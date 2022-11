Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Black Friday 2022 la eMAG a început astăzi, pe 11 noiembrie, iar cel mai mare retailer online din România a pus la vânzare detergenți și produse de curățenie la promoție, având cele mai bune prețuri din întregul an. Detergenți și produse de curățenie ieftine pot fi cumpărate astăzi, 11 noiembrie, la reducere, de la eMAG.

Detergent rufe capsule

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Color, 60 spalari – 85,68 Lei

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Color, 2×54 buc, 108 spalari– 129,99 Lei

Detergent de rufe capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 65 spalari – 99,00 Lei

Pachet: 2 x Detergent de rufe capsule Ariel All in1 PODS Regular, 110 spalari– 251,98 Lei

Detergent capsule Lenor All in One PODs Spring Awakening 108 spalari– 176,72 Lei

Detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 104 spalari – 149,94 Lei

Detergent capsule SAVEX Parfum Lock 2IN1 Fresh, 125 spalari – 182,07 Lei

Detergent capsule Persil Duo Caps Color, 52 spalari – 67,12 Lei

Detergent rufe lichid

Detergent de rufe lichid Ariel Mountain Spring, 180 spalari, 3×3.3L – 122,99 Lei

Pachet promo Detergent lichid Coccolino Care Color, 60 spalari, 2.4L + Balsam de rufe Coccolino Purple Orchid & Blueberries, 58 spalari, 1.45L – 74,99 Lei

Detergent lichid pentru rufe Perwoll Renew&Repair Color, 67 spalari, 4.05l – 62,12 Lei

Detergent lichid Dero Ozon+ Briza Marii, 40 spalari, 2L – 29,99 Lei

Pachet promo: 2 x Detergent de rufe lichid Omo Ultimate Malodour, 40 spalari, 2L – 44,98 Lei

Detergent de rufe lichid Ariel +Ultra Oxi Effect, 1.98 L, 36 spalari– 58,91 Lei

Detergent Dash lichid universla 100 spalari – 96,39 Lei

Detergent lichid pentru rufe Perwoll Renew Black, 124 spalari, 2×3,72L – 89,99 Lei

Detergent rufe pudra

Detergent de rufe pudra Ariel White & Color, 100 spalari, 10Kg – 98,15 Lei

Detergent automat Persil Lavanda, 80 spalari, 8 Kg – 69,99 Lei

Detergent de rufe pudra Ariel Touch of Lenor Fresh, 80 spalari, 8 kg – 79,99 Lei

Detergent automat Persil regular, 80 spalari, 8 Kg – 69,99 Lei

Detergent automat Dero 2in1 Lavanda, 10 kg, 100 spalari – 132,97 Lei

Detergent Tide Touch of Lenor Color, 80 spalari, 8 kg – 79,99 Lei

Detergent automat Savex 2in1 Fresh, 80 spalari, 8kg – 68,54 Lei

Produse de curățenie

Pachet promo de curatenie pentru bucatarie – 67,00 Lei

Set produse pentru curatenie baie, BOZO , 5.25kg – 91,00 Lei

Set produse curatenie Crema curatat Cif Original, 2L+Solutie geam Clin Lemon, 4.5L+Inalbitor Ace 2L+Solutie pentru pete Vanish, 1L – 118,74 Lei

Set produse pentru curatenie casa , BOZO , 4.5kg – 92,00 Lei

Pachet promo Detergent suprafete Cillit Bang Zero calcar + degresant, 2×750 ml – 29,69 Lei

Detergent capsule pentru mașina de spălat vase

Detergent capsule pentru masina de spalat vase Finish Quantum All in 1, 2×60 buc, 120 spalari – 86,99 Lei

Detergent pentru masina de spalat vase Fairy Platinum Plus, 100 spalari – 80,99 Lei

Detergent capsule pentru masina de spalat vase Finish Power All in 1 Formula 0%, 40 spalari – 33,99 Lei

Detergent capsule pentru masina de spalat vase Somat Gold, 125 spalari – 89,99 Lei

Detergent capsule pentru masina de spalat vase Fairy Professional, 115 spalari – 132,97 Lei

Detergent pentru masina de spalat vase Finish All in 1 Deep Clean, 100 spalari – 107,10 Lei

Pachet promo Detergent capsule pentru masina de spalat vase Finish Power Essential, 86 tablete + Solutie de curatare Finish, 250 ml – 69,99 Lei

Detergent de vase Finish Quantum Ultimate Lemon, 64 capsule – 55,95 Lei

Detergent capsule pentru masina de spalat vase Somat All in one, 150 spalari – 89,99 Lei

De Black Friday, magazinele se întrec în oferte și reduceri la numeroase produse. Poți găsi televizoare 4K Smart TV, televizore OLED, mașini de spălat și frigidere, dar și laptopuri ieftine, și jocuri și puzzle-uri pentru copii.

Când e Black Friday 2022 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday 2022 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 25 noiembrie 2022. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 25 noiembrie 2022. Astfel, Black Friday 2022 în SUA este pe 25 noiembrie.

