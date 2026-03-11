„Doctorii digitali” premiați sunt adevărate repere
„Doctorii digitali” premiați la acest eveniment sunt adevărate repere pentru comunitățile lor, reușind să transforme concepte medicale complexe în mesaje accesibile și empatice. Într-o eră dominată de știri false și informații contradictorii, acești profesioniști stabilesc standarde înalte pentru calitatea informațiilor transmise online.
Gala Doctorului Digital recunoaște excelența digitală în numeroase specialități medicale: nutriție, diabetologie, chirurgie bariatrică, pediatrie, ginecologie, medicină generală, cardiologie, dermatologie, stomatologie, gastroenterologie, psihiatrie, ortopedie, oftalmologie și ORL. De asemenea, este acordat un premiu special pentru educația farmaceutică, în semn de apreciere a eforturilor de creștere a conștientizării pacienților.
Evenimentul culminează cu decernarea trofeului „The Digital Medical Excellence Award”, dedicat unui medic care a avut un impact deosebit pe platformele digitale, devenind un exemplu de urmat în domeniul medical și media digitală.
Lista completă a nominalizaților
1. Sănătate metabolică și managementul greutății
- Nominalizați: Dr. Călin Todoran, Dr. Cristian Suciu, Dr. Bianca Doamna, Dr. Amalia Arhire
2. Chirurgie bariatrică și metabolică
- Nominalizați: Dr. Cătălin Copăescu, Dr. Florin Turcu, Dr. Ștefan Tucă
3. Dermatologie și medicină estetică
- Nominalizați: Dr. Cristalia Rusu-Doriza, Dr. Irina Cudrițchi, Dr. Mihaela Balaban, Dr. Monica Dima
4. Stomatologie și sănătate orală
- Nominalizați: Dr. Alexandra Mircea, Dr. Alina Scorțea, Dr. Alin Gabor, Dr. Jona Yousif, Dr. Ionuț Leahu
5. Obstetrică-ginecologie
- Nominalizați: Dr. Silviu Iștoc, Dr. Elvira Brătilă, Dr. Ioana Drăgan, Dr. Andreas Vythoulkas
6. Pediatrie
- Nominalizați: Dr. Irina Costache, Dr. Ilinca Tranulis, Prof. Dr. Mihai Craiu
7. Cardiologie și prevenție cardiovasculară
- Nominalizați: Dr. Ștefan Busnatu, Dr. Cristina Căldăraru, Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu
8. Diabetologie și endocrinologie
- Nominalizați: Dr. Adrian Copcea, Dr. Oana Pop, Dr. Laura Ene
9. Gastroenterologie
- Nominalizați: Dr. Maria Păunel, Dr. Florina Scutelnicu, Dr. Gabriela Șmira
10. Oftalmologie
- Nominalizați: Dr. Ozana Moraru, Dr. Ștefan Pricopie, Dr. Andrei Filip, Dr. Andreea Ciubotaru
11. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă
- Nominalizați: Dr. Elena Martin, Dr. Amit Beedasy, Dr. Alina Mîtcan, Dr. Ina Petrescu
12. Medicină de familie
- Nominalizați: Dr. Sandra Alexiu, Dr. Daciana Toma, Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Dr. Răzvan Vintilescu
13. ORL
- Nominalizați: Dr. Marina Trofimciuc, Dr. Vlad Pleșca, Dr. Daniela Ionescu
O nouă inițiativă Ringier România, concentrată pe educația medicală
Gala Doctorului Digital reafirmă angajamentul Ringier România pentru educația medicală și responsabilitatea socială. Evenimentul, susținut de experiența vastă a grupului în producția de conținut medical și video, își propune să consolideze încrederea publicului prin promovarea celor mai bune practici de comunicare.
Platformele Ringier oferă un sprijin semnificativ pentru demersuri care combat dezinformarea în sănătate. „Bine pentru tine”, emisiune video găzduită de jurnalistul și medicul Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, este un exemplu de furnizare de informații medicale accesibile și de încredere pentru publicul larg.
Cu o audiență digitală impresionantă, ce numără 12 milioane de vizitatori unici și 170 de milioane de afișări lunar, conform datelor SATI (BRAT), Ringier România joacă un rol esențial în promovarea educației pentru sănătate. În 2025, conținutul video al grupului a generat peste 135 de milioane de vizualizări, reflectând impactul său masiv în zonele de news și lifestyle.
De asemenea, Ringier domină scena publicațiilor de lifestyle feminin, cu un portofoliu care include titluri renumite precum Avantaje, Elle și Unica, atrăgând lunar peste 5 milioane de cititoare. Această infrastructură solidă permite ca mesajele transmise în cadrul Galei Doctorului Digital să ajungă la un public extins, contribuind la o mai bună informare medicală a populației din România.
Sponsori: Novo Nordisk, Nan, Solgar, Klintensiv, UNSAR
Parteneri: Crama DeMatei, CityGrill, Oshee, Theflowers.ro., RoutineParis, Sanador. Mulțumiri MINA Museum pentru găzduire
