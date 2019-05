Descoperă comorile persane într-un circuit în Iran, cu 10% reducere! (PUBLICITATE)

Una dintre cele mai fascinante destinații din lume, Iran este acum accesibilă turiștilor români, grație ofertelor speciale pregătite de Europa Travel. În Circuitul Caleidoscop de Culori vei surprinde magia orașelor desprinse din basmele „O mie și una de nopți”. De la vastul deșert și până spre cele mai înalte culmi montane și din moscheile bogat ornamentate până la muzeele ticsite de artefacte, în Iran totul îți va părea la superlativ…

Cultură, tradiție și artă

Iranul este țara cu unele dintre cele mai impresionante situri arheologice, unde palatele de cleștar și edificiile de cult cu domuri mozaicate captează toate privirile, iar grădinile de trandafiri sunt adevărate oaze de relaxare în mijlocul aglomerației urbane. Teheran, capitala Iranului este contrastantă, în special prin arhitectură. Cel mai vechi dintre monumentele orașului este somptuoasul Palat Golestan, reședința regală în timpul dinastiei Qajar, și locul unde a fost încoronat ultimul dintre monarhii țării, Mohammad Reza Pahlavi. Impresionanta construcție din mozaic și marmură găzduiește 17 muzee și săli expoziționale, și face parte din UNESCO încă din anul 2013.

Surprinde atmosfera cu iz persan în Marele Bazar, unde vei fi ademenit de parfumul mirodeniilor și te vei pierde pe străzile labirintice pline cu tarabe unde se vând covoare persane. Vei descoperi cât de cultural este Teheranul odată cu vizitarea Muzeului Național de Istorie și a Muzeului de Bijuterii, ce găzduiește o fabuloasă colecție de exponate unice. Dintre acestea merită menționat cel mai mare diamant roz din lume (182 karate) și Tronul Păun, încrustat cu nestemate.

Fă o pauză de la cultură și delectează-te cu cele mai luxuriante peisaje în Grădina Fin, fondată între secolele V-X, reprezentând cel mai bun exemplu de arhitectură peisagistică persană, motiv pentru este clasat pe listele patrimoniului UNESCO.

În orașul Kashan, mai tradiționalist decât capitala Teheran, vei mai vizita și Băile Sultanului Amir Ahmad, unde ai acces liber pe acoperiș pentru a privi spre construcțiile cu domuri albastre perforate de ferestre mici cu vitralii. Atracția principală a orașului este chiar Moscheea Agha Bozorg, ce funcționează și ca școală islamică. Acesta este un fabulos monument de culoarea ocrului, cu interioare bogate în mozaicuri geometrice în nuanțe diverse de albastru, înconjurat de grădini-oază cu ochiuri de apă cristalină, în care se oglindesc fântâni cu arhitectură persană.

Pășește pe urmele Seherezadei!

Isfahan, unul dintre orașele muzeu ale Iranului, amintește și astăzi de glorioasa perioadă Safavidă. Pierde-te în Piața Naqsh-E Jahan – considerat cel mai frumos loc din lumea islamică, unde domnesc „construcțiile perfecte” ale vizionarului Shah Abbas I. Fosta reședință a shah-ului, Palatul Regal Ali Qapu prezintă un amalgam de picturi murale: modele stilizate și colorate în nuanțe diverse de albastru, verde și ocru, prezentând motive florale și abstracte, ce te hipnotizează.

Pe cealaltă parte a pieței mai găsești Moscheea Shah și Moscheea Sheikh Lotfollah, o operă arhitecturală inestimabilă cu domul acoperit de mozaicuri aurii și turcoaz și ziduri decorate cu picturi murale și caligrafii islamice impresionante. În inima orașului domnește grandioasa Moschee Jameh, o bijuterie tipic islamică. Pentru panorame magnifice asupra orașului Isfahan, Europa Travel îți propune o plimbare până la Podul Khaju.

Centrul religios al Iranului, Yazd este locul ce găzduiește Templul de foc Zoroastrian, unde a fost întemeiată prima religie monoteistă a lumii (islamul șiit). Pe drumul spre romanticul oraș Shiraz, vei face scurte opriri pentru vizitarea fostelor capitale ale Persiei. Vei începe cu Pasargad, orașul Imperiului Ahemenid unde se află Mormântul lui Cirius Cel Mare. Te vei opri în Persepolis, puternicul oraș al Imperiului Persan, unde Darius I a comandat ridicarea unor palate grandioase asemănătoare celor din Mesopotamia. Ambele situri arheologice se află pe listele patrimoniului UNESCO.

O altă experiență memorabilă de care vei avea parte este turul orașului Shiraz, unde arta, cultura și istoria se împletesc armonios. Vizitează aici impresionanta Moschee Nasir Ol Molk, supranumită și „Moscheea Roz” datorită jocurilor de lumini ce se formează în interior atunci când razele soarelui pătrund prin vitraliile colorate. Shiraz este sinonim cu poezia, astfel că nu poți rata Mausoleul închinat celor mai iubiți poeți iranieni: Hafez și Saadi.

