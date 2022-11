Frigiderul este acel obiect electrocasnic din casa ta care stă în permanență în priză, este folosit măcar de 4-5 ori pe zi și este printre cele mai importante obiecte din bucătărie. Iată mai jos lista cu cele mai bune oferte de frigidere de Black Friday 2022.

Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Nu doar că te ajută să faci economie, păstrând mâncarea, alimentele și resturile în perfectă siguranță, dar atunci când ai un frigider bun pe care te poți baza, el va dura ani de zile fără să se strice sau să întâmpine vreo problemă. Ce-i drept, nu e un obiect pe care să îl înlocuiești prea des, ci mai degrabă o investiție de câțiva ani buni. Dar care sunt aspectele la care trebuie să te uiți când îți cumperi un frigider?

La ce să te uiți când îți cumperi un frigider?

Când vine vorba de un frigider nou, trebuie întâi să măsori. În primul rând, măsoară spațiul în care pui frigiderul și asigură-te că atunci când deschizi ușa lui nu lovești nimic.

Recomandări Corespondență din Herson: Au ghidat rachetele ucrainene către propria casă, pentru a pedepsi sălbăticia militarilor ruși care se instalaseră aici. Acum s-au întors printre ruine

Trebuie să lași cel puțin un centimetru de jur-împrejur pentru ventilație.

Apoi, vezi dacă intră pe ușă. Pe ușa de la apartament/casă și ușa de la bucătărie sau orice ușă prin care ar mai putea trece ca să ajungă în locul în care îl pui.

Uită-te la design. Vrei un frigider cu un congelator situat deasupra compartimentului frigiderului sau invers?

Vrei un congelator mai mare decât frigiderul? Sau vrei acel frigider tip side by side, cu două uși cum e acesta de la Beko?

Există o mulțime de variante din care să alegi, însă tipul de frigider, mărimea, designul și funcțiile sale trebuie să se se potrivească nevoile celor care îl folosesc, dar și spațiului unde va fi așezat.

Dacă, de exemplu, ți-ai transformat balconul într-o bucătărie mică și locuiești singur, poți apela la acest frigider mic Retro Star-Light.

Recomandări Contrabanda cu arme din Ucraina – o problemă reală sau inventată? Consilier în Ministerul Apărării de la Kiev pentru Libertatea: „Cum să facem contrabandă cu ceea ce ne lipsește?”

Nu există doar dimensiuni, design și funcții, ci și multe culori sau specificații din care să alegi și, nu în ultimul rând, prețuri.

Unele frigidere au, de asemenea, rafturi flexibile și rafturi personalizabile. Ai grijă să iei în considerare modul în care poți personaliza rafturile. Nu se știe niciodată când va trebui să încapă un tort, un platou de delicatese sau poate vrei un raft special pentru dozele tale de suc nelipsite din frigider.

Frigidere ieftine

Dacă bugetul tău nu este prea mare, nu trebuie să îți faci griji. Există frigidere pentru toate buzunarele. Acestea pot să nu fie la fel de luxoase pentru gama de frigider cu prețuri mai mari, însă sunt la fel de utile și chiar poți găsi câteva care consumă și puțin.

Aici ți-am pregătit o listă cu frigidere ieftine pe care ți le poți permite. Până la urmă, un frigider este o necesitate, nu neapărat un moft.

De Black Friday este cea mai bună perioadă pentru a face o astfel de investiție. Multe produse sunt la prețuri reduse și poți găsi un frigider extrem de bun la un preț imbatabil.

De exemplu, acest frigider cu două uși de la Beko este vândut de Flanco și costă 1.169,99 lei, redus de la 1.299,99 lei. În plus, Flanco are o promoție prin care poți da aparatul tău electrocasnic vechi la schimb pentru unul nou, obținând un voucher de 200 de lei.

Recomandări De ce merită România să fie în Schengen și de ce nu merită

În cazul în care cauți ceva mai mare, pentru întreaga familie, acest frigider cu două uși Beko RDSA310M30XBN are o capacitate de 306 litri, cu o înălțime de 175 cm, ușă reversibilă și termostat reglabil. În plus, costă doar 1.249 de lei, de la 1.649 de lei.

O altă variantă foarte avantajoasă este această combină frigorifică de la Arctic, care costă 1.479 de lei, redusă de la 1.749 de lei. Are recenzii extrem de bune, un compartiment spațios pentru fructe și legume dar și un termostat ajustabil. Volumul net este de 204 litri și consumă 283 kwh pe an.

Frigidere cu congelator Beko

Dacă este important pentru tine să ai un frigider cu un congelator pe care te poți baza, atunci această listă este pentru tine. Aceste frigidere au congelatoare încorporate, iar unele suficient de încăpătoare pentru proviziile de iarnă.

De exemplu, această combină frigorifică Beko are un congelator mai mult decât încăpător. În plus, are un compartiment de congelare rapidă care reduce timpul de congelare cu 10% față de rafturile inferioare.

În plus, temperatura optimă se menține permanent și împiedică formarea gheții în congelator. Are afișaj electronic care poate seta temperaturile din răcitor și congelator și va congela alimentele uniform, într-un timp scurt.

Și această combină frigorifică de la Beko RCNE560E40DZXBN vine cu o mulțime de funcții și spațiu pentru alimentele congelate.

Are o capacitate 158 de litri în congelator, adică poți păstra o mulțime de alimente, și 352 de litri in frigider. În plus, are tehnologia No Frost, care nu îi permite să acumuleze gheață. Frigiderul vine cu un dispensar de apă și cu o funcție de răcire rapidă. În plus, sistemul de dezghețare este automat atât la congelator, cât și la frigider. Are trei compartimente în congelator și are o capacitate de congelare de 6,5 kg/24 de ore

În cazul în care vrei un congelator fiabil, acest frigider side by side de la Beko vine cu un congelator la fel de înalt ca frigiderul. Volumul net al congelatorului este de 212 litri, adică ai la dispoziție foarte mult spațiu pentru a depozita mâncarea.

Are sistem de dezghețare automatic și o capacitate de congelare de 13 kg/24 h.

Cele mai bune frigidere Arctic

Acest frigider cu două uși de la Arctic are o capacitate de 306 litri și este potrivit pentru o familie de patru membri. Are un compartiment spațios pentru fructe și legume, termostat ajustabil și ușor de folosit și uși reversibile.

În plus, are rafturi ajustabile așezate pe ușă, astfel încât să îți poți organiza frigiderul cum dorești. Are și un recipient pentru sticle de mari dimensiuni și un design ergonomic.

Dacă locuiești singur, atunci acest frigider cu o ușă de la Arctic este perfect pentru tine. Are o capacitate de 88 de litri și consumă doar 88 kwh/an. Are două rafturi și 4 suporturi de ușă, dar și compartiment pentru fructe și legume.

Această combină frigorifică de la Arctic este ideală pentru o familie mare. Are toate specificațiile de care poți avea nevoie: de la uși reversibile, cutie pentru fructe și legume, rafturi safety glass ajustabile, suport de ouă și tavă pentru cuburi de gheață. O investiție perfectă pentru termen lung și nici prețul nu este unul exorbitant.

Orice frigider ai alege, ai grijă să fie potrivit pentru spațiul și necesitățile tale. Asigură-te că este modern și îți face viața mai ușoară. De astfel, personalizează-l în funcție de nevoile tale. Adică alege un congelator mai mare, dacă știi că îl folosești preponderent.

Ai grijă să te uiți la mai multe produse înainte de a face o alegere.

Descoperă și ce aragaze sunt la ofertă de Black Friday 2022

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO E gata, au divorțat după 13 ani de mariaj! Păreau cuplul perfect, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro "Şi-a ieşit din minţi. Nu te mai înţelegeai cu el". Drama lui George, tânărul de 21 de ani din Ploieşti care s-a sinucis aruncându-se de la balcon

Știrileprotv.ro Un tânăr de 21 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, chiar sub privirile tatălui său. De ce a recurs la acest gest

FANATIK.RO Ce pensii primesc doi români în Spania după 22 de ani de muncă. Cu o cotizație minimă, suma este uriașă față de ce ar fi luat în România

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2022. Racii ar fi bine să fie rezervați și față de bucuriile intense și față de orice fel de dezamăgire sau tristețe