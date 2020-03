#ACUM, Kané – New Romanian Cuisine lansează, alături de partenerul principal Mastercard și de alți parteneri, o inițiativă de solidaritate pe două paliere. Primul palier susține industria printr-un mecanism care angrenează producători și furnizori locali ce pot livra ingrediente în această perioadă, precum și bucătari de la alte restaurante care și-au suspendat temporar activitatea. Al doilea palier susține medicii și personalul medical care lucrează neobosit în spitalele din București și care vor primi zilnic preparate hrănitoare. Pentru a învinge, este nevoie de resurse, iar mâncarea de bună calitate este o resursă indispensabilă pentru aceștia.

#ACUM, vom găti doar pentru delivery, mâncare de foarte bună calitate, accesibilă, simplă și gustoasă, care ne va permite să ajutăm cum știm noi mai bine, în timp ce ne asigurăm că ne luăm toate măsurile de precauție pentru a proteja sănătatea colegilor noștri.

#ACUM, am decis să aducem alături de noi echipe din alte restaurante, pentru a contribui la o minimă stabilitate financiară în această perioadă, nu doar pentru noi, ci și pentru alți colegi din industrie, puternic afectați financiar de faptul că nu își pot face meseria.

#ACUM, alături de partenerii noștri, vom asigura o masă unuia dintre eroii acestei perioade – medici și asistente din spitale dar și unor alte grupuri vulnerabile. Cu ajutorul Asociației Dăruiește Viața și a altor parteneri similari, inclusiv Act for Tomorrow și Asociația Studenților la Construcții din București, am creat o rețea de centre unde vom livra în fiecare zi mâncare de bună calitate celor care resimt cel mai mult efectele actualei pandemii și oamenilor din prima linie. Astfel, #ACUM vom livra către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Institutul Național Victor Babeș și Spitalul de Urgență Floreasca și, în același timp, facem tot ce putem să ajungem în cat mai multe centre de sănătate din București, care se ocupă activ de cazuri afectate.

Pentru a mări și mai mult impactul acestui proiect, vom prelua și comenzi pe 3 paliere: Corporate delivery pentru prânz în timpul săptămânii (pentru comenzi de peste 20 porții), Meniuri pentru familii în weekend și Uber Eats începând cu 31 Martie, cu intenția de a suplimenta numărul de meniuri donate. Pentru fiecare meniu comandat, #OMasaDeNepretuit merge #Acum, automat și gratuit, către eroii din prima linie.

#ACUM este un proiect realizat cu susținerea Mastercard și al altor companii care au dorit să se implice în această inițiativă comunitară și de susținere a industriei de horeca: Genesis Property (Novo Park și WestGate), BCR, Lateral, Secom, Autonom, Biodeck și Act for Tomorrow. Împreună, reușim să implementăm proceduri de igienă maximale, să susținem financiar alți colegi din industrie și, mai ales, să facem o faptă bună, obiectivul nostru fiind să donăm cel puțin 5.000 de mese calde în perioada imediat apropiată.

Siguranța alimentară și a oamenilor au fost extrem de importante pentru noi încă din prima zi, așadar în cadrul noului nostru proiect vom intensifica și mai mult atenția la igienă și siguranță, punând la punct un program drastic de igienă și verificare a produselor, a colegilor implicați și a spațiului în care se gătește ce va fi comunicat pe platformele online Kané – New Romanian Cuisine. Proiectul #ACUM are la bază o echipă care va participa doar dacă nu prezintă simptome specifice sau alte probleme de sănătate și doar dacă doresc să se implice. Safety first!



