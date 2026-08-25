Alina Pușcău, nevoită să își tundă părulIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a scris prietena Alinei Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău a început tratamentul împotriva cancerului la o clinică din California. „Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu cancerul la sân, iar medicii luptă din răsputeri să îi salveze viața. Fosta concurentă de la „Asia Express” își ține la curent fanii de pe contul de socializare cu starea ei și acum a dezvăluit cum i s-a schimbat viața de când a aflat că suferă de boala nemiloasă și a început tratamentul dureros.

Mesajul Alinei Pușcău pentru femeile care se confruntă cu aceeași boală

Alina Pușcău a transmis un mesaj emoționant femeilor care se confruntă cu aceeași boală gravă ca ea. Vedeta spune că este o perioadă complicată și le încurajează pe femei să nu renunțe, indiferent cât de greu este.

„Vreau să vă spun ceva care pe mine m-a întristat. Multe femei care află că au această boală vor să renunțe. Doctorul meu mi-a spus că femeile care află că au cancer vor să renunțe la viață. Nu vor să facă chimio, nu vor să facă tratament (…).

Vreau să spun că este foarte important ca noi, femeile, să ne unim (…) Noi creăm realitatea noastră și Dumnezeu este acolo unde este pace și prietenii care sunt în jurul nostru ne ajută să trecem peste. Dumnezeu alege oamenii care știe că sunt puternici, că pot să treacă prin această boală. Nu este ușor, este foarte greu”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.


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