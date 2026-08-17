De ce se tânguie pisicile noaptea: motivele pe care mulți stăpâni le ignoră

„De obicei, este legat de o stare emoțională negativă puternică”

Specialiștii în comportamentul pisicilor nu sunt complet de acord asupra definiției exacte a unui mieunat prelungit sau „yowl”, așa cum este numit în limba engleză. În medicină veterinară, termenul desemnează de obicei sunete puternice și aspre asociate cu agresivitatea sau împerecherea. Însă stăpânii tind să numească astfel orice sunet de intensitate mare emis de pisicile lor.

„Dacă vorbim despre un mieunat prelungit în sens strict, acesta este, de obicei, legat de o stare emoțională negativă puternică”, explică Charlotte de Mouzon, cercetătoare în comportamentul pisicilor la Universitatea Paris Nanterre, Franța.

„Reprezintă o emoție intensă și negativă”.

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Cu alte cuvinte, acest tip de sunet este un semnal de alarmă emoțională, scrie Live Science.

Acest tip de semnalizare acustică nu este o inovație a pisicilor domestice (Felis catus). De fapt, ea este moștenită de la strămoșul lor sălbatic, pisica sălbatică africană (Felis lybica), conform profesorului Jay Schwartz de la Western Oregon University.

„Pisicile emiteau aceste sunete pentru a-și apăra teritoriul mult înainte de a deveni animale de companie”, a explicat el.

În lumea animalelor, vocalizările teritoriale sunt răspândite, de la fluieratul pițigoilor până la urletele maimuțelor urlătoare.

Aceste semnale sonore puternice și inconfundabile permit animalelor să își apere teritoriul fără a recurge mereu la conflicte fizice. Astfel, o pisică ce se confruntă cu un rival din cartier urmează un tipar evolutiv străvechi.

Pisicile pot scoate astfel de sunete atunci când sunt speriate, se simt încolțite

Mieunatul prelungit nu este însă legat doar de teritoriu. Pisicile pot scoate astfel de sunete atunci când sunt speriate, se simt încolțite sau încearcă să îndepărteze o altă ființă, fie ea animal sau om.

Astfel de sunete apar și în momente de stres intens, precum o vizită la veterinar, o situație de restricționare a mișcării sau conflicte cu alte pisici.

„Ele învață că miorlăitul este util pentru a comunica cu oamenii, deoarece le atrage atenția”

Nu toate sunetele puternice emise de pisici sunt ceea ce specialiștii ar numi un mieunat prelungit. Pisicile domestice au dezvoltat un repertoriu complex de sunete pentru a comunica cu oamenii.

Jay Schwartz adaugă că, de-a lungul generațiilor, miorlăitul pisicilor domestice a devenit mai blând. Acest lucru i-ar face pe oameni să reacționeze mai rapid.

„Ele învață că miorlăitul este util pentru a comunica cu oamenii, deoarece le atrage atenția”, explică de Mouzon.

Un studiu publicat în 2025 în jurnalul „Animal Behaviour” de laboratorul lui Schwartz a arătat că oamenii clasifică sunetele pisicilor în funcție de emoțiile percepute, nu de caracteristicile lor acustice. De exemplu, sunetele care par a exprima stres sau supărare sunt, de obicei, considerate cele în care miaună prelungit, indiferent de tonalitate sau durată.

Această subiectivitate explică de ce proprietarii înțeleg mai bine contextul vocalizărilor propriilor pisici decât pe cel al unor feline necunoscute. Un studiu din 2015 a confirmat această teorie, arătând că familiaritatea cu animalul joacă un rol crucial în interpretarea sunetelor emise.

Un posibil semnal al problemelor de sănătate

Deși sunetele puternice sunt adesea normale, o creștere bruscă a acestora, mai ales la o pisică în vârstă, poate indica o problemă medicală. Două dintre cele mai frecvente afecțiuni asociate sunt hipertiroidismul și sindromul de disfuncție cognitivă. Ambele pot cauza miaunat excesiv, în special pe timpul nopții.

„Vârsta este unul dintre primele lucruri pe care le iau în considerare atunci când proprietarii raportează miaunat excesiv”, spune Anderson.

Pisicile pot mieuna din cauza stresului cauzat de separare sau a durerii

Pisicile pot mieuna din cauza stresului cauzat de separare sau a durerii, mai scrie Live Science. Veterinarii recomandă să se acorde atenție contextului în care apar aceste sunete și oricăror schimbări în rutina animalului.

Un mit des întâlnit este că pisicile miaună sau au alte comportamente „deranjante” pentru a-și pedepsi stăpânii.

„Nu cred că am avut vreodată un caz în care să spun: «Da, a făcut asta din răutate»”, a declarat Anderson.

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