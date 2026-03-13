Dermatologia între „fake news” și misiunea de a educa

Unul dintre cele mai carismatice momente ale galei, prezentată de Dorin Chioțea, redactor-șef Libertatea, a fost cel în care dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”, a urcat pe scenă pentru a înmâna premiul la categoria Dermatologie și Medicină estetică.

Cu stilul său inconfundabil, acesta a provocat audiența să privească spre viitor: „Digitalizarea nu ar trebui să fie prezentă doar în spitale. Cred că va fi peste tot, de la cabinetul medicului de sat la cel al medicului de familie. Important este ca medicii să fie pregătiți, iar acest proces să fie susținut prin programe clare în anii ce urmează. Sunt optimist!”, a declarat dr. Marinescu.

Referindu-se la specialitatea premiată, medicul a adăugat cu umor: „E clar că de la dermatologie și medicină estetică toți oamenii vor fi mai frumoși. Poate peste câțiva ani nu o să mai avem concursuri de Miss, pentru că toți vom fi la fel de frumoși!”

Dr. Monica Dima, medic dermatologi, câștigătoarea categoriei, vizibil emoționată să se afle printre colegi de renume, a explicat resorturile paginii sale de internet care a devenit un reper în dermatologie:

„Când am început această pagină, am făcut-o cu ideea că doresc ca informațiile medicale corecte să ajungă la oameni, deoarece internetul este plin de informații, dar nu întotdeauna sunt cele corecte sau exacte. Sunt de părere că rolul pe care îl avem nu e doar acela din clinică sau din spital; avem și rolul de a informa, de a educa și de a crea o legătură cu oamenii și cu pacienții noștri.”

Aceasta a promis că va continua să lupte împotriva fenomenului „fake news” din medicina estetică: „Este o zonă plină de informații virale, dar nu atât de corecte. Voi continua să aduc informații cât mai bune pentru pacienții mei”, a promis dr. Dima.

AI-ul, „amplificatorul de empatie” care redă timpul medicului

Unul dintre cele mai progresiste discursuri ale serii i-a aparținut dr. Rareș Nechifor, pionier în radiologia intervențională. Acesta a primit Premiul Special Libertatea. Medicul a oferit o definiție revoluționară modului în care Inteligența Artificială ( AI) poate salva latura umană a medicinei:

„Digitalizarea nu este un scop, este o cale prin care obținem comunicare. Am integrat AI-ul astfel încât, în urma discuției cu pacientul, raportul să fie deja scris la final. Este extraordinar! AI-ul poate fi un amplificator de empatie. Ne eliberează de timpul petrecut scriind rezultate și ne oferă timp să ascultăm pacientul, să-i oferim suportul emoțional de care are nevoie. Tehnologia ne face să fim mai aproape de oameni.”

În opinia dr. Nechifor, prezența medicilor în online este „un pas extrem de necesar” pentru a înlocui frica de boală cu soluții „umane, bune și blânde”.

Comunicarea medic-pacient și AI, factori inovatori în medicină personalizată

În domeniul Otorinolaringologiei, dr. Loredana Mitran, reputat medic ORL de la Spitalul Elias, a urcat pe scenă pentru a premia excelența în comunicarea digitală.

Mesajul său a fost unul de o rigoare academică transformată în viziune modernă: „Comunicarea medic-pacient este o știință, iar ‘Doctorul Digital’ este o formă de comunicare care, împreună cu Inteligența Artificială, face parte din factorii inovatori în medicina personalizată. Acesta este viitorul medicinei!” a declarat dr. Loredana Mitran, înmânând premiul dr. Danielei Ionescu, câștigătoarea categoriei.

Aceasta a subliniat că misiunea sa digitală este, de fapt, una de alfabetizare: „Am transformat informația din cărțile noastre de medicină în informație accesibilă pacienților. Dacă ei și-au rezolvat mai repede problemele datorită acestor postări, misiunea mea a fost îndeplinită.”

De la Gastroenterologie la transplantul hepatic: Miracolele de la Institutul Fundeni și Sanador

Un moment de o profunzime aparte a fost cel dedicat Gastroenterologiei, pentru că pe scenă a urcat dr. Gabriela Șmira, de la Institutul Clinic Fundeni, care a vorbit despre echipa care transformă imposibilul în realitate și despre transplantul hepatic, unde precizia chirurgicală se împletește cu altruismul suprem.

„Mă simt onorată să fiu aici. Acest premiu aparține, de fapt, întregii echipe de transplant conduse de profesorul Vlad Brașoveanu, care este inima și motorul activității noastre”, a punctat dr. Șmira.

Ea a dedicat trofeul primit pacienților ale căror povești „cutremurătoare” devin surse de putere pentru medici.

„La Fundeni, realizăm transplanturi cu donator viu. Chiar săptămâna trecută am avut un caz emoționant: un fiu de 40 de ani a donat pentru mama sa, aflată pe ultima sută de metri. Mai mult, ne pregătim chiar duminica aceasta pentru un nou transplant la Spitalul Sanador. Un pacient de 58 de ani cu cancer hepatic va primi o șansă la viață de la fratele său. A dona este, practic, cel mai altruist act de dăruire pe care îl poate face ființa umană.”

Contextul a fost completat de intervenția lui Dorin Chioțea, gazda serii, care a subliniat raritatea acestor intervenții în sistemul privat: „Este o poveste impresionantă a trei frați. Unul dintre ei, jurnalist, și-a asumat rolul de a-și susține frații în acest proces în care unul oferă o parte din ficatul său celuilalt. Este al cincilea transplant de acest gen realizat în sectorul privat din România, o decizie medicală extraordinară coordonată de dr. Gabriela Șmira.”

Recunoștința în fața mentorilor din partea premiațiilor la categoriile Stomatologie și Oftalmologie

Gala a oferit momente de o încărcare emoțională rară atunci când profesori legendari au venit să își aplaude foștii elevi. Dr. Ionuț Leahu a primit trofeul de la prof. dr. Emilia Severin, cea care i-a predat genetica în primul an de facultate.

„Mă bucur că medicina dentară este parte a medicinei, pentru că de multe ori uităm de sănătatea orală. Îl felicit pe domnul doctor pentru referințele excelente pe care le are”, a punctat prof. dr. Emilia Severin, care predă Genetică Medicală la Facultatea de Stomatologie a UMF Carol Davila.

Cadrul didactic a recunoscut cu umor că, deși nu i-a fost pacientă fostului student, „referințele de la vecini sunt excelente”.

În replică, dr. Ionuț Leahu a subliniat că lupta sa în digital, începută acum mai bine de un deceniu, are ca scop integrarea stomatologiei în marea familie a medicinei: „Sănătatea inimii trece prin gură. Vreau să vorbim mai mult despre cum ne impactăm reciproc sănătatea, pentru că, dacă trăim suficient de mult, toți vom trece pe la stomatolog”, a punctat acesta în aplauzele asistenței.

„Mi-am luat în ultimii ani misiunea ca în fața colegilor medici care nu sunt stomatologi să le reamintesc că omul are și gură, iar colegilor stomatologi să le reamintesc că gura are și om. Sănătatea orală este clar importantă în sănătatea generală, dar la fel și sănătatea generală este extrem de importantă în cea orală”, a punctat stomatologul premiat.

O poveste similară s-a derulat și la categoria Oftalmologie, unde prof. dr. Florin Baltă, o legendă a chirurgiei vitreoretiniene, și-a părăsit pentru câteva ore sala de operație pentru a-i oferi trofeul dr. Andreea Ciubotaru, numind-o „un lider de generație care a confirmat”.

,,Mă simt minunat printre atâția colegi de excepție din toate domeniile medicale. O ocazie extraordinară să cunosc oameni excepționali despre care doar am auzit și să am posibilitatea să dau mâna cu ei, să schimb câteva vorbe, să stabilesc niște contacte esențiale pentru lumea noastră”, a spus dr. Andreea Ciubotaru, la gală.

Medicul oftalmopediatru a explicat pentru Libertatea că sfaturile medicale obținute din instrumente de inteligență artificială pot fi periculoase dacă sunt folosite în locul unui consult medical.

500 de invitați au fost prezenți la Gala Doctorului Digital 2026, unde a fost onorată excelența în medicina românească



