Pe lângă o colecție impresionantă de vinuri alese, Conacul Vinalia iți oferă un refugiu într-un loc magic, o oaza de liniște între vii, în inima naturii unde iți poți limpezi gândurile și îmbăta simțurile cu licoarea acestui pământ binecuvântat de soare. E sălașul ideal daca vrei să fugi de oraș, de zgomot și de griji ca să te regăsești în mijlocul podgoriilor, să asculți poveștile locului și ale vinurilor sale:

“Garagiste de Vinalia” spune povestea începuturilor cramei (în zona Bordeaux făuritorii de vin de “garaj” sunt numiți Garagiste), când s-a pornit cu un petec de vie și visul de a-ți dărui azi un vin înnobilat de un mănunchi de fructe roșii cu taninuri bine echilibrate.

“Magie de Vinalia” este, pe bune, o combinație fericită între mai multe soiuri de struguri. Ce să mai, o simfonie elegantă în cerul gurii tale.

“Miracol de Vinalia” nu și-a primit numele doar de amorul artei. E ceva special în soiul de Fetească Neagră de la noi… e mai puternic, mai sigur pe el, mai persistent pe papilele gustative. Un adevărat belșug!

“Mister Merlot de Vinalia” chiar este o enigmă. Nimeni nu-și poate explica cum de se simt atât de pronunțat prunele negre și afinele în acest Merlot…

“Mister de Vinalia” în varianta Cabernet Sauvignon vine cu un buchet intens de coacăze roșii și negre cu note de ciocolată. Doar imaginează-ți gustul catifelat…

După degustare, pentru a te convinge și mai mult de gustul unic al vinului, trebuie să-l savurezi alaturi de preparatele de la restaurantul Conacului. Vei descoperi că vinul nu stă numai în pahar, ci și în farfurie, meniul fiind plin de rețete în care licoarea lui Bachus desăvârșește preparatele sofisticate.

Iar, după o masă copioasă, iți va prinde tare bine puţină odihnă în odăile conacului care are o istorie lungă: înaintea lui 89 a funcționat drept cămin, cantină și birouri administrative pentru Ferma 2 – unde erau aduși elevi și studenți în practică. Acum vei aprecia arhitectura neo-românească, designul minimalist al camerelor în care pereții finisați aduc aminte de casa bunicilor iar mobilierul simplu, antichizat, se completează cu coperțile partiturilor interbelice sau cu sumedenia de obiecte care spun povestea vinului: corpuri de iluminat din sticle de vin, doage și cercuri de butoi, tablouri cu vorbe de duh.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Peste tot o să găsești frânturi din inima și mintea mea… Tărziu am înțeles de ce atâția ani am adunat cele mai frumoase citate despre licoarea mea preferată pe care am acum marele noroc de a o produce întocmai așa cum mi-am dorit de-o viață. Un VIN curat, făcut din pasiune, care iți dă bucuria de a trăi! Te aștept, așadar, să-mi calci pe urme și, atunci când pășești pe drumul vinului intru recunoaștere și degustare, să poposești pe la noi. Să fie cu noroc!” – Tiberiu Bărdan, vizionar și împătimit al dichisurilor și vorbelor cu tâlc, de “mic” inspirat de un pahar de vin bun de steininger

Da! Deşi merită să-i spui dumneavoastră, vinul cramei Vinalia te va îndemna să-i vorbești la per tu și să te simți ca acasă. Iar dacă, la plecare, ai luat cu tine vinul licoros, produs în ediție limitată, ai grijă, căci fiecare strop te va întoarce iar și iar la Conacul din Ceptura.

PARTENERI - GSP.RO O femeie a auzit niște bătăi, sub pământ, la câteva zile după ce s-a prăbușit un bloc în 1977. A venit și Ceaușescu. Ce s-a întâmplat când a ajuns dictatorul

Playtech.ro Ce a făcut Ioana Băsescu imediat după ce a aflat că a fost condamnată. E șocant: 'Plânge de atunci'

Observatornews.ro Imagini impresionante din cel mai rece oraş european. Clădirile abandonate s-au transformat în blocuri de gheaţă

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2021. Taurii se bucură de o întorsătură care poate bloca planurile unor apropiați

Știrileprotv.ro UE plănuieşte interzicerea tuturor motoarelor pe benzină, motorină sau GPL din 2025

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Știi câți bani câștigi de fapt? Cum să calculezi diferența dintre venitul „în mână” și venitul „în buzunar” (Publicitate)