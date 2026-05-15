Originile gestului de a sufleca mânecile la cămașă

Cămașa cu mâneci lungi era în trecut un semn de statut, fiind purtată cu precădere de bărbații din înalta societate, care nu munceau cu mâinile. De-a lungul secolelor, în numeroase culturi, mânecile lungi erau confecționate din pânză fină sau din mătase, ceea ce simboliza un stil de viață aristocratic și lipsit de griji. Așadar, obieciul de a sufleca mânecile nu este o invenție modernă, originile acestuia fiind plasate în mediile muncitorești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și început de secol XIX. Pe atunci, muncitorii din fabrici, fierarii sau brutarii se pregăteau pentru o muncă grea suflecându-și mânecile la cămașă pentru a se feri de căldură, dar mai ales pentru a nu le murdări.

Partea inferioară a mânecilor se murdărea cel mai ușor, astfel că mânecile detașabile și lavabile au devenit și ele obișnuite în anumite meserii, începând cu mânecile albastre ale măcelarilor și terminând cu cele albe, apretate, ale asistentelor medicale.

În Primul și cel de-al Doilea Război Mondial, soldații și ofițerii din armatele occidentale își suflecau frecvent mânecile uniformelor în condiții de căldură sau pe câmpul de luptă pentru a-și păstra libertatea de mișcare. Fotografiile de epocă surprind o imagine devenită clasică, și anume cea a bărbatului cu mânecile cămășii ridicate, concentrat, gata de acțiune, potrivit thegenealogist.co.uk. Asocierea cu bărbăția funcțională, cu responsabilitatea și cu angajamentul s-a fixat profund în cultura vizuală occidentală, iar mânecile suflecate sunt, în imaginarul colectiv, dovada că bărbatul este acolo, că este prezent, gata să se implice.

Când ar trebui să sufleci mânecile cămășii

În primul rând, este important să știm în ce contexte și cu ce ocazii suflecarea mânecilor la cămașă reprezintă un stil adecvat pentru bărbați.

Necesitate practică. Spălatul pe mâini, ridicatul greutăților, lucrul în condiții de praf și altele similare sunt situații normale pentru a-ți sufleca mânecile cămășii. Ori de câte ori acestea ar putea încurca, s-ar putea murdări ori există riscul să se prindă într-o piesă în mișcare este bine să le sufleci. Acesta este, prin urmare, stilul universal al bărbatului la muncă. De asemenea, ai putea sufleca mânecile în cazul unei cămăși care ți se potrivește bine, dar care are mânecile puțin cam lungi. Reține că aceasta este o soluție temporară.

Când afară este cald. În zilele călduroare, suflecarea mânecilor permite aerului să circule direct pe o suprafață mai mare a pielii. Deși gradul de acceptare a mânecilor suflecate variază în funcție de locul de muncă, ori de câte ori pielea este expusă direct la lumina soarelui, mânecile suflecate sunt acceptabile. Sunt, totodată, utile când lucrezi sau locuiești într-un loc unde temperatura fluctuează foarte mult, deoarece este plăcut să le poți rula în jos când aerul condiționat bate spre tine și să le sufleci când camera devine înăbușitoare.

Când situația impune un stil casual. Din punct de vedere pur estetic, mânecile suflecate au rolul de a conferi o notă mai degajată unei ținute care, altfel, ar părea prea rigidă într-un anumit context. Suflecarea mânecilor cămășii transmite un semnal vizual care spune „relaxat”.

De exemplu, când pleci de la birou pentru o activitate mai puțin formală sau pentru o întâlnire socială, bărbații fără sacou și cu mânecile cămășii suflecate reprezintă stilul clasic de „Happy Hour”, notează artofmanliness.com. De asemenea, când conduci o ședință sau ești gazda unei petreceri este o modalitate excelentă de a le transmite celorlalți că nu trebuie să se preocupe de formalități. Practic, ideea de mâneci suflecate la birou se reduce la cultura unui anumit loc de muncă: într-un birou casual și informal, mânecile suflecate sunt adesea normale, în timp ce într-un mediu corporativ foarte conservator, suflecarea mânecilor cămășii nu este potrivită. În plus, dacă lucrezi într-un birou unde se poartă mânecile suflecate, este recomandat să le desfaci când te întâlnești cu un client important sau când un șef intră în birou, pentru a-ți conferi un aspect mai profesional.

Reguli generale de suflecare a mânecilor

Înainte de a-ți prezenta stilurile și metodele specifice de suflecare a mânecilor cămășii, ar trebui să reții câteva reguli generale. În primul rând, este indicat să ai la vedere câțiva centimetri din încheietura mâinii, pentru că altfel vei părea că „înoți” într-o cămașă mult prea largă, iar mânecile suflecate vor trăda faptul că ai făcut-o doar pentru a-ți putea folosi mâinile. În același timp, coatele ar trebui să fie vizibile doar dacă urmează să muncești. Pentru situații casual, ține osul mare și proeminent al cotului (olecran) în interiorul cămășii, relatează tailorstore.com. Reține că mânecile nu ar trebui suflecate suficient de mult astfel încât să se vadă coatele, pentru că ar putea da o notă neglijentă a ținutei generale. Dacă ești îmbrăcat cu un sacou sau cu un blazer, este important să știi că, de regulă, la acestea nu se suflecă mânecile, iar dacă faci acest lucru, mânecile ar trebui mai degrabă împinse în sus către cot decât suflecate, cu excepția situației în care există o nevoie imediată și practică. Poți face asta din motive de stil (dacă sacoul tău are nasturi funcționali la mâneci), dar fii conștient că este un look îndrăzneț din punct de vedere vestimentar. Indiferent de cămașă sau de stil, acestea sunt reguli care ar trebuie respectate. Dacă încalci vreuna dintre ele, ai în minte un obiectiv stilistic foarte clar și verifică întotdeauna aspectul într-o oglindă.

Moduri de a sufleca mânecile cămășii

Deși unii ar putea susține că există o singură tehnică corectă de a sufleca mâneca, sunt recomandate mai multe abordări și, în funcție de situație, poți alege ce stil să adopți. Există câteva moduri de a face procesul de suflecate a mânecilor cămășii mai ușor, asigurând în același timp un look stilat și casual. Evident, există o mulțime de metode diferite, dar aceste două funcționează excelent și sunt potrivite pentru diferite ocazii.

Cum se suflecă o mânecă în stil clasic. Aceasta este modalitatea standard de a sufleca mânecile, iar timpul necesar pentru a o face depinde de cămașă și de croială. Aceasta constă în îndoirea manșetei de două ori, astfel încât mâneca să se termine la mijlocul antebrațului. O îndoire este puțin fluturândă, mai puțin practică, uneori puțin cam elegantă, dar poate fi și mai expresivă. Totuși, în cazul acestei tehnici, mișcările mâinilor sunt limitate și este dificil de desfăcut.

De asemenea, este o opțiune bună atunci când mânecile cămășii sunt semnificativ mai largi, iar materialul suplimentar rămas poate permite cea de-a treia rulare. Această tehnică pornește de la un prim pliu al manșetei, care devine totodată unitatea de măsură pentru restul operațiunii. Pentru un rezultat îngrijit, materialul trebuie netezit la fiecare pas, înainte și înapoi, până când pliurile sunt perfect drepte și uniforme. Poți rula în același mod până când ajungi chiar la cot, conform merisehat.pk.

Cum se suflecă o mânecă în stil „master roll”. Odată ce mâneca este rulată la aproximativ două lățimi de manșetă, netezește orice cute sau pliuri care apar în material. Rulează mâneca încă o dată de la capătul inferior pentru a acoperi manșeta, lăsând expus doar capătul superior al acesteia. Dacă interiorul manșetei este decorat sau colorat diferit, dezvăluie doar o mică porțiune din aceasta. Pentru a desface pliul, trage în jos ținând marginea superioară a manșetei. Când cămașa ta are o căptușeală contrastantă sau un model pe interiorul manșetei, suflecă mânecile astfel încât să lași la vedere modelul.

Cum se suflecă o mânecă în stil „AIFA roll” (casual). Aceasta este cea mai simplă metodă de a sufleca mânecile cămășii și ar trebui să fie folosită cu precădere de bărbații cu brațe scurte și subțiri, deoarece se termină chiar sub cot. Folosind această metodă, poți face brațele să pară proporționale cu restul corpului. Singurul dezavantaj este că se poate desface cu ușurință. Pliază partea inferioară a mânecii o dată, pe o lățime aproximativ egală cu cea a manșetei, apoi repetă operațiunea cu același tip de pliu. Nu netezi materialul, deoarece tocmai această lipsă de rigoare îi conferă farmecul. Rezultatul final trebuie să arate casual, ca și cum nu ai fi depus nici un efort.

Cum se suflecă o mânecă „high roll” (deasupra cotului). Acest stil funcționează cel mai bine la cămășile casual sau la cele semiformale și cele formale mulate. De aceea, bărbații cu bicepși mari și brațe tatuate ar trebui să folosească această tehnică de suflecare a mânecilor deasupra coatelor. Suflecarea mânecilor peste cot necesită puțină răbdare, însă rezultatul merită efortul. Așează cămașa pe o suprafață plată, apoi pliază mâneca o dată, pe o lățime egală cu cea a manșetei. Repetă același pliu, acoperind de această dată zona deja pliată a manșetei, după care rulează mâneca încă de două ori, până când manșeta este complet acoperită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE