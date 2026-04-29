Metoda constă în aplicarea unei bucăți de bandă adezivă, preferabil față-verso, la baza pantalonilor sau a șosetelor. Căpușele care încearcă să urce pe piele se lipesc de suprafața adezivă, rămânând captive înainte de a ajunge la piele. Utilizatorii mai aventuroși recomandă și lipirea altor articole de îmbrăcăminte pentru o protecție suplimentară. „Poate părea ciudat la început, dar ideea este că funcționează”, susțin aceștia.

Soluția a devenit populară datorită accesibilității și simplității sale. Nu necesită pregătiri elaborate sau costuri suplimentare, fiind ideală mai ales pentru drumeții prin zone cu iarbă înaltă sau pentru escapadele în natură. Totuși, specialiștii avertizează că nicio metodă nu oferă o protecție completă împotriva acestor arahnide.

„Oricine observă o căpușă pe piele ar trebui să o îndepărteze cât mai repede și corect posibil – cu cât căpușa rămâne mai mult timp atașată, cu atât este mai mare riscul unei infecții grave”, explică experții.

De asemenea, este recomandată o verificare amănunțită a corpului după orice activitate în aer liber, precum și utilizarea hainelor de protecție corespunzătoare. Astfel, plimbările prin natură pot fi mai sigure și mai plăcute, fără grija căpușelor. Banda adezivă rămâne un aliat de încredere, dar nu ar trebui să fie singura măsură de protecție.

Înțepăturile de căpușă sunt adesea inofensive și nu provoacă niciun simptom. Cu toate acestea, căpușele pot provoca reacții alergice, iar anumite căpușe pot transmite boli oamenilor și animalelor de companie atunci când mușcă. Aceste boli pot fi periculoase sau chiar pune viața în pericol, când nu sunt tratate prompt. Iată ce să faci dacă te-a mușcat o căpușă.

