O nouă lege privind vânătoarea a fost adoptată în Erie County, New York, permițând copiilor între 12 și 13 ani să folosească arme de foc și arbalete pentru vânătoare, sub supravegherea unui adult licențiat.

Potrivit The Sun, decizia a fost luată joi în SUA, generând reacții mixte în rândul autorităților și al publicului.

Ce prevede noua lege a vânătorii din SUA

Modificările recente din legislația privind vânătoarea din statul New York au extins accesul minorilor la această activitate, în anumite condiții strict reglementate. Așa cum spuneam, măsura vizează copiii cu vârste între 12 și 13 ani, care pot participa la vânătoare folosind arme de foc, dar exclusiv sub supravegherea directă a unui adult autorizat.

Potrivit reglementărilor, minorii trebuie să dețină o licență de vânătoare și să fi parcurs un curs de instruire în domeniul siguranței. Utilizarea armelor nu este permisă în mod independent, iar responsabilitatea revine adultului însoțitor, care trebuie să fie, de regulă, părinte, tutore sau o persoană desemnată legal și cu experiență în vânătoare.

Această schimbare legislativă a fost introdusă inițial ca program pilot, ulterior fiind extinsă pentru mai mulți ani. Înainte de această modificare, vârsta minimă pentru utilizarea armelor de foc în vânătoare era mai ridicată, iar accesul copiilor sub 14 ani era limitat.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor

Autoritățile din SUA atrag atenția asupra riscurilor la care pot fi expuși atât adulții, cât și minorii. Legisla

„Știu că s-a menționat că nu au existat incidente. Dar au existat cazuri în alte părți ale țării, cum ar fi cel al unui copil de 11 ani din West Virginia care a fost împușcat de Ziua Recunoștinței. Așadar, există riscuri reale asociate cu vânătoarea practică de copii”, a declarat democrata Taisha St. Jean Tard.

Noua lege a vânătorii din SUA stârnește controverse

Deși legea a fost adoptată de majoritatea Legislativului din Erie County, executivul local Mark Poloncarz intenționează să o respingă prin veto.

Totuși, unii legislatori, precum republicanul Frank Todaro, sunt încrezători că vor reuși să anuleze acest veto cu o super-majoritate.

„Aceasta era inevitabil. Prima oară nu a trecut, dar acum vocea părinților a fost foarte, foarte puternică” a spus Todaro pentru sursa citată mai sus.

Ce alte state din SUA au mai permis utilizarea armelor în rândul copiilor

Erie County nu este singura zonă care adoptă măsuri pentru a facilita accesul tinerilor la activitățile de vânătoare.

În aprilie 2026, statul Kansas a început să ofere licențe pe viață pentru pescuit și vânătoare copiilor și adolescenților, după ce guvernatoarea democrată Laura Kelly a semnat legea Senatului 364.

Aceste licențe costă între 300 și 500 de dolari, în funcție de vârsta beneficiarului, și nu necesită reînnoire.

În 2025, un mic oraș din SUA i-a obligat pe locuitori să dețină arme de foc în casă, tocmai pentru a-i speria pe eventualii infractori. Legea din orășelul din Giorgia a intrat prima dată în vigoare în 1980, iar de-a lungul timpului s-a schimbat și există câteva excepții de la regulă.

