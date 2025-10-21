Când este ora de iarnă 2025

În cele mai multe țări din Europa, ca și în România, schimbarea orei are loc de două ori pe an: în ultima duminică din martie se trece la ora de vară, iar în ultima duminică din octombrie se revine la ora de iarnă (care este ora oficială standard).

Trecerea la ora de iarnă 2025 are loc în ultima duminică din octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel încât ora 4.00 devine ora 3.00. Mai exact, vom trece la ora de iarnă 2025 în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Aceasta aduce România înapoi la ora standard.

De ce trecem la ora de iarnă

Schimbarea orei, respectiv trecerea la ora de iarnă, este o măsură introdusă cu scopul principal de a utiliza cât mai eficient lumina naturală a soarelui. Pe parcursul anului, durata zilei variază în funcție de anotimp, iar prin ajustarea orei oficiale, oamenii pot desfășura mai multe activități în timpul orelor cu lumină naturală, reducând astfel nevoia de iluminat artificial și, implicit, consumul de energie.

Originea acestei practici datează din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a sugerat pentru prima dată că trezirea mai devreme în timpul verii ar putea duce la economii importante de lumânări.

Totuși, ideea a devenit realitate abia în secolul al XX-lea, în timpul Primului Război Mondial, când mai multe țări europene au decis să introducă schimbarea orei pentru a economisi combustibil și energie electrică, necesare efortului de război. Măsura s-a dovedit eficientă și, ulterior, a fost adoptată și în timp de pace, din motive economice.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

În esență, schimbarea orei presupune două momente distincte. Trecerea la ora de vară, când ceasurile se dau înainte cu o oră, și revenirea la ora de iarnă, ora standard, când ceasurile se dau înapoi. Ora de iarnă este, așadar, considerată „ora reală”, în timp ce ora de vară este o ajustare temporară.

De-a lungul timpului însă, utilitatea reală a acestei măsuri a fost tot mai mult pusă sub semnul întrebării.

Odată cu evoluția tehnologiei, consumul de energie nu mai depinde atât de mult de iluminatul artificial, ci mai ales de încălzire, climatizare și dispozitive electronice, asupra cărora schimbarea orei are un impact redus.

Mai mult, numeroase studii au arătat că modificarea orei poate afecta ritmul biologic al oamenilor, somnul, productivitatea și chiar sănătatea cardiovasculară. Din aceste motive, în ultimii ani s-a discutat intens la nivel european despre renunțarea la această practică.

Cum ne poate influența trecerea la ora de iarnă

Schimbarea orei, deși pare un detaliu minor, are efecte asupra organismului și asupra modului nostru de viață.

În fiecare toamnă, la sfârșitul lunii octombrie, revenim la ora de iarnă, ceea ce înseamnă că diminețile devin o idee mai luminoase, iar serile se întunecă mai devreme. Această modificare, deși logică din punctul de vedere al alinierii cu lumina naturală, aduce o serie de influențe asupra ritmului biologic, stării de spirit, somnului și chiar asupra performanței noastre zilnice.

Perturbarea ritmului circadian

Organismul uman este reglat de un mecanism intern numit ritm circadian, un ceas biologic care controlează momentele în care ne este somn, când ne trezim, când avem cea mai mare energie.

Acest ritm este influențat în primul rând de lumină. Când soarele răsare, creierul primește semnalul că a început ziua, scade secreția de melatonină, hormonul somnului, și crește nivelul de cortizol, hormonul care ne ajută să fim activi și vigilenți. Când lumina scade, procesul se inversează, crește melatonina și organismul se pregătește pentru odihnă.

Atunci când trecem la ora de iarnă, echilibrul acestui mecanism este perturbat temporar. Deși teoretic câștigăm o oră de somn în noaptea schimbării, organismul nostru are nevoie de cel puțin câteva zile pentru a se adapta la noul ritm.

Lipsă de energie

Efectele nu se limitează doar la somn. Trecerea la ora de iarnă înseamnă că lumina naturală dispare mult mai devreme în cursul zilei. Astfel, când ieșim de la serviciu sau de la școală, afară este deja întuneric. Lipsa luminii solare are un impact direct asupra dispoziției noastre, deoarece scade nivelul de serotonină, un neurotransmițător asociat cu starea de bine și echilibrul emoțional. Din acest motiv, în lunile reci și întunecate, mulți oameni se simt mai triști, mai lipsiți de energie sau chiar ușor depresivi. Acest fenomen este cunoscut sub numele de tulburare afectivă sezonieră și este legat tocmai de reducerea expunerii la lumină naturală.

Efecte fiziologice

Pe lângă influențele asupra stării psihice, schimbarea orei poate avea și efecte fiziologice. Unele studii arată că în perioada imediat următoare modificării orei crește ușor riscul de accidente rutiere sau de muncă, din cauza scăderii atenției și a adaptării incomplete la noul program. De asemenea, pot apărea fluctuații ale tensiunii arteriale, tulburări de apetit sau senzația de somnolență în momente nepotrivite.

Cum să te adaptezi mai ușor la trecerea la ora de iarnă

Este bine de știut că nu toți oamenii sunt afectați în aceeași măsură. Persoanele care au un program regulat de somn, care se expun zilnic la lumină naturală și care mențin o rutină echilibrată se adaptează mai repede. În schimb, cei care dorm puțin, lucrează în ture sau petrec mult timp în spații închise simt mai acut această trecere.

Adaptarea conștientă la noul orar și respectarea unui stil de viață echilibrat sunt esențiale pentru a trece fără probleme prin această tranziție.

Așadar, sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a ne adapta mai ușor la schimbarea orei:

Adaptarea programului de somn

Cu câteva zile înainte de schimbarea orei, este bine să mergem la culcare și să ne trezim cu 10-15 minute mai devreme în fiecare zi. În felul acesta, organismul are timp să se obișnuiască treptat cu noul orar.

După trecerea efectivă la ora de iarnă, este recomandat să păstrăm un orar de somn regulat, adică să mergem la culcare și să ne trezim la aceleași ore, chiar și în weekend. Somnul de calitate, odihnitor, ajută creierul să recalibreze secreția hormonilor care reglează ritmul circadian.

Expunerea la lumină naturală

Un alt aspect foarte important este expunerea la lumină naturală. Lumina este principalul semnal pentru ceasul nostru biologic. De aceea, dimineața este bine să ne expunem cât mai repede la lumina zilei, fie deschizând larg draperiile, fie petrecând câteva minute afară, la aer curat.

Chiar și o plimbare scurtă dimineața ajută la reglarea secreției de melatonină și la creșterea nivelului de energie. În schimb, seara ar fi bine să evităm lumina artificială puternică, mai ales pe cea albastră emisă de ecranele telefoanelor, tabletelor sau televizoarelor. Aceasta poate amâna instalarea somnului și încurca adaptarea organismului la noul ritm.

Activitate fizică

Activitatea fizică regulată este un alt aliat important. Mișcarea stimulează circulația, eliberează endorfine, hormonii bunei dispoziții, și contribuie la un somn mai odihnitor. Nu este nevoie de exerciții intense. O plimbare zilnică de 30 de minute sau o sesiune scurtă de stretching pot face minuni. Ideal este să facem sport în prima parte a zilei, pentru a nu energiza corpul prea târziu, înainte de culcare.

Alimentație echilibrată

Odată cu venirea toamnei și a frigului, organismul tinde să ceară mai multe calorii, iar senzația de oboseală ne poate îndemna spre alimente dulci sau bogate în grăsimi.

Totuși, pentru a ajuta corpul să se adapteze, este bine să alegem mese regulate, bogate în legume, fructe și proteine de calitate. Alimentele care conțin magneziu, triptofan și vitamina B6, precum bananele, ovăzul, peștele, ouăle sau semințele, susțin secreția naturală de melatonină și serotonină, ajutând la reglarea somnului și la menținerea unei stări mentale pozitive.

În schimb, cafeaua, alcoolul sau mesele foarte consistente luate târziu pot perturba somnul și trebuie evitate seara.

Crearea unui mediu potrivit pentru somn

Dormitorul ar trebui să fie un spațiu liniștit, aerisit, cu o temperatură moderată și lumină difuză. O mică rutină de relaxare înainte de culcare, o carte, o baie caldă, o muzică liniștită, ajută creierul să intre în modul de odihnă.

Ascultarea propriilor nevoi și relațiile bune

Răbdarea și ascultarea propriului corp sunt cele mai importante. Pentru majoritatea oamenilor, adaptarea completă la ora de iarnă durează câteva zile până la o săptămână. În această perioadă, este bine să nu ne forțăm peste măsură, să ne oferim timp pentru odihnă și să ne organizăm activitățile într-un ritm mai blând.

Ieșirile cu prietenii, hobby-urile, momentele petrecute cu familia sau simplele activități care aduc plăcere ajută la menținerea echilibrului emoțional.

Descoperă și 10 obiceiuri zilnice care îți pot îmbunătăți starea de spirit

Sursă foto – Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Parteneri
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
Fanatik.ro
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
StirileKanalD.ro
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Politică 20 oct.
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței