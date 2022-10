Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Primăriile marilor orașe caută soluții în această perioadă pentru a putea asigura la iarnă încălzirea celor peste 1,1 milioane de apartamente care mai sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire. Edilii spun că vor avea nevoie din nou de ajutor de la guvern, însă nu este clar de câți bani vor avea nevoie și nici dacă bugetul de stat va putea acoperi această cheltuială.

Ce îi așteaptă pe români la iarnă?

O mare problemă este aceea că furnizorii ezită să încheie contracte cu primăriile deoarece le este teamă că nu vor reuși să-și recupereze în timp util diferența dintre prețul plafonat și cel de tranzacționare a gazului pe bursă.

După ce a adoptat plafonarea prețurilor la gaze și la energie electrică aferentă facturilor de iarna trecută, în luna martie a acestui an, Executivul României a aprobat prin Ordonanță de Urgență plafonarea prețurilor și pentru intervalul aprilie 2022-31 martie 2023. Astfel, prețul gazului a fost plafonat la 0,37 lei/kWh, inclusiv în cazul producătorilor de energie termică.

Recomandări Și-au legat un coleg de liceu de scaun și l-au fardat. După doi ani, s-au ales cu dosar penal. „O glumă proastă care a degenerat. M-au anchetat ca pe un criminal”

Dacă vom avea parte de o iarnă mai grea comparativ cu cea de anul trecut, facturile ar putea fi cu 10-20% mai mari. Dar, dacă iarna 2022-2023 va fi la fel ca precedenta, costurile vor fi egale cu cele de anul trecut, din lunile ianuarie-februarie, ca urmare a plafonării prețurilor la gaze.

În cazul în care nu deții o centrală termică de apartament și te-ai săturat să depinzi de sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă, boilerul electric reprezintă cea mai bună și cea mai ieftină soluție pentru a te putea alimenta independent și neîntrerupt cu apă caldă.

De aceea, boilerele electrice se bucură de o popularitate crescândă în rândul românilor deoarece, deși sunt de mare litraj, nu ocupă mult spațiu, nu consumă mult curent electric, sunt fabricate din materiale de calitate și nici nu sunt foarte scumpe.

Boilerul este acel echipament pentru prepararea și stocarea apei calde, care folosește ca sursă de alimentare energia electrică. Vine în mai multe dimensiuni și capacități, este izolat termic și echipat cu un sistem de încălzire a apei din el.

Cum alegi cel mai bun boiler electric?

Cele mai importante criterii de care trebuie să ții cont atunci când cumperi un boiler electric sunt următoarele:

Recomandări Jurnalistă din redacția Emiliei Șercan către Digi 24, Realitatea și RTV: „Sunteți niște slugi ale politicienilor”

Volum și capacitate de încălzire – dacă îl vei folosi la bucătărie va fi suficient un boiler cu o capacitate cuprinsă între 10 și 30 de litri. În schimb, dacă dorești să îl folosești la baie, boilerul va trebui să aibă un volum cuprins între 50 și 200 de litri.

Rezervorul și calitatea apei – pentru ca apa să nu prezinte bacterii, boilerul trebuie să fie realizat din materiale de calitate și să fie rezistent la coroziuni. Pentru asta, dispozitivul ar trebui să fie dotat cu anod de magneziu, care are rol de protecție.

Tipul de încălzire a apei și consumul de curent – puterea de încălzire a apei este exprimată în watt. Cu cât timpul de încălzire este mai mic, cu atât puterea este mai mare și, implicit, consumul energetic va fi mai mare.

Protecția mecanică IPX – trebuie să acorzi o atenție sporită gradului de siguranță al dispozitivului electric, care este o clasă de protecție internațională și se exprimă prin două cifre: prima cifră se referă la protecția de contact cu un corp străin (de la 0 la 6), iar cea de-a doua cifră reprezintă protecția împotriva scurgerilor de apă (de la 0 la 6).

Montaj – montajul se face de către un specialist, iar primul montaj se face de către o firmă autorizată pentru a nu se pierde garanția primită la cumpărarea produsului. În plus, este bine pentru siguranța utilizatorului.

Recomandări Film biografic despre rugbistul George Baltă, care azi face performanță în atletism din scaunul rulant: „A schimbat doar stadionul”

În funcție de combustibilul pe care îl folosesc la încălzirea apei boilerele sunt de trei tipuri: electrice, termoelectrice și cu acumulare. În cele ce urmează îți vom prezenta câteva modele de boilere digitale și simple, care s-ar putea potrivi nevoilor tale.

Cele mai ieftine boilere electrice

Unul dintre cele mai bine vândute boilere la ora actuală este Boiler electric Ariston Andris RS 30 EU, 30 l, 1500 W, Led iluminat, Protecție electrică IPX1, Montare deasupra chiuvetei, Reglaj extern de temperatură. Datorită sistemului cu minirezervor, confortul asigurat de boilerul Andris are la bază o soluție compactă. Deși are dimensiuni reduse, are capacitatea de a încălzi până la 30 de litri de apă.

Un alt boiler foarte accesibil, care oferă un raport calitate/preț foarte bune este Boiler electric Tesy Compact GCU1015L52RC, 10 L, 1500W, termostat reglabil, montaj sub chiuvetă. Acesta este recomandat persoanelor care locuiesc singure, vine cu o protecție din sticlă-ceramică și este prevăzut cu un buton ergonomic multifuncțional On/Off, care permite reglarea precisă a temperaturii.

Cele mai ieftine boilere pe lemne

Boiler pe Lemne cu Focar FM 120 litri reprezintă o soluție pentru cei care preferă astfel de dispozitive de încălzire a apei pe lemne. Este destinat producerii apei calde menajere prin arderea unui combustibil solid în focarul sobei, prin încălzirea apei din cazan, ca urmare a evacuării gazelor de ardere prin țeava de evacuare, care este montată în interiorul cazanului. Cazanul este confecționat din tablă de oțel și funcționează sub presiune.

O altă variantă demnă de luat în calcul este Boiler pe lemne Electric cu o Serpentină Izolat Eltim 90 litri. Având o formă cilindrică, acest boiler este destinat producerii apei calde menajere prin utilizarea combustibilului solid, precum lemn, deșeuri de lemn, cărbune, cocs, brichete, rumeguș, etc. Este echipat cu o serpentină interioară și rezistență electrică termostată care permite încălzirea apei până la 90 de grade cu ajutorul energiei electrice.

Cele mai bune boilere electrice de 80 de litri

Din gama boilerelor electrice cu o capacitate de 80 de litri îți recomandăm Boiler electric Ariston VELIS WIFI 80, 2 x 1500 W, 80 litri, Afișaj soft touch cu reglarea „temperaturii, Functia ECO EVO, Doua rezervoare emailate cu titan. Aplicația Aqua Ariston Net îți permite să te conectezi la modelele Velis WiFi de oriunde te-ai afla, asigurând un confort maxim și o economie de energie electrică de până la 25%. Indiferent de oră, acasă te va aștepta un duș fierbinte deja pregătit.

Un alt produs de top foarte popular este Boiler electric Electrolux 80L, 2000W, instalare universală, Sistem de elemente de încălzire „uscate”, EWH Fmx DL. Încălzitorul de apă este echipat cu un sistem de elemente de încălzire independente uscate X-HEAT, care nu au contact direct cu apa, ceea ce prelungește semnificativ durata de viață a dispozitivului. În plus, poți activa modul Eco în care apa din rezervor se încălzește până la 55 de grade.

În cazul în care bugetul nu-ți permite achiziționarea unuia dintre boilerele anterioare, atunci ai putea să te reorientezi către Boiler electric Ferroli Calypso 80 VE, 80 l, 1500 W, 0,8 Mpa. Noua gamă de boilere electrice CALYPSO VE este realizată pe noile linii de fabricație cu un înalt grad de automatizare și cu un sistem computerizat de înaltă eficiență, care garantează produselor un nivel calitativ ridicat.

Boilere electrice Ariston – cele mai bune oferte

Boilerele electrice Ariston oferă un foarte bun raport calitate/preț, ceea ce le recomandă ca fiind printre cele mai bune produse de gen de pe piață. Unul dintre cele mai căutate articole ale producătorului italian este Boiler electric Ariston Lydos Eco 80, 1800 W, 80l, Tehnologie WaterPlus, Display digital, Eco Evo, T-MAX, TitanShield, Rezervor emailat cu Titan, Alb. Acesta dispune de tehnologia revoluționară WaterPlus, care menține apa rece în partea inferioară a rezervorului, reducând astfel amestecarea acesteia cu apa caldă acumulată și asigurând în acest fel cu până la 16% mai multă apă caldă.

Un boiler care oferă un nivel ridicat de calitate și de eficiență este Boiler electric Ariston Blu1 R, 80 l, 1500W, Alb. Dispozitivul se montează vertical, este prevăzut cu funcție de reglare mecanică a temperaturii pe mai multe trepte, are dimensiunile 50 x 47 x 82 cm și o greutate de 20,5 kilograme, iar timpul de încălzire este de 167 de minute.

În sfârșit, Boiler termoelectric Ariston Pro 1 R VTD 80L, 1800W, serpentina pe partea dreaptă. Tehnologia Titanshield, specifică Ariston, garantează o durată lungă de viață a produselor și menținerea performanțelor de top în timp. Suprafața interioară a încălzitoarelor din gama Pro 1 R este prevăzută cu o dublă protecție împotriva coroziunii datorită proprietăților naturale ale titanului, combinate cu un anod de magneziu de mari dimensiuni.

Boilerul electric este din ce în ce mai utilizat de către oameni, indiferent că aceștia trăiesc în mediul rural ori în cel urban. Fie că este amplasat în baie sau în bucătărie, un boiler asigură în mod constant necesarul de apă caldă pentru tine și familia ta cu costuri reduse. În contextul problemelor cu apa caldă înregistrate în ultimele luni la nivel național, dar și a perspectivei unor facturi piperate la iarnă, achiziționarea și montarea unui boiler electric reprezintă o soluție accesibilă pentru oricare dintre noi.

Vezi şi ce cauciucuri de iarnă ne punem pe mașină în 2022!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Alex nu m-a găsit în gunoi”. Adevărul despre despărțirea dintre Cristina Ich și fiul lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ȘOC! Arma care poate distruge Rusia într-o singură zi. Este cea mai mare teamă a lui Putin în război

Viva.ro Nu ne vizităm, nu mâncâm împreună, nici măcar prieteni nu suntem... Toată lumea credea că Stela Popescu și Alexandru Arșinel erau apropiați, dar ce-a spus actrița înainte să moară i-a lăsat mască pe toți

Observatornews.ro "Pe unul l-a închis în casă, pe celălalt îl bătea afară". Mama copiilor sechestrați în Buzău este în stare de șoc

Știrileprotv.ro Șoferul ucis de bolovan pe Defileul Jiului se întorcea de la mormântul lui Arsenie Boca. Ce urma să facă

FANATIK.RO Ce a făcut Toni Iuruc la câteva săptămâni de la divorţul de Simona Halep. Cum a fost surprins omul de afaceri

Orangesport.ro Un mexican a ajuns pentru prima oară în Voluntari. Ce impresii a trimis la el acasă: ”Poate oamenii nu înţeleg”

HOROSCOP Horoscop 3 octombrie 2022. Gemenii ar putea profita de agitația din jur, ca să se ocupe de ceea ce e cu adevărat urgent și important

PUBLICITATE Sănătatea, încotro? Săptămânile Tranziției Alimentare Carrefour îți fac cunoștință cu numeroase produse sănătoase