzile și trotuarele de zăpadă și de gheață pentru a asigura siguranța autovehiculelor și a pietonilor și pentru a menține orașul funcțional.