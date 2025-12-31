Reducere semnificativă a costului de trai

Au ales să se stabilească în micul oraș Scalea, situat pe coasta italiană, unde au reușit să cumpere o locuință la un preț mult mai accesibil decât ar fi fost posibil în SUA.

Deși casa era deja locuibilă, au investit suplimentar în renovări și modernizări, refăcând băile, bucătăria și instalațiile sanitare.

Cea mai mare surpriză pentru ei a fost reducerea semnificativă a costului de trai. În SUA, cheltuielile lor lunare ajungeau la 4.500-5.000 de euro, în timp ce în Italia acestea se situează acum în jurul a 1.000 de euro pe lună

Suma include facturile la electricitate, apă, internet și telefon. „Totul e mai ieftin pentru noi aici”, spun cei doi.

Concret, ei plătesc aproximativ 40 de euro pentru internet, în jur de 20 de euro pentru două abonamente de telefon mobil, circa 200 de euro pentru electricitate și apă, iar cheltuielile cu benzina se ridică la aproximativ 75 de euro.

Relaxare, în loc de stres

Această diferență majoră de costuri le-a permis să ducă o viață mult mai relaxată, să meargă frecvent la restaurant, să se bucure de plimbări și de priveliștea Mării Mediterane, fără griji financiare constante.

Pentru un cuplu venit din New York, mutarea a fost o decizie importantă, dar, așa cum recunosc ei, le-a îmbunătățit considerabil viața.

În locul stresului generat de cheltuielile ridicate din SUA, au găsit în Italia o existență mai simplă și mai sigură din punct de vedere financiar.

Experiența lor a devenit o sursă de inspirație pentru mulți pensionari care iau în calcul călătoriile sau un nou început, transmițând un mesaj clar: cu alegerea potrivită și o planificare atentă, pensionarea poate fi nu doar frumoasă, ci și o adevărată aventură.