De Rodica Dirzu, Camelia Diaconu,

Cum faci clătite

Adorate de cei mici și des pregătite de adulți, clătitele sunt cel mai ușor desert pe care îl poți face în orice perioadă a anului. Se fac doar din câteva ingrediente, în câțiva pași simpli. Învață cum faci clătite!

Clătite – mod de preparare

Secrete pentru cele mai bune clătite

Alege produse de calitate

Ingredientele pentru clătite joacă un rol important. De aceea e nevoie să fie cele mai bune. Alege lapte integral, nu degresat, ouă proaspete, făină superioară pe care o dai înainte prin sită.

Fă o compoziție fără cocoloașe

Nu e ușor să faci un aluat de clătite fără cocoloașe, dar nici imposibil. Mai întâi cerne făina, chiar dacă este una de calitate și fină. În timp ce adaugi laptele, amestecă energic, ca să nu se adune făina. O altă soluție este să amesteci ouăle, făina și laptele deodată, nu să le pui unul după altul.

Adaugă în clătite puțină savoare

De obicei umplem clătitele sărate cu brânză sau jambon, iar pe cele dulci cu gem sau ciocolată. Încearcă variante noi: pentru cele sărate folosește avocado, rondele de roșii, brânză de capră, castraveți, ciuperci, ouă. Pe cele dulci aromatizează-le în timpul preparării cu coajă de citrice, ierburi, apă de flori de portocale, vanilie etc. Odată făcute le poți combina cu banane, portocale, mandarine, mere, fructe confiate.

Combină ingredientele pentru un gust diferit

În loc să pui numai lapte, încearcă diverse combinații- ¾ lapte și ¼ cidru sau bere. Astfel vei obține clătite mai fine și mai ușoare. Dacă ți se pare compoziția prea groasă, nu mai adăuga lapte, ci bere sau apă, pentru a-i asigura fluiditatea.

Învață să faci clătite

Lasă aluatul să se odihnească

Dacă vei lăsa aluatul să se odihnească cel puțin 30 de minute sau chiar o oră, la temperatura camerei, va ajuta aluatul să nu fie elastic, ci pufos. Dacă nu ai timp suficient la dispoziție, adaugă laptele călduț când prepari aluatul.

Coacerea clătitelor

E important să ai o tigaie antiadezivă, specială pentru clătite. Ia o bucată de unt și șterge tigaia cu ea înainte de a te apuca de clătite. Pentru a încerca temperatura tigăii, pune un strop de apă. Dacă sfârârie, e numai bună. Lasă focul viu și pune repede aluatul. Când marginile se ridică o poți întoarce.

Păstrează clătitele calde

O clătită caldă este mult mai bună decât una rece. Până le coci pe toate, ca să le păstrezi calde, pune-le pe o farfurie pe care o așezi pe o cratiță cu apă care fierbe și o acoperă-le cu o altă farfurie.

Servirea clătitelor

Am ajuns și la cel mai gustos pas. Desigu,r le poți servi rulate sau pliate, după ce le umpli cu compoziția preferată. Dar, poți face din ele și o prăjitură, punându-le una sub alta, sau le poți servi sub formă de punguțe.

Cum faci punguțe de clătite cu fructe

Ingrediente pentru clătite:

pentru aluat:

500 ml lapte;

250 g făină;

100 g zahăr pudră;

50 g unt nesărat;

4 ouă;

pentru garnitură ;

; 150 ml suc de portocale;

un baton de vanilie;

căpșune;

zmeură;

kiwi;

3 clementine;

100 g zahăr pudră.

Cum faci clătite – mod de preparare

Aluat– într-un bol se amestecă ouăle cu zahărul, apoi se adaugă făina cernută și laptele. Într-o tigaie se topește untul și se adaugă peste aluat. Se lasă să se odihnească 30 de minute. Se încinge tigaia de clătite și se coc pe ambele părți.

Fructe– se curăță fructele și se taie. Într-o tigaie se topește zahărul până devine caramel (se încorporează treptat zahărul solid în cel topit). Se adaugă sucul de portocale și semințele batonului de vanilie. Se lasă pe foc până devine sirop.

Se adaugă fructele tăiate și se mai lasă 10 minute pe foc. Se garnisesc clătitele în centru cu fructe călduțe și se leagă fiecare punguță cu un șnur fin, apoi se stropesc cu suc. Se pot înlocui clementinele cu portocale sau mandarine. Iar celelalte fructe cu pere, mere etc.

