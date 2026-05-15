Originile gestului de a sufleca mânecile la cămașă

Cămașa cu mâneci lungi era în trecut un semn de statut, fiind purtată cu precădere de bărbații din înalta societate, care nu munceau cu mâinile. De-a lungul secolelor, în numeroase culturi, mânecile lungi erau confecționate din pânză fină sau din mătase, ceea ce simboliza un stil de viață aristocratic și lipsit de griji. Așadar, obieciul de a sufleca mânecile nu este o invenție modernă, originile acestuia fiind plasate în mediile muncitorești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și început de secol XIX. Pe atunci, muncitorii din fabrici, fierarii sau brutarii se pregăteau pentru o muncă grea suflecându-și mânecile la cămașă pentru a se feri de căldură, dar mai ales pentru a nu le murdări.

Partea inferioară a mânecilor se murdărea cel mai ușor, astfel că mânecile detașabile și lavabile au devenit și ele obișnuite în anumite meserii, începând cu mânecile albastre ale măcelarilor și terminând cu cele albe, apretate, ale asistentelor medicale.

În Primul și cel de-al Doilea Război Mondial, soldații și ofițerii din armatele occidentale își suflecau frecvent mânecile uniformelor în condiții de căldură sau pe câmpul de luptă pentru a-și păstra libertatea de mișcare. Fotografiile de epocă surprind o imagine devenită clasică, și anume cea a bărbatului cu mânecile cămășii ridicate, concentrat, gata de acțiune, potrivit thegenealogist.co.uk. Asocierea cu bărbăția funcțională, cu responsabilitatea și cu angajamentul s-a fixat profund în cultura vizuală occidentală, iar mânecile suflecate sunt, în imaginarul colectiv, dovada că bărbatul este acolo, că este prezent, gata să se implice.

Când ar trebui să sufleci mânecile cămășii

În primul rând, este important să știm în ce contexte și cu ce ocazii suflecarea mânecilor la cămașă reprezintă un stil adecvat pentru bărbați.

Necesitate practică. Spălatul pe mâini, ridicatul greutăților, lucrul în condiții de praf și altele similare sunt situații normale pentru a-ți sufleca mânecile cămășii. Ori de câte ori acestea ar putea încurca, s-ar putea murdări ori există riscul să se prindă într-o piesă în mișcare este bine să le sufleci. Acesta este, prin urmare, stilul universal al bărbatului la muncă. De asemenea, ai putea sufleca mânecile în cazul unei cămăși care ți se potrivește bine, dar care are mânecile puțin cam lungi. Reține că aceasta este o soluție temporară.

Când afară este cald. În zilele călduroare, suflecarea mânecilor permite aerului să circule direct pe o suprafață mai mare a pielii. Deși gradul de acceptare a mânecilor suflecate variază în funcție de locul de muncă, ori de câte ori pielea este expusă direct la lumina soarelui, mânecile suflecate sunt acceptabile. Sunt, totodată, utile când lucrezi sau locuiești într-un loc unde temperatura fluctuează foarte mult, deoarece este plăcut să le poți rula în jos când aerul condiționat bate spre tine și să le sufleci când camera devine înăbușitoare.

Când situația impune un stil casual. Din punct de vedere pur estetic, mânecile suflecate au rolul de a conferi o notă mai degajată unei ținute care, altfel, ar părea prea rigidă într-un anumit context. Suflecarea mânecilor cămășii transmite un semnal vizual care spune „relaxat”.

De exemplu, când pleci de la birou pentru o activitate mai puțin formală sau pentru o întâlnire socială, bărbații fără sacou și cu mânecile cămășii suflecate reprezintă stilul clasic de „Happy Hour”, notează artofmanliness.com. De asemenea, când conduci o ședință sau ești gazda unei petreceri este o modalitate excelentă de a le transmite celorlalți că nu trebuie să se preocupe de formalități. Practic, ideea de mâneci suflecate la birou se reduce la cultura unui anumit loc de muncă: într-un birou casual și informal, mânecile suflecate sunt adesea normale, în timp ce într-un mediu corporativ foarte conservator, suflecarea mânecilor cămășii nu este potrivită. În plus, dacă lucrezi într-un birou unde se poartă mânecile suflecate, este recomandat să le desfaci când te întâlnești cu un client important sau când un șef intră în birou, pentru a-ți conferi un aspect mai profesional.

Reguli generale de suflecare a mânecilor

Înainte de a-ți prezenta stilurile și metodele specifice de suflecare a mânecilor cămășii, ar trebui să reții câteva reguli generale. În primul rând, este indicat să ai la vedere câțiva centimetri din încheietura mâinii, pentru că altfel vei părea că „înoți” într-o cămașă mult prea largă, iar mânecile suflecate vor trăda faptul că ai făcut-o doar pentru a-ți putea folosi mâinile. În același timp, coatele ar trebui să fie vizibile doar dacă urmează să muncești. Pentru situații casual, ține osul mare și proeminent al cotului (olecran) în interiorul cămășii, relatează tailorstore.com. Reține că mânecile nu ar trebui suflecate suficient de mult astfel încât să se vadă coatele, pentru că ar putea da o notă neglijentă a ținutei generale. Dacă ești îmbrăcat cu un sacou sau cu un blazer, este important să știi că, de regulă, la acestea nu se suflecă mânecile, iar dacă faci acest lucru, mânecile ar trebui mai degrabă împinse în sus către cot decât suflecate, cu excepția situației în care există o nevoie imediată și practică. Poți face asta din motive de stil (dacă sacoul tău are nasturi funcționali la mâneci), dar fii conștient că este un look îndrăzneț din punct de vedere vestimentar. Indiferent de cămașă sau de stil, acestea sunt reguli care ar trebuie respectate. Dacă încalci vreuna dintre ele, ai în minte un obiectiv stilistic foarte clar și verifică întotdeauna aspectul într-o oglindă.

Moduri de a sufleca mânecile cămășii

Deși unii ar putea susține că există o singură tehnică corectă de a sufleca mâneca, sunt recomandate mai multe abordări și, în funcție de situație, poți alege ce stil să adopți. Există câteva moduri de a face procesul de suflecate a mânecilor cămășii mai ușor, asigurând în același timp un look stilat și casual. Evident, există o mulțime de metode diferite, dar aceste două funcționează excelent și sunt potrivite pentru diferite ocazii.

Cum se suflecă o mânecă în stil clasic. Aceasta este modalitatea standard de a sufleca mânecile, iar timpul necesar pentru a o face depinde de cămașă și de croială. Aceasta constă în îndoirea manșetei de două ori, astfel încât mâneca să se termine la mijlocul antebrațului. O îndoire este puțin fluturândă, mai puțin practică, uneori puțin cam elegantă, dar poate fi și mai expresivă. Totuși, în cazul acestei tehnici, mișcările mâinilor sunt limitate și este dificil de desfăcut.

De asemenea, este o opțiune bună atunci când mânecile cămășii sunt semnificativ mai largi, iar materialul suplimentar rămas poate permite cea de-a treia rulare. Această tehnică pornește de la un prim pliu al manșetei, care devine totodată unitatea de măsură pentru restul operațiunii. Pentru un rezultat îngrijit, materialul trebuie netezit la fiecare pas, înainte și înapoi, până când pliurile sunt perfect drepte și uniforme. Poți rula în același mod până când ajungi chiar la cot, conform merisehat.pk.

Cum se suflecă o mânecă în stil „master roll”. Odată ce mâneca este rulată la aproximativ două lățimi de manșetă, netezește orice cute sau pliuri care apar în material. Rulează mâneca încă o dată de la capătul inferior pentru a acoperi manșeta, lăsând expus doar capătul superior al acesteia. Dacă interiorul manșetei este decorat sau colorat diferit, dezvăluie doar o mică porțiune din aceasta. Pentru a desface pliul, trage în jos ținând marginea superioară a manșetei. Când cămașa ta are o căptușeală contrastantă sau un model pe interiorul manșetei, suflecă mânecile astfel încât să lași la vedere modelul.

Cum se suflecă o mânecă în stil „AIFA roll” (casual). Aceasta este cea mai simplă metodă de a sufleca mânecile cămășii și ar trebui să fie folosită cu precădere de bărbații cu brațe scurte și subțiri, deoarece se termină chiar sub cot. Folosind această metodă, poți face brațele să pară proporționale cu restul corpului. Singurul dezavantaj este că se poate desface cu ușurință. Pliază partea inferioară a mânecii o dată, pe o lățime aproximativ egală cu cea a manșetei, apoi repetă operațiunea cu același tip de pliu. Nu netezi materialul, deoarece tocmai această lipsă de rigoare îi conferă farmecul. Rezultatul final trebuie să arate casual, ca și cum nu ai fi depus nici un efort.

Cum se suflecă o mânecă „high roll” (deasupra cotului). Acest stil funcționează cel mai bine la cămășile casual sau la cele semiformale și cele formale mulate. De aceea, bărbații cu bicepși mari și brațe tatuate ar trebui să folosească această tehnică de suflecare a mânecilor deasupra coatelor. Suflecarea mânecilor peste cot necesită puțină răbdare, însă rezultatul merită efortul. Așează cămașa pe o suprafață plată, apoi pliază mâneca o dată, pe o lățime egală cu cea a manșetei. Repetă același pliu, acoperind de această dată zona deja pliată a manșetei, după care rulează mâneca încă de două ori, până când manșeta este complet acoperită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?