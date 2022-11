Laptopuri ieftine de Black Friday 2022 - cele mai bune oferte

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Laptopuri ieftine de Black Friday 2022

De Black Friday, magazinele în oferte și reduceri la numeroase produse. Poți găsi televizoare 4K Smart TV, televizore OLED, mașini de spălat și frigidere, dar și laptopuri ieftine. Vezi mai jos care sunt cele mai bune laptopuri pe care le poți cumpăra de Black Friday 2022.

Cum alegi cel mai bun laptop

Alegerea unui laptop nou trebuie făcută cu atenție și să țină cont de două aspecte importante de ce vrei să-l achiziționezi (pentru serviciu, pentru jocuri, pentru filme etc.) și ce buget ai la dispoziție.

Sunt opt pași esențiali pe care trebuie să-i urmărești și de care să ții cont înainte de a cumpăra un laptop, potrivit specialiștilor de la gadget-review.ro:

sistemul de operare – Linux, Windows sau MacOS (Apple) – dacă ai un buget mai mare poți să optezi pentru un laptop cu cu Windows pre-instalat(de obicei Windows 10 Home sau Professional) care va avea inclus și costul licentei sau poți opta pentru un laptop fără sistem de operare pre-instalat, pe care poți să folosești un sistem de operare open-source, precum Linux. Dacă până acum singurul sistem de operare pe care l-ai utilizat a fost Windows-ul, nu ar fi rău dacă ai rămâne la acesta. Trecerea de la Windows la MacOS, de exemplu, s-ar putea să ți se pară greoaie, dat fiind că au meniuri diferite și shortcut-uri diferite, însă adaptarea nu este imposibilă, dacă îți dorești cu adevărat să schimbi sistemul de operare modelul: laptop clasic sau laptop 2 în 1 (cel cu clapetă flexibilă care-ți permit transformarea laptopului în tabletă și invers) dimensiunea ecranului – 11-12 inch (cele mai mici ecrane), 13-14 inch (cea mai bună dimensiune, mai ales dacă trebuie să iei laptopul cu tine în deplasări), 15 inch (cea mai comună dimensiune a ecranului de laptop) și 17-18 inch (preferatul creativilor și a celor pasionați de gaming) tastatura și touchpad-ul configurație (procesor, RAM, hard drive, display-ul ecranului) durata de viață a bateriei brand-ul bugetul

De ce trebuie să ții cont dacă vrei un laptop de gaming

Dacă ești pasionat de jocurile , cu siguranță ai nevoie de cel mai bun laptop pentru gaming. Îți arătăm câteva sfaturi pentru a alege cel mai bun laptop pentru gaming. Iată mai jos care sunt cele mai importante criterii pentru un laptop de gaming:

Procesor performant – procesorul unui laptop destinat jocurilor nu trebuie să aibă o frecvență mai mică de 2,4 GHz. Cât privește tipurile de procesoare, Intel Core i5 și i7 sunt printre opțiunile cele mai bune.

– procesorul unui laptop destinat jocurilor nu trebuie să aibă o frecvență mai mică de 2,4 GHz. Cât privește tipurile de procesoare, Intel Core i5 și i7 sunt printre opțiunile cele mai bune. Placa video – Cerința minimă atunci când vine vorba despre o placă video pentru un laptop de gaming este nVIDIA GeForce din seria GTX.

– Cerința minimă atunci când vine vorba despre o placă video pentru un laptop de gaming este nVIDIA GeForce din seria GTX. Ecranul (dimensiune și rezoluție) – Pe lângă o placă video de excepție, mărimea ecranului este esențială. Astfel, o diagonală de 17 inchi este perfectă în cazul unui laptop de gaming

– Pe lângă o placă video de excepție, mărimea ecranului este esențială. Astfel, o diagonală de 17 inchi este perfectă în cazul unui laptop de gaming Memoria RAM – Memoria RAM minimă pentru laptopurile de gaming este de 8GB. Majoritatea jocurilor se descurcă bine într-un sistem cu 8GB de RAM, însă cu cât vei opta pentru o memorie RAM mai mare, cu atât jocurile vor rula mai bine.

– Memoria RAM minimă pentru laptopurile de gaming este de 8GB. Majoritatea jocurilor se descurcă bine într-un sistem cu 8GB de RAM, însă cu cât vei opta pentru o memorie RAM mai mare, cu atât jocurile vor rula mai bine. Stocare – Un SSD de 256 GB și un hard-disk de 750 GB sunt în regulă pentru laptopurile de gaming.

– Un SSD de 256 GB și un hard-disk de 750 GB sunt în regulă pentru laptopurile de gaming. Sistem de răcire – În cazul laptopurilor de gaming, în special, sistemul de răcire este foarte important. Modelele performante degajă multă căldură care, dacă nu este eliberată în mod corespunzător, poate genera probleme de funcționare.

Laptopuri ieftine la Flanco de Black Friday 2022

Flanco a scos o serie de laptopuri la prețuri imbatabile. Două dintre ele costa sub 1.000,00 de lei!

799,00 lei cel mai ieftin laptop în oferta Flanco de Black Friday

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IGL05, 15.6″, HD, Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics 600, No OS, Platinum Grey – 799,00 lei

Laptop Asus E410MA-BV1258, 14″, HD, Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, No OS, Peacock Blue– 949,99 lei

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6, Intel Celeron 6305, 15.6inch, Full HD, IPS, 4GB, 128GB SSD, Intel UHD Graphics, Free DOS, Arctic Grey PLP – 1.099,99 lei

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6, Intel Celeron 6305, 15.6″, Full HD, 4GB RAM, 128GB SSD, Intel UHD Graphics, Free DOS, Nisipiu– 1.299,99 lei

Laptop Allview Allbook H, Intel® Celeron® N4000, 4GB DDR4, SSD 256GB, Intel® UHD Graphics, Ubuntu – 1.299,99 lei

Laptop Asus X415MA-EK397, 14″, Full HD, Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, No OS, Slate Grey– 1.399,00 lei

Laptop HP 15s-eq1002nq, 15.6″, Full HD, AMD Athlon Gold 3150U, 4GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, No OS, Gri -1.499,00 lei

Laptop Huawei MateBook D14, 14″, Full HD, Intel Core i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Space Gray– 1.999,00 lei

Laptop Lenovo IdeaPad 1 15ADA7, 15.6″, Full HD, AMD Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, No OS, Cloud Grey -1.999,00 lei

Laptopuri ieftine la ofertă de Black Friday 2022

Pentru cei care au un buget mai limitat, dar doresc să achiziționeze un laptop pentru navigat pe internet sau pentru vizionat filme, am făcut o listă cu câteva oferte de laptopuri ieftine și bune de Black Friday 2022:

Laptopuri cu Windows 10 instalat – Black Friday 2022

Pentru cei care doresc un laptop cu Windows instalat, mai jos sunt câteva soluții:

Laptop Huawei MateBook D14, 14″, Full HD, Intel Core I3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Space Gray– 1.999,00 lei de la Flanco

Laptop Asus X515EA-BQ1114W, 15.6″, Full HD, Intel Core I5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home, Slate Grey – 2.999,00 lei de la Flanco

Laptop HP 255 G8, AMD Ryzen 3 3250U, 15.6inch, Full HD, 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro, Argintiu -2.299,99 lei de la Flanco

Laptop HP 255 G8 2E9J5EA, AMD Ryzen 3 3250U, 15.6inch, RAM 8GB, SSD 256GB, AMD Radeon Graphics, Windows 10 Pro, Negru – 2.199,99 lei de la Flanco

Laptop HP 15s-fq4003nq, 15.6″, Full HD, Intel Core i7-1195G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home, Albastru/Argintiu- 4.799,99 lei de la Flanco

Laptop HP 250 G8 (Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU) 15.6″ FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel® Iris Xe Graphics, Win 11 Pro, Argintiu)– 3.999,00 Lei de la Evomag

Laptop Prestigio SmartBook 141 C7 (Procesor Intel® Celeron® N3350 (2M Cache, up to 2.40 GHz), 14.1″ HD, 4GB, 128GB eMMC, Intel® HD Graphics 500, Win10 Home, Gri) – 1.699,99 Lei de la Evomag

Laptop Huawei MateBook D 15 (Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 (6M Cache, up to 4.10 GHz) 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, FPR, Win11 Home, Argintiu) – 2.399,00 Lei de la Evomag

Laptop DELL 14” Vostro 3400 (seria 3000), FHD, Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 (8M Cache, up to 4.20 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel Iris Xe, Win 10 Pro, Accent Black, 3Yr BOS– 2.698,99 Lei de la PC Garage

Laptop Lenovo 14” ThinkBook 14 G3 ACL, FHD IPS, Procesor AMD Ryzen™ 5 5500U (8M Cache, up to 4.0 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Radeon, Win 10 Pro, Mineral Grey – 3.198,99 RON de la PC Garage

Laptopuri ieftine fără sistem de operare instalat – Black Friday 2022

Laptop ASUS 15.6” X515EA, FHD, Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 (8M Cache, up to 4.20 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS, Slate Grey – 2.398,99 RON de la PC Garage

Laptop ASUS 15.6” X515EA, FHD, Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 (6M Cache, up to 4.10 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD, No OS, Slate Grey- 1.598,99 RON de la PC Garage

Laptop Lenovo 15.6” V15 G2 ALC, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 3 5300U (4M Cache, up to 3.8 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Radeon, No OS, Black– 1.598,99 RON de la PC Garage

Laptop Acer 15.6” Aspire 5 A515-45, FHD IPS, Procesor AMD Ryzen™ 3 5300U (4M Cache, up to 3.8 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Radeon, No OS, Black – 1.548,99 RON de la PC Garage

Laptop Toshiba dynabook 15.6” Satellite Pro C50-H-10W, FHD, Procesor Intel® Core™ i3-1005G1 (4M Cache, up to 3.40 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD, No OS, Dark Blue – 1.398,99 RON de la PC Garage

Laptop HP 15s-fq3020nq, 15.6″, HD, Intel Celeron N4500, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, No OS, Negru– 1.499,99 lei de la Flanco

Laptop Dell Inspiron 3525, 15.6″, Full HD, AMD Ryzen 5 5625U, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon RX Vega 7, Ubuntu, Platinum Silver– 3.299,99 lei de la Flanco

Laptop Allview Allbook H, Intel® Celeron® N4000, 4GB DDR4, SSD 256GB, Intel® UHD Graphics, Ubuntu – 1.299,99 lei de la Flanco

Laptopuri de gaming bune de Black Friday 2022

Iată niște modele de laptopuri de gaming cu review-uri foarte bune de la utilizatori, pe care le poți cumpăra de Black Friday 2022, la reducere:

Laptop ASUS Gaming 15.6” ASUS TUF F15 FX506LHB, FHD 144Hz, Procesor Intel® Core™ i5-10300H (8M Cache, up to 4.50 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, GeForce GTX 1650 4GB, No OS, Bonfire Black – 3.098,99 RON de la PC Garage

Laptop Lenovo Gaming 15.6” IdeaPad 3 15ACH6, FHD IPS 120Hz, Procesor AMD Ryzen™ 5 5600H (16M Cache, up to 4.2 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 4GB, No OS, Shadow Black, 4-Zone RGB 3.498,99 RON de la PC Garage

Laptop Lenovo Gaming 16” Legion 5 Pro 16ACH6H, WQXGA IPS 165Hz G-Sync, Procesor AMD Ryzen™ 5 5600H, 16GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, No OS, Stingray, 3Yr Onsite Premium Care- 5.598,99 RON de la PC Garage

Laptop ASUS Gaming 17.3” ROG Strix G17 G713IE, FHD 144Hz, Procesor AMD Ryzen™ 7 4800H (8M Cache, up to 4.2 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4GB, No OS, Eclipse Gray- 4.598,99 RON de la PC Garage

Laptop Gaming HP Victus 16-d0102nq (Procesor Intel® Core™ i5-11400H (12M Cache, up to 4.50 GHz), 16.1″ FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 3050 Ti @4GB, Alb)- 4.299,00 Lei de la Evomag

Laptop Gaming Lenovo IdeaPad 3 15ACH6 (Procesor AMD Ryzen 7 5800H (16M Cache, up to 4.4 GHz) 15.6″ FHD 120Hz, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 3050 @4GB, Negru)- 3.799,00 Lei de la evomag

Ultrabook-uri ușoare și performante de Black Friday 2022

Ultrabook Asus Vivobook 14inch, K413EA-EK1112, Intel Core I3-1115G4, 8GB DDR4, SSD 256GB, Free DOS, Negru– 2.399,99 lei de la Flanco

Ultrabook Asus VivoBook X513EA-BQ2179 (Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz), Tiger Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, Negru) – 2.999,00 Lei de la Evomag

Ultrabook Asus ExpertBook B1 B1400CEPE-EB0936R (Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 (6M Cache, up to 4.10 GHz), 14″ FHD, 16GB, 256GB SSD, nVidia GeForce MX330 @2GB, Windows 10 Pro, Albastru) – 3.999,99 Lei de la Evomag

Ultrabook Asus ZenBook UX425EA-KI841W (Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz) 14″ FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, Win11 Home, Argintiu/Violet) 3.999,00 Lei de la Evomag

Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 (Procesor AMD Ryzen™ 5 5600U (16M Cache, up to 4.2 GHz), 13.3″ QHD, 8GB, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Win10 Home, Argintiu) – 4.323,99 Lei de la Evomag

Laptopuri Apple MacBook – reduceri de Black Friday

Laptop Apple MacBook Air 13″ Retina, Apple M1, 8GB, SSD 256GB, Apple M1 GPU, macOS Big Sur, INT KB, Space Gray- 5.199,99 lei

Laptop Apple MacBook Pro 16″ Retina, Apple M1 Pro, 16GB, SSD 512GB, Apple M1 GPU 16 Core, macOS, INT KB, Silver- 11.699,99 lei de la Flanco

Laptop Apple MacBook Pro 14.2″ Retina, Apple M1 Pro, 16GB, SSD 512GB, Apple M1 GPU 14 Core, macOS, INT KB, Silver -9.699,99 lei de la Flanco

Laptop Apple 16.2” MacBook Pro 16 Liquid Retina XDR, Apple M1 Pro chip (10-core CPU), 16GB, 1TB SSD, Apple M1 Pro 16-core GPU, macOS Monterey, Space Grey, INT keyboard, Late 2021 – 12.998,99 RON de la PC Garage

Articolul va fi actualizat pe măsură ce apar oferte și de la alte magazine.

