„Doctorii digitali" premiați sunt adevărate repere

„Doctorii digitali” premiați la acest eveniment sunt adevărate repere pentru comunitățile lor, reușind să transforme concepte medicale complexe în mesaje accesibile și empatice. Într-o eră dominată de știri false și informații contradictorii, acești profesioniști stabilesc standarde înalte pentru calitatea informațiilor transmise online.

Gala Doctorului Digital recunoaște excelența digitală în numeroase specialități medicale: nutriție, diabetologie, chirurgie bariatrică, pediatrie, ginecologie, medicină generală, cardiologie, dermatologie, stomatologie, gastroenterologie, psihiatrie, ortopedie, oftalmologie și ORL. De asemenea, este acordat un premiu special pentru educația farmaceutică, în semn de apreciere a eforturilor de creștere a conștientizării pacienților.

Evenimentul culminează cu decernarea trofeului „The Digital Medical Excellence Award”, dedicat unui medic care a avut un impact deosebit pe platformele digitale, devenind un exemplu de urmat în domeniul medical și media digitală.